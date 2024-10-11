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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бандич Антони
Исландия
FIFA #71
0:2
Первый тайм: 45'
Уэльс
FIFA #29
0'
0:1
11' Гол
Джонсон Бреннан
28' Желтая карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр
0:2
30' Гол
Уилсон Гарри
32' Желтая карточка
Джонсон Бреннан
32' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
41' Желтая карточка
Робертс Коннор

Ход матча

11'
0:1
Джонсон Бреннан
28'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
30'
0:2
Уилсон Гарри
(Уильямс Неко)
32'
 
Джонсон Бреннан
32'
Торстейнссон Йон
 
41'
 
Робертс Коннор

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 113
Исландия 24.8% (28)
X 53.1% (60)
Уэльс 22.1% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Исландия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
3
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ингасон
Сверрир
20
Гретарссон
Даниэль
14
Финнссон
Кольбейн
15
Виллюмссон
Виллюм
7
Гудмундссон
Йоханн
16
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
11
Торстейнссон
Йон
9
Оскарссон
Орри
22
Гудьонсен
Андри
12
Уорд
Дэнни
II
14
Робертс
Коннор
II
6
Родон
Джо
4
Дэвис
Бен
3
Уильямс
Неко
8
Уилсон
Гарри
17
Джеймс
Джордан
10
Купер
Оливер
11
Джонсон
Бреннан
13
Мур
Киффер
19
Томас
Сорба
Исландия
4-4-2
Уэльс
4-3-3

История личных встреч

Исландия
Уэльс

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ММ
3:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палссон Виктор 1 0.33
Торстейнссон Йон 1 0.33
Оскарссон Орри 1 0.33
Гудмундссон Йоханн 0 0
Сигурдссон Гильфи 0 0
Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 2 0.67
Мур Киффер 1 0.33
Джонсон Бреннан 1 0.33
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Гудмундссон Йоханн 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсон Бреннан 2 0
Уилсон Гарри 1 0
Ампаду Этан 1 0
Мефам Крис 1 0
Уильямс Неко 1 0
Джеймс Джордан 1 0

Результаты матчей

Исландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Исландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Исландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Турция - Исландия 3:1 Исландия - Черногория 2:0 Нидерланды - Исландия 4:0 Англия - Исландия 0:1
Украина - Исландия 2:1 Израиль - Исландия 1:4 Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1
Уэльс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Черногория - Уэльс 1:2 Уэльс - Турция 0:0 Словакия - Уэльс 4:0 Гибралтар - Уэльс 0:0
Уэльс - Польша 0:0 Уэльс - Финляндия 4:1 Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1

