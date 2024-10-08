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Тур: 3. Стадион: .
Чехия
FIFA #46
 
Позже
Албания
FIFA #67
Прогнозы 48
Чехия 87.5% (42)
X 12.5% (6)
Албания 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Албания
1.75
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5.10
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5.40
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Чехия
Албания

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:0
Е2ОМ
1:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулц Павел 2 1
Калвач Лукаш 1 0.5
Соучек Томаш 1 (1) 0.5
Черны Вацлав 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 1 0.5
Исмайли Ардиан 1 0.5
Манай Рей 0 0

Карточки

Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крейчи Ладислав II 2 0
Цоуфал Владимир 1 0
Зелены Ярослав 1 0
Черны Вацлав 1 0
Соучек Томаш 1 0
Крал Алекс 1 0
Витик Мартин 1 0
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асани Ясир 1 0
Узуни Мюрто 1 0

Результаты матчей

Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
0
Чехия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Албания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чехия - Украина 3:2 Грузия - Чехия 4:1 Чехия - Турция 1:2 Грузия - Чехия 1:1
Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1
Албания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Албания - Грузия 0:1 Украина - Албания 1:2 Албания - Испания 0:1 Хорватия - Албания 2:2
Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3

Результаты матчей

Чехия
Албания

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Чехия
Албания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Албания
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Чехия
 2 1 0 1 4 - 6 3
4.
Украина
 2 0 0 2 3 - 5 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Чехия
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Украина
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Албания
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Грузия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Украина
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Чехия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Албания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 48
    Чехия 87.5% (42)
    X 12.5% (6)
    Албания 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чехия
    Ничья
    Албания
    1.75
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    Прогнозы на матч Чехия - Албания

    Исход игры
    Чехия
    87.8% (43)
    Ничья
    12.2% (6)
    Албания
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    53.06% (26)
    Нет
    46.94% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Чехия
    34.7% (17)
    2:0 Чехия
    32.7% (16)
    1:0 Чехия
    10.2% (5)
    3:1 Чехия
    8.2% (4)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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