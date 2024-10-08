Тур: 3. Стадион: Эпет Арена.
История личных встреч
Чехия
Албания
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
135
Бомбардиры внутри турнира
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулц Павел
|2
|1
|Калвач Лукаш
|1
|0.5
|Соучек Томаш
|1 (1)
|0.5
|Черны Вацлав
|0
|0
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асани Ясир
|1
|0.5
|Исмайли Ардиан
|1
|0.5
|Манай Рей
|0
|0
Карточки
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крейчи Ладислав II
|2
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Зелены Ярослав
|1
|0
|Черны Вацлав
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асани Ясир
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
Результаты матчей
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
0
Чехия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Албания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чехия - Украина 3:2 Грузия - Чехия 4:1 Чехия - Турция 1:2 Грузия - Чехия 1:1
Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1
Албания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Албания - Грузия 0:1 Украина - Албания 1:2 Албания - Испания 0:1 Хорватия - Албания 2:2
Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3
Результаты матчей
Чехия
Албания
Точный счет
3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Чехия
Албания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Лига B. Группа 1
Лига B. Группа 1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогнозы на матч Чехия - Албания
Исход игры
Чехия
87.8% (43)
Ничья
12.2% (6)
Албания
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.02% (25)
Меньше
48.98% (24)
Обе команды забьют
Да
53.06% (26)
Нет
46.94% (23)
Популярный счёт
2:1 Чехия
34.7% (17)
2:0 Чехия
32.7% (16)
1:0 Чехия
10.2% (5)
3:1 Чехия
8.2% (4)
2:2 Ничья
6.1% (3)
1:1 Ничья
4.1% (2)
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