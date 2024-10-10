  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Польша
FIFA #30
 
Позже
Португалия
FIFA #8
Прогнозы 51
Польша 2% (1)
X 11.8% (6)
Португалия 86.3% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Португалия
5.60
4.10
Реклама, bettery.ru
4.10
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Польша
Португалия

История личных встреч

Польша
Португалия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:1
ЛНУ
2:3
Е2
1:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 (1) 0.5
Шиманьски Себастьян 1 0.5
Залевски Никола 1 (1) 0.5
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 2 1
Фернандеш Бруну 1 0.5
Далот Диогу 1 0.5
Мендеш Нуну 0 0
Леау Рафаэл 0 0

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давидович Павел 1 0
Беднарек Ян 1 0
Слиш Бартош 1 0
Залевски Никола 1 0
Michal Probierz 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 0
Невеш Рубен 1 0
Семеду Нелсон 1 0

Результаты матчей

Польша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
Польша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хорватия - Польша 1:0 Шотландия - Польша 2:3 Франция - Польша 1:1 Польша - Австрия 1:3
Польша - Нидерланды 1:2 Польша - Турция 2:1 Польша - Украина 3:1 Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1 Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1
Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Шотландия 2:1 Португалия - Хорватия 2:1 Португалия - Франция 0:0 Португалия - Словения 0:0
Грузия - Португалия 2:0 Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0

Результаты матчей

Польша
Португалия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Польша
Португалия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Польша
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Хорватия
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Шотландия
 2 0 0 2 3 - 5 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Хорватия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шотландия
 1 0 0 1 2 - 3 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Польша
 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шотландия
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Хорватия
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 9 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.64. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.64 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 51
    Польша 2% (1)
    X 11.8% (6)
    Португалия 86.3% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Польша
    Ничья
    Португалия
    5.60
    4.10
    Реклама, bettery.ru
    4.10
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Польша - Португалия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Польша - Португалия

    Исход игры
    Польша
    2% (1)
    Ничья
    11.8% (6)
    Португалия
    86.3% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.43% (40)
    Меньше
    21.57% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    86.27% (44)
    Нет
    13.73% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Португалия
    60.8% (31)
    0:2 Португалия
    9.8% (5)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
    1:3 Португалия
    7.8% (4)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
    2:3 Португалия
    3.9% (2)
    0:1 Португалия
    3.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Польша
    Португалия
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный