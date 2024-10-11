Без замен обошлись главные тренеры команд в перерыве. Азербайджанцы хорошо провели первую половину встречи, однако ошибки в обороне привели к лидерству хозяев в счёте.

Яковлев с правого фланга забросил мяч к штрафной гостей на Аниера, который в борьбе с Бадави Гусейновым нарушил правила. Грубо сегодня действует форвард эстонской сборной.

Футболисты сборной Эстонии забрали игровой снаряд под свой контроль на старте второго тайма. Азербайджанцы большим количеством игроков прессингуют, но перехватить мяч пока не удаётся.

Пеэтсон попал под давление Шейдаева на своей половине поля, однако защитник хозяев сыграл безошибочно и успел откинуть мяч Хейну. Активно действуют команды после перерыва.

Кяйт оказался с мячом на чужой половине поля и с 30 метров пробил в створ. Игровой снаряд полетел несильно, поэтому Дженетов его спокойно в руках зафиксировал.

Джафаргулиев с левого фланга отдал пас в центр на Дадашова, движение которого вперёд только с помощью нарушения остановил Тамм. Право на перспективный стандарт получают гости.

Исаев с левого фланга со стандарта навесил к дальней штанге, откуда мяч головой в центр сбросил Кривоцюк, однако никого из партнёров этой передачей найти ему не удалось.

Ещё раз повторили нам гол сборной Эстонии. Диниев имел отличную возможность выбить мяч и предотвратить забег Яковлева, вот только футболист гостей по снаряду толково не попал.

Пенальти в ворота сборной Эстонии! Дадашов из глубины отдал пас в левую часть штрафной на ход Джафаргулиеву, а тому сзади по ногам в борьбе попал Тамм. Харви сразу же указал на "точку".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! БАЙРАМОВ! Пробил в правый угол футболист азербайджанской сборной, а Хейн отправился в другую сторону! Важно было гостям сравнять счёт до перерыва.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! СИНЯВСКИЙ! И быстро вперёд снова выходят эстонцы! Яковлев с правого фланга навесил в центр штрафной на Шейна, а тот головой аккуратно сбросил мяч к линии вратарской, откуда Синявский без проблем переиграл Дженетова!

МОМЕНТ! Байрамов с правого фланга навесил в центр к линии вратарской, а там Дадашов выиграл верховое единоборство и головой пробил рядом с правой штангой!

Аниер в верховой борьбе на чужой половине поля нарушил правила против Кривоцюка. Пришлось ирландскому арбитру провести беседу с форвардом сборной Эстонии.

Снова небольшое затишье в нашем матче. Много сумбура в центральной части поля мы видим от команд. Эстонцы за первую треть матча к воротам гостей акцентированно так и не подобрались.

ШАНСИЩЕ! Хейн неудачно вынес мяч из своей штрафной, после чего снаряд подхватил Шейдаев, левее центра прорвался вперёд и с отличной позиции пробил в голкипера сборной Эстонии!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ЯКОВЛЕВ! Неудачно разыграли угловой азербайджанцы. Аниер от своей штрафной выбил мяч вперёд на Яковлева, а тот убежал от Диниева, легко обыграл Дженетова, выскочившего далеко из ворот, и покатил снаряд уже в пустой створ!

Байрамов подхватил мяч у центральной линии поля и по правому флангу готовился стартовать вперёд, но его сзади по ногам ударил Метс. Харви обошёлся без карточки для капитана эстонцев.

Шейдаев зацепился за снаряд в центральном круге, после чего рванул вперёд, но его на газон у штрафной уронил Пеэтсон. Рефери посчитал, что нарушения в этом эпизоде не было.

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Шейн наказан предупреждением в составе сборной Эстонии. Грубо на своей половине поля сыграл футболист хозяев против Шейдаева.

Стандарт на чужой половине поля заработали азербайджанцы. Байрамов с правого фланга навесил в центр штрафной, а там надёжно на "втором этаже" действовал Тамм.

Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Азербайджанцы играют лучше, однако хозяев нашли свой шанс на контратаке и открыли счёт.

Немного свободных зон на половине эстонской сборной, поэтому гости пока перекатывают мяч в центральной части поля. Непросто будет сравнять счёт подопечным Фернанду Сантуша.

29' Вынужденная замена в составе сборной Эстонии. Ушёл с поля Паскочи, получивший повреждение, а появился Пеэтсон.

28' Совещание на тренерской скамейке сборной Эстонии. Есть вероятность, что Паскочи встречу продолжить не сможет, поэтому Юрген Хенн с помощниками обсуждают, какие перестановки нужно будет совершить.

27' Неприятный момент для эстонской сборной. Паскочи присел на газон и нуждается в медицинской помощи. Не в игровом эпизоде получил травму защитник хозяев.

