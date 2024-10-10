  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Болгария
FIFA #81
 
Позже
Люксембург
FIFA #87
Прогнозы 52
Болгария 96.2% (50)
X 3.8% (2)
Люксембург 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Болгария
Ничья
Люксембург
1.82
Реклама, betcity.ru
5.10
5.10
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Болгария
Люксембург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
0:0
ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
4:3

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
0.5

Среднее время на гол

22
180

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.5
Колев Александар 0 0
Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крастев Филип 1 1
Колев Александар 1 0
Минчев Иван 1 0
Ахмедов Ахмед 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0
Петков Алекс 1 0
Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шано Максим 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Бонерт Флориан 1 0
Махмутович Энес 1 0

Результаты матчей

Болгария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Люксембург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Болгария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Люксембург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Болгария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Болгария
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Болгария - Северная Ирландия 1:0 Беларусь - Болгария 0:0 Словения - Болгария 1:1 Румыния - Болгария 0:0
Азербайджан - Болгария 1:1 Болгария - Танзания 1:0 Сербия - Болгария 2:2 Болгария - Венгрия 2:2 Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1
Люксембург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люксембург - Беларусь 0:1 Северная Ирландия - Люксембург 2:0 Бельгия - Люксембург 3:0 Франция - Люксембург 3:0
Люксембург - Казахстан 2:1 Грузия - Люксембург 2:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0

Результаты матчей

Болгария
Люксембург

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Болгария
Люксембург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болгария
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Беларусь
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Северная Ирландия
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Люксембург
 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Болгария
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Беларусь
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Люксембург
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Беларусь
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Болгария
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Северная Ирландия
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Люксембург
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Болгария - Люксембург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2024, осталось 2 дня 8 часов 24 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Болгария.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.74. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.74 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 52
    Болгария 96.2% (50)
    X 3.8% (2)
    Люксембург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болгария
    Ничья
    Люксембург
    1.82
    Реклама, betcity.ru
    5.10
    5.10
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Болгария - Люксембург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Болгария - Люксембург

    Исход игры
    Болгария
    96.2% (51)
    Ничья
    3.8% (2)
    Люксембург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.31% (22)
    Меньше
    57.69% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    30.77% (16)
    Нет
    69.23% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Болгария
    39.6% (21)
    2:1 Болгария
    18.9% (10)
    1:0 Болгария
    17% (9)
    3:0 Болгария
    9.4% (5)
    3:1 Болгария
    7.5% (4)
    3:3 Ничья
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Болгария
    Люксембург
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный