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Тур: 3. Стадион: .
Исландия
FIFA #71
 
Позже
Уэльс
FIFA #29
Прогнозы 48
Исландия 25% (12)
X 47.9% (23)
Уэльс 27.1% (13)
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Лучшие коэффициенты
Исландия
Ничья
Уэльс
2.95
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3.20
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3.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Исландия
Уэльс

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ММ
3:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палссон Виктор 1 0.5
Торстейнссон Йон 1 0.5
Оскарссон Орри 1 0.5
Гудмундссон Йоханн 0 0
Сигурдссон Гильфи 0 0
Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 1 0.5
Мур Киффер 1 0.5
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Йоханн 1 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Гарри 1 0
Ампаду Этан 1 0
Мефам Крис 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Уильямс Неко 1 0
Джеймс Джордан 1 0

Результаты матчей

Исландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Исландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Исландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Турция - Исландия 3:1 Исландия - Черногория 2:0 Нидерланды - Исландия 4:0 Англия - Исландия 0:1
Украина - Исландия 2:1 Израиль - Исландия 1:4 Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1
Уэльс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Черногория - Уэльс 1:2 Уэльс - Турция 0:0 Словакия - Уэльс 4:0 Гибралтар - Уэльс 0:0
Уэльс - Польша 0:0 Уэльс - Финляндия 4:1 Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1

Результаты матчей

Исландия
Уэльс

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Исландия
Уэльс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Уэльс
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Исландия
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Черногория
 2 0 0 2 1 - 4 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Исландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Турция
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Уэльс
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Черногория
 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Турция
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Черногория
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Исландия
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Исландия - Уэльс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 48
    Исландия 25% (12)
    X 47.9% (23)
    Уэльс 27.1% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Исландия
    Ничья
    Уэльс
    2.95
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    Прогнозы на матч Исландия - Уэльс

    Исход игры
    Исландия
    25% (12)
    Ничья
    47.9% (23)
    Уэльс
    27.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.79% (14)
    Меньше
    70.21% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    74.47% (35)
    Нет
    25.53% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.8% (22)
    2:1 Исландия
    16.7% (8)
    1:2 Уэльс
    10.4% (5)
    0:2 Уэльс
    8.3% (4)
    0:1 Уэльс
    6.3% (3)
    1:0 Исландия
    6.3% (3)
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