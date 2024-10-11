Тур: 3. Стадион: Ференц Пушкаш. Главный судья: Фендрих Лукас
0:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
18 Владение мячом, % 82
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Надь
Жолт
13
Шефер
Андраш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Надь ЖолтЗащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Тот БалажВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Геро ДаниэльПолузащитник
-
15 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ката МихайПолузащитник
-
23 Чобот КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Олай НикВратарь
-
23 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Виффер МатсПолузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
21 Матсен ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
История личных встреч
Венгрия
Нидерланды
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
6.33
4
Среднее время на гол
14
22
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
4
2.6
Тотал матчей
4.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
22
34
Бомбардиры внутри турнира
Венгрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейндерс Тиджани
|2
|1
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.5
|Вегхорст Ваут
|1
|0.5
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.5
|Гакпо Коди
|1
|0.5
|Симонс Хави
|1
|0.5
|Мален Дониэлл
|0
|0
|Бробби Брайан
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Карточки
Результаты матчей
Венгрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
7
Венгрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Венгрия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 Германия - Венгрия 5:0 Шотландия - Венгрия 0:1 Германия - Венгрия 2:0
Венгрия - Швейцария 1:3 Венгрия - Израиль 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0 Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1
Нидерланды
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Нидерланды - Германия 2:2 Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Нидерланды - Англия 1:2 Нидерланды - Турция 2:1
Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4
Результаты матчей
Венгрия
Нидерланды
Точный счет
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Венгрия
Нидерланды
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|3.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|4.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 5
|2
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Венгрия 0:0 Нидерланды
Исход игры
Венгрия
2.2% (3)
Ничья
5.9% (8)
Нидерланды
91.9% (125)
Тотал 2.5
Больше
81.98% (91)
Меньше
18.02% (20)
Обе команды забьют
Да
83.78% (93)
Нет
16.22% (18)
Популярный счёт
1:2 Нидерланды
46.3% (63)
1:3 Нидерланды
15.4% (21)
0:2 Нидерланды
8.8% (12)
0:1 Нидерланды
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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