Результаты матчей

Исландия
Уэльс

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Исландия
Уэльс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 2:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Турция
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Исландия
 0:2 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Черногория
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Исландия
 0:2 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Уэльс
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Черногория
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Турция
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Черногория
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
4.
Исландия
 0:2 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Бандич в первом тайме.
  • 45'
    Уильямс слева отправил вперёд Томаса, навес которого к одиннадцатиметровой отметке соперники перехватили.
  • 44'
    Дальний удар Оскарссона получился левее ворот.
  • Опасный момент
    43'
    Уилсон по центру вывел один на один с голкипером Томаса, но Сорбе не удалось переиграть Вальдимарссона.
  • 42'
    Уилсон покатил мяч направо на Джонсона, чей удар с пятнадцати метров заблокировал Финссон.
  • Желтая карточка
    41'
    Робертс получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.
  • Офсайд
    40'
    Виллюмссон оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    39'
    Томас у чужой штрафной площади нарушил правила.
  • Фол, нарушение
    38'
    Ингасон на чужой половине поля придержал руками Мура.
  • Опасный момент
    37'
    Гудмундссон справа со штрафного пробил чуть выше ближней "девятки".
  • Фол, нарушение
    36'
    Дэвис у угла штрафной площади сбил Оскарссона.
  • 35'
    Исландцы забрали мяч, но больше времени с ним проводят на своей половине поля.
  • Фол, нарушение
    34'
    Гудьонсен на чужой половине поля подтолкнул в спину Джеймса.
  • Желтая карточка
    32'
    Джонсон в своей штрафной площади выбил мяч из рук Торстейнссона, после чего боднул его головой. Оба получили по жёлтой карточке.
  • Опасный момент
    31'
    Финссон слева прострелил на Гудьонсена, который пробил мимо Уорда. На линии ворот оказался Уильямс, который не позволил мячу пересечь линию.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:2!!!
      УИЛСОН!!! Отличнейшую длинную передачу вперёд вновь выдал Уильямс, на которую откликнулся Уилсон и переиграл Вальмирассона.
    • Желтая карточка
      29'
      Тордарсон у центрального круга сбил Уильямса и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • Угловой
      28'
      Торстейнссон от углового флага навесил на Фридрикссона, которого на линии штрафной площади опередил Купер.
    • 27'
      Джонсон справа навесил на Мура, который сделал скидку к одиннадцатиметровой отметке, а там партнёров не оказалось.
    • Фол, нарушение
      26'
      Гудьонсен на чужой половине поля подтолкнул в спину Джеймса.
    • 25'
      Виллюмссон справа попытался выдать пас в центр штрафной площади на Оскарссона, но обостряющую передачу валийцы перехватили.
    • Штанга
      24'
      Уилсон справа с линии штрафной площади с рикошетом пробил в ближнюю штангу.
    • 23'
      Исландцам приходится всё чаще вступать в прессинг на чужой половине поля. Хозяевам это бонусов не приносит.
    • 22'
      Тордарсон слева с двадцати пяти метров пробил выше ворот.
    • 21'
      Прострел Торстейнссона слева в центр штрафной площади перехватил Родон.
    • Фол, нарушение
      20'
      Гудмундссон у центрального круга сбил Мура.
    • Фол, нарушение
      19'
      Тордарсон на чужой половине поля ударил по ногам Робертса,
    • 18'
      Прострел Финссона слева к воротам заблокировал Джеймс.
    • 16'
      Хозяевам не удаётся доводить свои атаки до опасных момен6тов у чужих ворот.
    • Офсайд
      15'
      Торстейнссон на левом фланге забрался в ойфсайд.
    • 14'
      У Уильямса перевод налево на Джонсона получился немного сильным. Мяч улетел за боковую линию поля.
    • 13'
      Робертс на левом фланге сделал неточный пас вперёд на Уилсона.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ДЖОНСОН!!! Отличный заброс вперёд исполнил Уильямс на Уилсона. Удару Гарри сумел помешать Вальдимарссон, но мяч не остановил. голкипер с линии попытался выбить сферу в сторону, но там оказался Джонсон, который и открыл счёт в матче.
    • 10'
      Валийцы в центре поля пок5атали мяч.
    • Офсайд
      9'
      Гудьонсен оказался в офсайде.
    • 8'
      Удар Виллюмссона справа в восемнадцати метров соперники заблокировали.
    • 7'
      Гости постепенно осваиваются на поле и уже в центре поля чаще с мячом оказываются игроки с британского острова.
    • Фол, нарушение
      6'
      Гудмундссон на чужой половине поля попал в верховой борьбе по голове Томасу.
    • Угловой
      5'
      Первый угловой удар в матче исполнил Торстейнссон. Мяч прилетел к воротам, откуда был выбит защитниками из Уэльса.
    • 4'
      Команды осторожно начали встречу. Хозяева стараются больше контролировать мяч, но при этом не торопятся перебираться на чужую половину поля.
    • Фол, нарушение
      3'
      Родонн в центре поля сбил Оскарссона.
    • 2'
      Сборная Исландии играет в синей форме, сборная Уэльса - в красной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Лаугардалсвёллуре"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Исландия 0:2 Уэльс

    Исход игры
    Исландия
    25.2% (29)
    Ничья
    52.2% (60)
    Уэльс
    22.6% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.18% (31)
    Меньше
    71.82% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    76.36% (84)
    Нет
    23.64% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47% (54)
    2:1 Исландия
    14.8% (17)
    1:2 Уэльс
    10.4% (12)
    1:0 Исландия
    8.7% (10)
    0:1 Уэльс
    5.2% (6)
    0:2 Уэльс
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
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