Тур: 3. Стадион: Национальный стадион (Варшава).
Позже
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Главный тренер: Пробеж Михал
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
История личных встреч
Польша
Португалия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|0.5
|Шиманьски Себастьян
|1
|0.5
|Залевски Никола
|1 (1)
|0.5
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|2
|1
|Фернандеш Бруну
|1
|0.5
|Далот Диогу
|1
|0.5
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Леау Рафаэл
|0
|0
Карточки
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давидович Павел
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Michal Probierz
|1
|0
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
Результаты матчей
Польша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Польша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Польша
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хорватия - Польша 1:0 Шотландия - Польша 2:3 Франция - Польша 1:1 Польша - Австрия 1:3
Польша - Нидерланды 1:2 Польша - Турция 2:1 Польша - Украина 3:1 Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1 Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1
Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Шотландия 2:1 Португалия - Хорватия 2:1 Португалия - Франция 0:0 Португалия - Словения 0:0
Грузия - Португалия 2:0 Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0
Результаты матчей
Польша
Португалия
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Польша
Португалия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогнозы на матч Польша - Португалия
Исход игры
Польша
2% (1)
Ничья
11.8% (6)
Португалия
86.3% (44)
Тотал 2.5
Больше
78.43% (40)
Меньше
21.57% (11)
Обе команды забьют
Да
86.27% (44)
Нет
13.73% (7)
Популярный счёт
1:2 Португалия
60.8% (31)
0:2 Португалия
9.8% (5)
1:1 Ничья
7.8% (4)
1:3 Португалия
7.8% (4)
2:2 Ничья
3.9% (2)
2:3 Португалия
3.9% (2)
0:1 Португалия
3.9% (2)
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