  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Беларусь
FIFA #97
 
Позже
Северная Ирландия
FIFA #73
Прогнозы 51
Беларусь 25.5% (13)
X 47.1% (24)
Северная Ирландия 27.5% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Беларусь
Ничья
Северная Ирландия
4.40
Реклама, fon.bet
4.20
2.03
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Беларусь
Северная Ирландия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Е2
0:1
Е2
2:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Громыко Валерий 1 0.5
Печенин Кирилл 0 0
Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнейр Пэдди 1 0.5
Баллард Дэниэл 1 0.5
Сэвилл Джордж 0 0

Карточки

Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынович Александр 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Эбонг Макс 1 0
Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макнейр Пэдди 1 0
Браун Киарон 1 0
Хьюм Трай 1 0
Брэдли Конор 1 0
Чарльз Ши 1 0

Результаты матчей

Беларусь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Беларусь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Беларусь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Северная Ирландия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Беларусь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люксембург - Беларусь 0:1 Беларусь - Болгария 0:0 Беларусь - Израиль 0:4 Беларусь - РОССИЯ 0:4
Мальта - Беларусь 0:0 Беларусь - Черногория 0:2 Косово - Беларусь 0:1 Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1
Северная Ирландия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Болгария - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Люксембург 2:0 Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Северная Ирландия 5:1
Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Северная Ирландия - Дания 2:0 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2

Результаты матчей

Беларусь
Северная Ирландия

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Беларусь
Северная Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болгария
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Беларусь
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Северная Ирландия
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Люксембург
 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Болгария
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Беларусь
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Люксембург
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Беларусь
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Болгария
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Северная Ирландия
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Люксембург
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Северная Ирландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 9 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится победой Северная Ирландия.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.99. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.99 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 51
    Беларусь 25.5% (13)
    X 47.1% (24)
    Северная Ирландия 27.5% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Беларусь
    Ничья
    Северная Ирландия
    4.40
    Реклама, fon.bet
    4.20
    2.03
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Беларусь - Северная Ирландия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Беларусь - Северная Ирландия

    Исход игры
    Беларусь
    25% (13)
    Ничья
    48.1% (25)
    Северная Ирландия
    26.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    18% (9)
    Меньше
    82% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    66% (33)
    Нет
    34% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.2% (24)
    0:1 Северная Ирландия
    17.3% (9)
    1:0 Беларусь
    13.5% (7)
    2:1 Беларусь
    9.6% (5)
    1:2 Северная Ирландия
    7.7% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Беларусь
    Северная Ирландия
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный