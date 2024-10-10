Тур: 3. Стадион: Дубочица.
История личных встреч
Сербия
Швейцария
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
36
Бомбардиры внутри турнира
Сербия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амдуни Зеки
|1
|0.5
|Эмболо Брель
|0
|0
Карточки
Сербия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрович Стефан
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
|Эракович Страхинья
|1
|0
|Павлович Страхинья
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|1
|1
|Эльведи Нико
|0
|1
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Сербия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
0
0
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Швейцария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Сербия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дания - Сербия 2:0 Сербия - Испания 0:0 Дания - Сербия 0:0 Словения - Сербия 1:1
Сербия - Англия 0:1 Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2
Швейцария
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Швейцария - Испания 1:4 Дания - Швейцария 2:0 Англия - Швейцария 1:1 Швейцария - Италия 2:0
Швейцария - Германия 1:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0
Результаты матчей
Сербия
Швейцария
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сербия
Швейцария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогнозы на матч Сербия - Швейцария
Исход игры
Сербия
22.6% (12)
Ничья
56.6% (30)
Швейцария
20.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (22)
Меньше
57.69% (30)
Обе команды забьют
Да
94.23% (49)
Нет
5.77% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.9% (27)
2:1 Сербия
18.9% (10)
1:2 Швейцария
15.1% (8)
2:2 Ничья
5.7% (3)
1:0 Сербия
3.8% (2)
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