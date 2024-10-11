Тур: 3. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ганцко
Давид
10
Бенеш
Ласло
4
Хин
Исак
18
Аяри
Ясин
13
Сема
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Риго ТомашПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Дюриш ДавидНападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Аяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
История личных встреч
Словакия
Швеция
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
360
Бомбардиры внутри турнира
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрелец Давид
|1
|0.5
|Суслов Томаш
|1
|0.5
|Дуда Ондрей
|1 (1)
|0.5
|Ганцко Давид
|0
|0
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|3 (1)
|1.5
|Исак Александр
|3
|1.5
Карточки
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальквист Линус
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
Результаты матчей
Словакия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Швеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Швеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Словакия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Словакия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Словакия - Азербайджан 2:0 Эстония - Словакия 0:1 Англия - Словакия 2:1 Словакия - Румыния 1:1
Словакия - Украина 1:2 Бельгия - Словакия 0:1 Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0
Швеция
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Швеция - Эстония 3:0 Азербайджан - Швеция 1:3 Швеция - Сербия 0:3 Дания - Швеция 2:1
Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0
Результаты матчей
Словакия
Швеция
Точный счет
2:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Словакия
Швеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Словакия - Швеция
Исход игры
Словакия
19.8% (22)
Ничья
56.8% (63)
Швеция
23.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
39.25% (42)
Меньше
60.75% (65)
Обе команды забьют
Да
91.59% (98)
Нет
8.41% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.5% (56)
1:2 Швеция
21.6% (24)
2:1 Словакия
11.7% (13)
1:0 Словакия
5.4% (6)
2:2 Ничья
3.6% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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