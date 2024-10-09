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Тур: 3. Стадион: .
Венгрия
FIFA #32
 
Позже
Нидерланды
FIFA #7
Прогнозы 51
Венгрия 0% (0)
X 2% (1)
Нидерланды 98% (50)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Нидерланды
5.40
4.20
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4.05
Все Коэффициенты

История личных встреч

Венгрия
Нидерланды

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ЧМОМ
8:1
ЧМОМ
1:4
Е2
5:3
Е2
0:4
ТМС
6:1

Голы

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

6.33
4

Среднее время на гол

14
22

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

4
2.6

Тотал матчей

4.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

22
34

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейндерс Тиджани 2 1
Зиркзее Джошуа 1 0.5
Вегхорст Ваут 1 0.5
Дюмфрис Дензел 1 0.5
Гакпо Коди 1 0.5
Симонс Хави 1 0.5
Мален Дониэлл 0 0
Бробби Брайан 0 0
Гравенберх Райан 0 0

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Него Лоик 1 0
Надь Жолт 1 0
Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Венгрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
7
Венгрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 Германия - Венгрия 5:0 Шотландия - Венгрия 0:1 Германия - Венгрия 2:0
Венгрия - Швейцария 1:3 Венгрия - Израиль 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0 Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1
Нидерланды
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Нидерланды - Германия 2:2 Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Нидерланды - Англия 1:2 Нидерланды - Турция 2:1
Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4

Результаты матчей

Венгрия
Нидерланды

Точный счет

5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Венгрия
Нидерланды

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 2 1 1 0 7 - 2 4
2.
Нидерланды
 2 1 1 0 7 - 4 4
3.
Босния и Герцеговина
 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Венгрия
 2 0 1 1 0 - 5 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 2 1 1 0 7 - 4 4
2.
Германия
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Венгрия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Босния и Герцеговина
 2 0 1 1 2 - 5 1
3.
Нидерланды
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Венгрия
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Нидерланды от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 51
    Венгрия 0% (0)
    X 2% (1)
    Нидерланды 98% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Нидерланды
    5.40
    4.20
    Реклама, pari.ru
    4.05
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    Прогнозы на матч Венгрия - Нидерланды

    Исход игры
    Венгрия
    0% (0)
    Ничья
    2% (1)
    Нидерланды
    98% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.92% (35)
    Меньше
    27.08% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    72.92% (35)
    Нет
    27.08% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Нидерланды
    42% (21)
    0:2 Нидерланды
    20% (10)
    1:3 Нидерланды
    18% (9)
    0:1 Нидерланды
    4% (2)
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