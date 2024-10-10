Тур: 3. Стадион: АЕК Арена.
Бомбардиры внутри турнира
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|1
|0.5
|Ционис Маринос
|0
|0
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марин Рэзван
|3 (2)
|1.5
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.5
|Митрицэ Александру
|1
|0.5
|Ман Деннис
|1
|0.5
|Алибек Денис
|0
|0
|Станчу Николае
|0
|0
Карточки
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Питтас Яннис
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Ционис Маринос
|1
|0
|Киприану Гектор
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджи Янис
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Кипр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Кипр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Кипр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Румыния
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кипр
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Кипр - Косово 0:4 Литва - Кипр 0:1 Сан-Марино - Кипр 1:4 Молдова - Кипр 3:2
Кипр - Сербия 0:1 Кипр - Латвия 1:1 Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3 Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0
Румыния
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Румыния - Литва 3:1 Косово - Румыния 0:3 Румыния - Нидерланды 0:3 Словакия - Румыния 1:1
Бельгия - Румыния 2:0 Румыния - Украина 3:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1
Результаты матчей
Кипр
Румыния
Точный счет
0:4
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Кипр
Румыния
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Лига C. Группа 2
Лига C. Группа 2
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогнозы на матч Кипр - Румыния
Исход игры
Кипр
5.8% (3)
Ничья
15.4% (8)
Румыния
78.8% (41)
Тотал 2.5
Больше
48% (24)
Меньше
52% (26)
Обе команды забьют
Да
64% (32)
Нет
36% (18)
Популярный счёт
1:2 Румыния
38.5% (20)
0:2 Румыния
23.1% (12)
1:1 Ничья
15.4% (8)
0:1 Румыния
7.7% (4)
1:0 Кипр
3.8% (2)
1:3 Румыния
3.8% (2)
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