26' ОПАСНО! Шейн на левом фланге легко ушёл от Мамедова, после чего от края штрафной навесил во вратарскую. Игровой снаряд свалился с ноги пролетел рядом с дальним верхним углом!

25' МОМЕНТ! Исаев от левого края штрафной навесил к дальней штанге на Байрамова, который с близкого расстояния пробить в пустой угол не сумел. Не подстроился под эту передачу футболист гостей!

24' Ещё один корнер на правом фланге заработали гости. Байрамов навесил в центр штрафной, откуда головой по воротам пробил Мамедов, вот только мяч улетел сильно выше перекладины.

23' ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали азербайджанцы. Последовал короткий розыгрыш, после которого в штрафную ворвался Байрамов и из под Яковлева пробил в ближний угол. Хейн в падении свою команду спас!

22' Кривоцюк сделал классный перевод на правый фланг атаки, где Аббас Гусейнов мяч получил, прорвался к лицевой и пытался прострелить в центр, но эту попытку заблокировал Шеннинг-Ларсен.

21' Байрамов владел мячом на своей половине поля, и против него нарушил правила Шеннинг-Ларсен. Ирландский рефери находился рядом с эпизодом и сразу же дал свисток.

20' Синявский получил мяч у левого края штрафной гостей и навесил в центр вратарской. Никого из эстонцев в нужной точке не оказалось, и Бадави Гусейнов головой снаряд выбил.

19' Начинает вырисовываться преимущество у азербайджанской сборной. Гости проводят всё более острые атаки, которые в ближайшее время могут и завершиться голом.

18' ОПАСНО! Аббас Гусейнов из глубины забросил мяч в центр штрафной на Дадашова, который с отличной позиции пробил крайне неудачно, и мяч улетел выше перекладины!

17' Угловой на правом фланге заработали гости. Байрамов навесил к ближней штанге, а там эстонцы сыграли уверенно и вынесли мяч от своих ворот. Продолжают атаковать гости.

16' МОМЕНТИЩЕ! Диниев от правого угла штрафной навесил в центр вратарской, откуда Дадашов без сопротивления пробил головой и угодил в правую штангу!

15' А вот и первый удар в нашем матче. Шейн получил игровой снаряд на чужой половине поля и с 27 метров стрельнул по воротам, вот только получилось гораздо выше перекладины.

14' Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Азербайджана. Низом разыграли мяч Байрамов с Исаевым, а в этом время один из партнёров нарушил правила в штрафной.

13' Фернанду Сантуш эмоционально реагирует на события, которые происходят на поле. Португальский специалист вышел к кромке поля и показал своим защитникам, что нужно играть гораздо выше.

12' Яковлев с правого фланга отдал пас в ближнюю часть штрафной на Айнсалу, вот только эта попытка получилась довольно сильной, и мяч прикатился к голкиперу гостей.

11' Практически пешком передвигаются футболисты по полю. Кривоцюк сейчас со своей половины поля выполнил заброс вперёд, однако найти кого-то из партнёров этой передачей не удалось.

10' Шейдаев получил игровой снаряд на левом фланге и отдал передачу к штрафной на Джафаргулиева, однако игрок сборной Азербайджана до мяча не добрался, так как его опередил Паскочи.

9' Обслуживает встречу Роберт Харви из Ирландии. Пожелаем арбитру лёгкой игры, и надеемся, что рефери не допустит ошибок, которые повлияют на окончательный результат.

8' В неспешном темпе пока проходят первые минуты поединка. Футболисты сборной Эстонии больше владеют мячом, однако острых подходов к штрафной гостей мы пока не наблюдаем.

7' Угловой на левом фланге заработали футболисты сборной Азербайджана. Последовал короткий розыгрыш, после которого Исаев остро навесил в центр вратарской, но там на "втором этаже" здорово действовал Айнсалу.

6' Яковлев на высокой скорости промчался по правому флангу и прострелил в ближнюю часть штрафной, а там надёжно сыграл Кривоцюк, выбивший мяч подальше от владений Дженетова.

5' Эстонцы в этом розыгрыше Лиги Наций пока ещё не забивали, поэтому хозяева сегодня серьёзно настроены, дабы при своих болельщиках наконец-то отличиться.

4' Напомню, что обе сборные выступают в первой группе Лиги С. Помимо эстонцев и азербайджанцев в ней также находятся сборные Швеции и Словакии, которые после двух сыгранных туров расположились на верхних строчках.

3' Довольно активно ринулись в атаку эстонцы в стартовые минуты. Аниер пытался перехватить мяч у Бадави Гусейнова, вот только форвард хозяев нарушил правила.

2' Футболисты сборной Эстонии вышли на эту встречу в синих футболках и чёрных трусах, азербайджанцы играют в красном комплекте формы. Ворота Дженетова в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.