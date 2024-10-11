Уилсон покатил мяч направо на Джонсона, чей удар с пятнадцати метров заблокировал Финссон.

Уилсон по центру вывел один на один с голкипером Томаса, но Сорбе не удалось переиграть Вальдимарссона.

Уильямс слева отправил вперёд Томаса, навес которого к одиннадцатиметровой отметке соперники перехватили.

Финссон слева прострелил на Гудьонсена, который пробил мимо Уорда. На линии ворот оказался Уильямс, который не позволил мячу пересечь линию.

Джонсон в своей штрафной площади выбил мяч из рук Торстейнссона, после чего боднул его головой. Оба получили по жёлтой карточке.

Гудьонсен на чужой половине поля подтолкнул в спину Джеймса.

Исландцы забрали мяч, но больше времени с ним проводят на своей половине поля.

Гудмундссон справа со штрафного пробил чуть выше ближней "девятки".

Исландцам приходится всё чаще вступать в прессинг на чужой половине поля. Хозяевам это бонусов не приносит.

Уилсон справа с линии штрафной площади с рикошетом пробил в ближнюю штангу.

Виллюмссон справа попытался выдать пас в центр штрафной площади на Оскарссона, но обостряющую передачу валийцы перехватили.

Гудьонсен на чужой половине поля подтолкнул в спину Джеймса.

Джонсон справа навесил на Мура, который сделал скидку к одиннадцатиметровой отметке, а там партнёров не оказалось.

Торстейнссон от углового флага навесил на Фридрикссона, которого на линии штрафной площади опередил Купер.

Тордарсон у центрального круга сбил Уильямса и получил первую жёлтую карточку в матче.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! УИЛСОН!!! Отличнейшую длинную передачу вперёд вновь выдал Уильямс, на которую откликнулся Уилсон и переиграл Вальмирассона.

20' Гудмундссон у центрального круга сбил Мура.

19' Тордарсон на чужой половине поля ударил по ногам Робертса,

18' Прострел Финссона слева к воротам заблокировал Джеймс.

16' Хозяевам не удаётся доводить свои атаки до опасных момен6тов у чужих ворот.

15' Торстейнссон на левом фланге забрался в ойфсайд.

14' У Уильямса перевод налево на Джонсона получился немного сильным. Мяч улетел за боковую линию поля.

13' Робертс на левом фланге сделал неточный пас вперёд на Уилсона.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ДЖОНСОН!!! Отличный заброс вперёд исполнил Уильямс на Уилсона. Удару Гарри сумел помешать Вальдимарссон, но мяч не остановил. голкипер с линии попытался выбить сферу в сторону, но там оказался Джонсон, который и открыл счёт в матче.

10' Валийцы в центре поля пок5атали мяч.

9' Гудьонсен оказался в офсайде.

8' Удар Виллюмссона справа в восемнадцати метров соперники заблокировали.

7' Гости постепенно осваиваются на поле и уже в центре поля чаще с мячом оказываются игроки с британского острова.

6' Гудмундссон на чужой половине поля попал в верховой борьбе по голове Томасу.

5' Первый угловой удар в матче исполнил Торстейнссон. Мяч прилетел к воротам, откуда был выбит защитниками из Уэльса.

4' Команды осторожно начали встречу. Хозяева стараются больше контролировать мяч, но при этом не торопятся перебираться на чужую половину поля.

3' Родонн в центре поля сбил Оскарссона.

2' Сборная Исландии играет в синей форме, сборная Уэльса - в красной.