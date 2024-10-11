Первый тайм

11' Джошуа Зиркзее попробовал нанести дальний удар по чужим воротам, но сразу же была заблокирована его попытка.

10' Хави Симонс двинул подачу со штрафного с левого фланга, а опасного момента не получилось, отбились нормально венгры.

9' Коди Гакпо отдал мяч партнёру на левом фланге атаки, и Бендегуз Голла сфолил тогда против Гакпо.

8' Заброс диагональю вперёд на левый фланг у сборной Нидерландов - Коди Гакпо не поспевает за мячом. Аут в пользу сборной Венгрии.

7' Тамаш Никичер ударил по голеностопу Райану Гравенберху - продолжают использовать в центре поля тактику мелкого фола венгры.

6' Квинтен Тимбер очередной фол на себе собрал в середине поля - Роланд Шаллаи откровенно его потянул сзади за футболку.