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Тур: 3. Стадион: .
Эстония
FIFA #122
2:1
Второй тайм: 50'
Азербайджан
FIFA #113
0'
1:0
32' Гол
Яковлев Иоан
37' Желтая карточка
Шейн Рокко Роберт
1:1
45' Пенальти
Байрамов Турал
2:1
45' Гол
Синявский Василий

Ход матча

29'
Пеэтсон Расмус
Паскочи Максим
 
32'
Яковлев Иоан
1:0
37'
Шейн Рокко Роберт
 
45'
1:1
Байрамов Турал
45'
Синявский Василий
(Шейн Рокко Роберт)
2:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 123
Эстония 11.4% (14)
X 29.3% (36)
Азербайджан 59.3% (73)
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Эстония
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хейн
Карл-Якоб
13
Паскочи
Максим
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
3
Шеннинг-Ларсен
Микаэль
11
Айнсалу
Михкель
5
Шейн
Рокко
Роберт
15
Яковлев
Иоан
4
Кяйт
Маттиас
23
Синявский
Василий
8
Аниер
Хенри
1
Дженетов
Мехти
22
Гусейнов
Аббас
13
Мамедов
Рахиль
15
Гусейнов
Бадави
5
Кривоцюк
Антон
20
Исаев
Алексей
7
Диниев
Джошгун
3
Джафаргулиев
Элвин
17
Байрамов
Турал
9
Дадашов
Ренат
11
Шейдаев
Рамиль
Эстония
4-2-3-1
Азербайджан
3-4-2-1

История личных встреч

Эстония
Азербайджан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
0:2
Е2ОМ
1:1
ММ
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синявский Василий 1 0.33
Яковлев Иоан 1 0.33
Шейн Рокко Роберт 0 0
Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дадашов Ренат 1 0.33
Байрамов Турал 1 (1) 0.33

Карточки

Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палуметс Кевор 1 1
Тамм Алекс 2 0
Шейн Рокко Роберт 2 0
Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженетов Мехти 1 0
Алиев Шахрияр 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Сейдиев Амин 1 0
Джафаргулиев Элвин 1 0
Байрамов Турал 1 0

Результаты матчей

Эстония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Азербайджан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эстония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Азербайджан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0
Эстония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Азербайджан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эстония
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Швеция - Эстония 3:0 Эстония - Словакия 0:1 Литва - Эстония 1:1 Эстония - Фарерские острова 4:1
Швейцария - Эстония 4:0 Финляндия - Эстония 2:1 Польша - Эстония 5:1 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1
Азербайджан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Словакия - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Швеция 1:3 Азербайджан - Казахстан 3:2 Албания - Азербайджан 3:1
Азербайджан - Болгария 1:1 Азербайджан - Монголия 1:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0

