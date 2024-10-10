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Тур: 3. Стадион: .
Сербия
FIFA #35
 
Позже
Швейцария
FIFA #15
Прогнозы 51
Сербия 23.5% (12)
X 56.9% (29)
Швейцария 19.6% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
Швейцария
2.66
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3.20
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3.15
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сербия
Швейцария

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЧМ
2:3
ЧМ
1:2

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 1 0.5
Эмболо Брель 0 0

Карточки

Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрович Стефан 1 0
Лукич Саша 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Эракович Страхинья 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Белич Кристиян 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 1 1
Эльведи Нико 0 1
Фройлер Ремо 1 0
Видмер Сильван 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Эмболо Брель 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Варгас Рубен 1 0

Результаты матчей

Сербия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Швейцария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Сербия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дания - Сербия 2:0 Сербия - Испания 0:0 Дания - Сербия 0:0 Словения - Сербия 1:1
Сербия - Англия 0:1 Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2
Швейцария
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Швейцария - Испания 1:4 Дания - Швейцария 2:0 Англия - Швейцария 1:1 Швейцария - Италия 2:0
Швейцария - Германия 1:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0

Результаты матчей

Сербия
Швейцария

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сербия
Швейцария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Испания
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Сербия
 2 0 1 1 0 - 2 1
4.
Швейцария
 2 0 0 2 1 - 6 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сербия
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Швейцария
 1 0 0 1 1 - 4 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Швейцария
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Сербия
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Швейцария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 9 минут.



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  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 51
    Сербия 23.5% (12)
    X 56.9% (29)
    Швейцария 19.6% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Швейцария
    2.66
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    3.20
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    Прогнозы на матч Сербия - Швейцария

    Исход игры
    Сербия
    22.6% (12)
    Ничья
    56.6% (30)
    Швейцария
    20.8% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.31% (22)
    Меньше
    57.69% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    94.23% (49)
    Нет
    5.77% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50.9% (27)
    2:1 Сербия
    18.9% (10)
    1:2 Швейцария
    15.1% (8)
    2:2 Ничья
    5.7% (3)
    1:0 Сербия
    3.8% (2)
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    Сербия
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