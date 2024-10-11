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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Словакия
FIFA #42
 
Позже
Швеция
FIFA #28
Прогнозы 110
Словакия 20% (22)
X 56.4% (62)
Швеция 23.6% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словакия
Ничья
Швеция
2.85
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3.35
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3.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Родак
Марек
2
Пекарик
Петер
3
Вавро
Денис
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
8
Дуда
Ондрей
22
Лоботка
Станислав
10
Бенеш
Ласло
7
Суслов
Томаш
15
Стрелец
Давид
17
Гараслин
Лукаш
12
Йоханссон
Виктор
8
Дуглас
Алекс
4
Хин
Исак
5
Гудмундссон
Габриэль
9
Элиассон
Никлас
18
Аяри
Ясин
16
Карлстрём
Йеспер
14
Салетрос
Антон
13
Сема
Кен
17
Дьёкереш
Виктор
21
Кулушевски
Деян
Словакия
4-3-3
Швеция
3-5-2

История личных встреч

Словакия
Швеция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Е2
1:0
ТМС
1:1
ТМС
6:0
ММ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
360

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрелец Давид 1 0.5
Суслов Томаш 1 0.5
Дуда Ондрей 1 (1) 0.5
Ганцко Давид 0 0
Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 3 (1) 1.5
Исак Александр 3 1.5

Карточки

Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубравка Мартин 1 0
Вавро Денис 1 0
Ганцко Давид 1 0
Боженик Роберт 1 0
Оберт Адам 1 0
Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальквист Линус 1 0
Салетрос Антон 1 0

Результаты матчей

Словакия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Швеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Швеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Словакия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Словакия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Словакия - Азербайджан 2:0 Эстония - Словакия 0:1 Англия - Словакия 2:1 Словакия - Румыния 1:1
Словакия - Украина 1:2 Бельгия - Словакия 0:1 Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0
Швеция
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Швеция - Эстония 3:0 Азербайджан - Швеция 1:3 Швеция - Сербия 0:3 Дания - Швеция 2:1
Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0

Результаты матчей

Словакия
Швеция

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Словакия
Швеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Словакия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Эстония
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Азербайджан
 3 0 0 3 2 - 8 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Словакия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Эстония
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Азербайджан
 1 0 0 1 1 - 3 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Словакия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эстония
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Азербайджан
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Норвегия Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 3-го тура Лиги Наций УЕФА встречаются сборные Словакии и Швеции. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2024, осталось 12 минут.



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Прогнозы 110
Словакия 20% (22)
X 56.4% (62)
Швеция 23.6% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словакия
Ничья
Швеция
2.85
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3.35
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3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Словакия - Швеция

Исход игры
Словакия
19.8% (22)
Ничья
56.8% (63)
Швеция
23.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
39.25% (42)
Меньше
60.75% (65)
Обе команды забьют
Да
91.59% (98)
Нет
8.41% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.5% (56)
1:2 Швеция
21.6% (24)
2:1 Словакия
11.7% (13)
1:0 Словакия
5.4% (6)
2:2 Ничья
3.6% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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