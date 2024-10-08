Тур: 3. Стадион: Лаугардалсвёллур.
История личных встреч
Исландия
Уэльс
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палссон Виктор
|1
|0.5
|Торстейнссон Йон
|1
|0.5
|Оскарссон Орри
|1
|0.5
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Сигурдссон Гильфи
|0
|0
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Гарри
|1
|0.5
|Мур Киффер
|1
|0.5
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
|Джеймс Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Исландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Исландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Исландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Исландия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Турция - Исландия 3:1 Исландия - Черногория 2:0 Нидерланды - Исландия 4:0 Англия - Исландия 0:1
Украина - Исландия 2:1 Израиль - Исландия 1:4 Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1
Уэльс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Черногория - Уэльс 1:2 Уэльс - Турция 0:0 Словакия - Уэльс 4:0 Гибралтар - Уэльс 0:0
Уэльс - Польша 0:0 Уэльс - Финляндия 4:1 Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1
Результаты матчей
Исландия
Уэльс
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Исландия
Уэльс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогнозы на матч Исландия - Уэльс
Исход игры
Исландия
25% (12)
Ничья
47.9% (23)
Уэльс
27.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
29.79% (14)
Меньше
70.21% (33)
Обе команды забьют
Да
74.47% (35)
Нет
25.53% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.8% (22)
2:1 Исландия
16.7% (8)
1:2 Уэльс
10.4% (5)
0:2 Уэльс
8.3% (4)
0:1 Уэльс
6.3% (3)
1:0 Исландия
6.3% (3)
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