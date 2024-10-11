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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Фендрих Лукас
Венгрия
FIFA #32
0:0
Первый тайм: 13'
Нидерланды
FIFA #7
0'
13' Желтая карточка
Варга Барнабаш

Ход матча

13'
Варга Барнабаш
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 18 Владение мячом, % 82

Владение мячом

Прогнозы 127
Венгрия 1.6% (2)
X 4.7% (6)
Нидерланды 93.7% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Нидерланды
5.00
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4.00
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4.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дибус
Денеш
5
Фиола
Аттила
6
Орбан
Вилли
4
Дардаи
Мартон
14
Болла
Бендегуз
18
Надь
Жолт
3
Никичер
Тамаш
13
Шефер
Андраш
20
Шаллаи
Роланд
10
Собослаи
Доминик
19
Варга
Барнабаш
1
Вербрюгген
Барт
22
Дюмфрис
Дензел
6
Де
Врей
Стефан
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Ван
де
Вен
Микки
8
Гравенберх
Райан
16
Тимбер
Квинтен
7
Симонс
Хави
14
Рейндерс
Тиджани
11
Гакпо
Коди
10
Зиркзее
Джошуа
Венгрия
3-4-2-1
Нидерланды
4-2-3-1

История личных встреч

Венгрия
Нидерланды

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ЧМОМ
8:1
ЧМОМ
1:4
Е2
5:3
Е2
0:4
ТМС
6:1

Голы

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

6.33
4

Среднее время на гол

14
22

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

4
2.6

Тотал матчей

4.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

22
34

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейндерс Тиджани 2 1
Зиркзее Джошуа 1 0.5
Вегхорст Ваут 1 0.5
Дюмфрис Дензел 1 0.5
Гакпо Коди 1 0.5
Симонс Хави 1 0.5
Мален Дониэлл 0 0
Бробби Брайан 0 0
Гравенберх Райан 0 0

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Него Лоик 1 0
Надь Жолт 1 0
Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Венгрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
7
Венгрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 Германия - Венгрия 5:0 Шотландия - Венгрия 0:1 Германия - Венгрия 2:0
Венгрия - Швейцария 1:3 Венгрия - Израиль 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0 Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1
Нидерланды
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Нидерланды - Германия 2:2 Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Нидерланды - Англия 1:2 Нидерланды - Турция 2:1
Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4

Результаты матчей

Венгрия
Нидерланды

Точный счет

5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Венгрия
Нидерланды

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 0:0 3 1 2 0 7 - 2 5
2.
Нидерланды
 0:0 3 1 2 0 7 - 4 5
3.
Босния и Герцеговина
 0:0 3 0 2 1 2 - 5 2
4.
Венгрия
 0:0 3 0 2 1 0 - 5 2

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 0:0 2 1 1 0 7 - 4 4
2.
Германия
 0:0 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Венгрия
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Босния и Герцеговина
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
2.
Нидерланды
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Босния и Герцеговина
 0:0 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Венгрия
 0:0 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Норвегия Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Джошуа Зиркзее попробовал нанести дальний удар по чужим воротам, но сразу же была заблокирована его попытка.
  • 10'
    Хави Симонс двинул подачу со штрафного с левого фланга, а опасного момента не получилось, отбились нормально венгры.
  • Фол, нарушение
    9'
    Коди Гакпо отдал мяч партнёру на левом фланге атаки, и Бендегуз Голла сфолил тогда против Гакпо. 
  • 8'
    Заброс диагональю вперёд на левый фланг у сборной Нидерландов - Коди Гакпо не поспевает за мячом. Аут в пользу сборной Венгрии.
  • Фол, нарушение
    7'
    Тамаш Никичер ударил по голеностопу Райану Гравенберху - продолжают использовать в центре поля тактику мелкого фола венгры.
  • Фол, нарушение
    6'
    Квинтен Тимбер очередной фол на себе собрал в середине поля - Роланд Шаллаи откровенно его потянул сзади за футболку.
  • 6'
    Андраш Шефер нанёс дальний удар по чужим воротам - точнее, выше и правее чужих ворот.
  • 5'
    Тиджани Рейндерс с левого фланга отдавал пас вперёд на Коди Гакпо, однако рискованная это была передача, и не оправдала она себя - потеряли мяч нидерландцы.
  • Фол, нарушение
    4'
    Роланд Шаллаи теперь небольшим нарушением правил отметился на своей половине поля против, опять же, Квинтена Тимбера.
  • Фол, нарушение
    3'
    Коди Гакпо отдал на чужой половине короткий пас Квинтену Тимберу, на котором мелко сфолил Аттила Фиола.
  • 2'
    Сборная Венгрии играет в красно-бело-зелёной форме, а у сборной Нидерландов тёмно-синяя экипировка.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Венгрия 0:0 Нидерланды

Исход игры
Венгрия
2.2% (3)
Ничья
5.9% (8)
Нидерланды
91.9% (125)
Тотал 2.5
Больше
81.98% (91)
Меньше
18.02% (20)
Обе команды забьют
Да
83.78% (93)
Нет
16.22% (18)
Популярный счёт
1:2 Нидерланды
46.3% (63)
1:3 Нидерланды
15.4% (21)
0:2 Нидерланды
8.8% (12)
0:1 Нидерланды
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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