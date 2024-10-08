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Тур: 3. Стадион: .
Эстония
FIFA #122
 
Позже
Азербайджан
FIFA #113
Прогнозы 51
Эстония 11.8% (6)
X 25.5% (13)
Азербайджан 62.7% (32)
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Лучшие коэффициенты
Эстония
Ничья
Азербайджан
3.20
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История личных встреч

Эстония
Азербайджан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
0:2
Е2ОМ
1:1
ММ
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дадашов Ренат 1 0.5

Карточки

Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палуметс Кевор 1 1
Тамм Алекс 2 0
Шейн Рокко Роберт 1 0
Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженетов Мехти 1 0
Алиев Шахрияр 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Сейдиев Амин 1 0
Джафаргулиев Элвин 1 0
Байрамов Турал 1 0

Результаты матчей

Эстония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Азербайджан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эстония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Азербайджан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0
Эстония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Азербайджан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эстония
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Швеция - Эстония 3:0 Эстония - Словакия 0:1 Литва - Эстония 1:1 Эстония - Фарерские острова 4:1
Швейцария - Эстония 4:0 Финляндия - Эстония 2:1 Польша - Эстония 5:1 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1
Азербайджан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Словакия - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Швеция 1:3 Азербайджан - Казахстан 3:2 Албания - Азербайджан 3:1
Азербайджан - Болгария 1:1 Азербайджан - Монголия 1:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0

Результаты матчей

Эстония
Азербайджан

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эстония
Азербайджан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Словакия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Азербайджан
 2 0 0 2 1 - 5 0
4.
Эстония
 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Словакия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Эстония
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Азербайджан
 1 0 0 1 1 - 3 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Словакия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Азербайджан
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Эстония
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эстония - Азербайджан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2024, осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 51
    Эстония 11.8% (6)
    X 25.5% (13)
    Азербайджан 62.7% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эстония
    Ничья
    Азербайджан
    3.20
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    3.20
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    Прогнозы на матч Эстония - Азербайджан

    Исход игры
    Эстония
    11.8% (6)
    Ничья
    25.5% (13)
    Азербайджан
    62.7% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.9% (28)
    Меньше
    45.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    78.43% (40)
    Нет
    21.57% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Азербайджан
    41.2% (21)
    1:1 Ничья
    23.5% (12)
    0:1 Азербайджан
    11.8% (6)
    2:1 Эстония
    7.8% (4)
    0:2 Азербайджан
    3.9% (2)
    1:0 Эстония
    3.9% (2)
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    Эстония
    Азербайджан
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