Результаты матчей

Эстония
Азербайджан

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эстония
Азербайджан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Словакия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Эстония
 2:1 3 1 0 2 2 - 5 3
4.
Азербайджан
 1:2 3 0 0 3 2 - 7 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Словакия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Эстония
 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Азербайджан
 1:2 1 0 0 1 1 - 3 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Словакия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эстония
 2:1 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Азербайджан
 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Норвегия Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Кяйт оказался с мячом на чужой половине поля и с 30 метров пробил в створ. Игровой снаряд полетел несильно, поэтому Дженетов его спокойно в руках зафиксировал. 
  • 50'
    Пеэтсон попал под давление Шейдаева на своей половине поля, однако защитник хозяев сыграл безошибочно и успел откинуть мяч Хейну. Активно действуют команды после перерыва. 
  • 49'
    Футболисты сборной Эстонии забрали игровой снаряд под свой контроль на старте второго тайма. Азербайджанцы большим количеством игроков прессингуют, но перехватить мяч пока не удаётся. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Яковлев с правого фланга забросил мяч к штрафной гостей на Аниера, который в борьбе с Бадави Гусейновым нарушил правила. Грубо сегодня действует форвард эстонской сборной. 
  • 47'
    Без замен обошлись главные тренеры команд в перерыве. Азербайджанцы хорошо провели первую половину встречи, однако ошибки в обороне привели к лидерству хозяев в счёте. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! Эстония - Азербайджан 2-1. 
  • Опасный момент
    45'
    МОМЕНТ! Байрамов с правого фланга навесил в центр к линии вратарской, а там Дадашов выиграл верховое единоборство и головой пробил рядом с правой штангой!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! СИНЯВСКИЙ! И быстро вперёд снова выходят эстонцы! Яковлев с правого фланга навесил в центр штрафной на Шейна, а тот головой аккуратно сбросил мяч к линии вратарской, откуда Синявский без проблем переиграл Дженетова!
  • Пенальти
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! БАЙРАМОВ! Пробил в правый угол футболист азербайджанской сборной, а Хейн отправился в другую сторону! Важно было гостям сравнять счёт до перерыва.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты к первому тайму компенсировал Харви. 
  • Пенальти!
    44'
    Пенальти в ворота сборной Эстонии! Дадашов из глубины отдал пас в левую часть штрафной на ход Джафаргулиеву, а тому сзади по ногам в борьбе попал Тамм. Харви сразу же указал на "точку". 
  • 43'
    Ещё раз повторили нам гол сборной Эстонии. Диниев имел отличную возможность выбить мяч и предотвратить забег Яковлева, вот только футболист гостей по снаряду толково не попал. 
  • 42'
    Исаев с левого фланга со стандарта навесил к дальней штанге, откуда мяч головой в центр сбросил Кривоцюк, однако никого из партнёров этой передачей найти ему не удалось. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Джафаргулиев с левого фланга отдал пас в центр на Дадашова, движение которого вперёд только с помощью нарушения остановил Тамм. Право на перспективный стандарт получают гости. 
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    • 40'
      Немного свободных зон на половине эстонской сборной, поэтому гости пока перекатывают мяч в центральной части поля. Непросто будет сравнять счёт подопечным Фернанду Сантуша. 
    • 39'
      Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Азербайджанцы играют лучше, однако хозяев нашли свой шанс на контратаке и открыли счёт. 
    • 38'
      Стандарт на чужой половине поля заработали азербайджанцы. Байрамов с правого фланга навесил в центр штрафной, а там надёжно на "втором этаже" действовал Тамм. 
    • Желтая карточка
      37'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Шейн наказан предупреждением в составе сборной Эстонии. Грубо на своей половине поля сыграл футболист хозяев против Шейдаева. 
    • Судья
      36'
      Шейдаев зацепился за снаряд в центральном круге, после чего рванул вперёд, но его на газон у штрафной уронил Пеэтсон. Рефери посчитал, что нарушения в этом эпизоде не было. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Байрамов подхватил мяч у центральной линии поля и по правому флангу готовился стартовать вперёд, но его сзади по ногам ударил Метс. Харви обошёлся без карточки для капитана эстонцев. 
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ЯКОВЛЕВ! Неудачно разыграли угловой азербайджанцы. Аниер от своей штрафной выбил мяч вперёд на Яковлева, а тот убежал от Диниева, легко обыграл Дженетова, выскочившего далеко из ворот, и покатил снаряд уже в пустой створ!
    • Опасный момент
      32'
      ШАНСИЩЕ! Хейн неудачно вынес мяч из своей штрафной, после чего снаряд подхватил Шейдаев, левее центра прорвался вперёд и с отличной позиции пробил в голкипера сборной Эстонии!
    • 31'
      Снова небольшое затишье в нашем матче. Много сумбура в центральной части поля мы видим от команд. Эстонцы за первую треть матча к воротам гостей акцентированно так и не подобрались. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Аниер в верховой борьбе на чужой половине поля нарушил правила против Кривоцюка. Пришлось ирландскому арбитру провести беседу с форвардом сборной Эстонии. 
    • Замена
      29'
      Вынужденная замена в составе сборной Эстонии. Ушёл с поля Паскочи, получивший повреждение, а появился Пеэтсон. 
    • 28'
      Совещание на тренерской скамейке сборной Эстонии. Есть вероятность, что Паскочи встречу продолжить не сможет, поэтому Юрген Хенн с помощниками обсуждают, какие перестановки нужно будет совершить. 
