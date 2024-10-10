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Тур: 3. Стадион: .
Хорватия
FIFA #12
 
Позже
Шотландия
FIFA #52
Прогнозы 51
Хорватия 94.1% (48)
X 5.9% (3)
Шотландия 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Шотландия
1.60
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6.10
6.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Хорватия
Шотландия

История личных встреч

Хорватия
Шотландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Е2
3:1
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модрич Лука 1 0.5
Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 2 1
Гилмор Билли 1 0.5
Маклин Кенни 0 0
Ралстон Энтони 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 1 0
Ковачич Матео 1 0
Будимир Анте 1 0
Петкович Бруно 1 0
Пьяца Марко 1 0
Сучич Петар 1 0
Златко Далич 1 0
Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 1 0
Кристи Райан 1 0
Ралстон Энтони 1 0

Результаты матчей

Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шотландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шотландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0
Хорватия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шотландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хорватия - Польша 1:0 Португалия - Хорватия 2:1 Хорватия - Италия 1:1 Хорватия - Албания 2:2
Испания - Хорватия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1
Шотландия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Португалия - Шотландия 2:1 Шотландия - Польша 2:3 Шотландия - Венгрия 0:1 Шотландия - Швейцария 1:1
Германия - Шотландия 5:1 Шотландия - Финляндия 2:2 Гибралтар - Шотландия 0:2 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Шотландия - Норвегия 3:3 Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1

Результаты матчей

Хорватия
Шотландия

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хорватия
Шотландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Польша
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Хорватия
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Шотландия
 2 0 0 2 3 - 5 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Хорватия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шотландия
 1 0 0 1 2 - 3 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Польша
 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шотландия
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Хорватия
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Шотландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2024, осталось 2 дня 8 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 51
    Хорватия 94.1% (48)
    X 5.9% (3)
    Шотландия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Шотландия
    1.60
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    6.10
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    Прогнозы на матч Хорватия - Шотландия

    Исход игры
    Хорватия
    94.1% (48)
    Ничья
    5.9% (3)
    Шотландия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.86% (29)
    Меньше
    43.14% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    58.82% (30)
    Нет
    41.18% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Хорватия
    45.1% (23)
    2:0 Хорватия
    27.5% (14)
    1:0 Хорватия
    11.8% (6)
    3:1 Хорватия
    7.8% (4)
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    Шотландия
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