    • Травма, повреждение
      27'
      Неприятный момент для эстонской сборной. Паскочи присел на газон и нуждается в медицинской помощи. Не в игровом эпизоде получил травму защитник хозяев. 
    • Опасный момент
      26'
      ОПАСНО! Шейн на левом фланге легко ушёл от Мамедова, после чего от края штрафной навесил во вратарскую. Игровой снаряд свалился с ноги пролетел рядом с дальним верхним углом!
    • Опасный момент
      25'
      МОМЕНТ! Исаев от левого края штрафной навесил к дальней штанге на Байрамова, который с близкого расстояния пробить в пустой угол не сумел. Не подстроился под эту передачу футболист гостей!
    • Угловой
      24'
      Ещё один корнер на правом фланге заработали гости. Байрамов навесил в центр штрафной, откуда головой по воротам пробил Мамедов, вот только мяч улетел сильно выше перекладины. 
    • Опасный момент
      23'
      ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали азербайджанцы. Последовал короткий розыгрыш, после которого в штрафную ворвался Байрамов и из под Яковлева пробил в ближний угол. Хейн в падении свою команду спас!
    • 22'
      Кривоцюк сделал классный перевод на правый фланг атаки, где Аббас Гусейнов мяч получил, прорвался к лицевой и пытался прострелить в центр, но эту попытку заблокировал Шеннинг-Ларсен. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Байрамов владел мячом на своей половине поля, и против него нарушил правила Шеннинг-Ларсен. Ирландский рефери находился рядом с эпизодом и сразу же дал свисток. 
    • 20'
      Синявский получил мяч у левого края штрафной гостей и навесил в центр вратарской. Никого из эстонцев в нужной точке не оказалось, и Бадави Гусейнов головой снаряд выбил. 
    • 19'
      Начинает вырисовываться преимущество у азербайджанской сборной. Гости проводят всё более острые атаки, которые в ближайшее время могут и завершиться голом. 
    • Опасный момент
      18'
      ОПАСНО! Аббас Гусейнов из глубины забросил мяч в центр штрафной на Дадашова, который с отличной позиции пробил крайне неудачно, и мяч улетел выше перекладины!
    • Угловой
      17'
      Угловой на правом фланге заработали гости. Байрамов навесил к ближней штанге, а там эстонцы сыграли уверенно и вынесли мяч от своих ворот. Продолжают атаковать гости. 
    • Штанга
      16'
      МОМЕНТИЩЕ! Диниев от правого угла штрафной навесил в центр вратарской, откуда Дадашов без сопротивления пробил головой и угодил в правую штангу!
    • 15'
      А вот и первый удар в нашем матче. Шейн получил игровой снаряд на чужой половине поля и с 27 метров стрельнул по воротам, вот только получилось гораздо выше перекладины. 
    • Угловой
      14'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Азербайджана. Низом разыграли мяч Байрамов с Исаевым, а в этом время один из партнёров нарушил правила в штрафной. 
    • 13'
      Фернанду Сантуш эмоционально реагирует на события, которые происходят на поле. Португальский специалист вышел к кромке поля и показал своим защитникам, что нужно играть гораздо выше.
    • 12'
      Яковлев с правого фланга отдал пас в ближнюю часть штрафной на Айнсалу, вот только эта попытка получилась довольно сильной, и мяч прикатился к голкиперу гостей. 
    • 11'
      Практически пешком передвигаются футболисты по полю. Кривоцюк сейчас со своей половины поля выполнил заброс вперёд, однако найти кого-то из партнёров этой передачей не удалось. 
    • 10'
      Шейдаев получил игровой снаряд на левом фланге и отдал передачу к штрафной на Джафаргулиева, однако игрок сборной Азербайджана до мяча не добрался, так как его опередил Паскочи. 
    • Судья
      9'
      Обслуживает встречу Роберт Харви из Ирландии. Пожелаем арбитру лёгкой игры, и надеемся, что рефери не допустит ошибок, которые повлияют на окончательный результат. 
    • 8'
      В неспешном темпе пока проходят первые минуты поединка. Футболисты сборной Эстонии больше владеют мячом, однако острых подходов к штрафной гостей мы пока не наблюдаем. 
    • Угловой
      7'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты сборной Азербайджана. Последовал короткий розыгрыш, после которого Исаев остро навесил в центр вратарской, но там на "втором этаже" здорово действовал Айнсалу. 
    • 6'
      Яковлев на высокой скорости промчался по правому флангу и прострелил в ближнюю часть штрафной, а там надёжно сыграл Кривоцюк, выбивший мяч подальше от владений Дженетова. 
    • 5'
      Эстонцы в этом розыгрыше Лиги Наций пока ещё не забивали, поэтому хозяева сегодня серьёзно настроены, дабы при своих болельщиках наконец-то отличиться. 
    • 4'
      Напомню, что обе сборные выступают в первой группе Лиги С. Помимо эстонцев и азербайджанцев в ней также находятся сборные Швеции и Словакии, которые после двух сыгранных туров расположились на верхних строчках. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Довольно активно ринулись в атаку эстонцы в стартовые минуты. Аниер пытался перехватить мяч у Бадави Гусейнова, вот только форвард хозяев нарушил правила. 
    • 2'
      Футболисты сборной Эстонии вышли на эту встречу в синих футболках и чёрных трусах, азербайджанцы играют в красном комплекте формы. Ворота Дженетова в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эстония 2:1 Азербайджан

    Исход игры
    Эстония
    11.4% (14)
    Ничья
    29.3% (36)
    Азербайджан
    59.3% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.79% (51)
    Меньше
    53.21% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    76.15% (83)
    Нет
    23.85% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Азербайджан
    31.7% (39)
    1:1 Ничья
    26% (32)
    0:1 Азербайджан
    12.2% (15)
    2:1 Эстония
    4.1% (5)
    1:0 Эстония
    4.1% (5)
    0:2 Азербайджан
    3.3% (4)
    1:3 Азербайджан
    2.4% (3)
    2:3 Азербайджан
    1.6% (2)
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