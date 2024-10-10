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Тур: 3. Стадион: .
Кипр
FIFA #123
 
Позже
Румыния
FIFA #45
Прогнозы 51
Кипр 5.9% (3)
X 15.7% (8)
Румыния 78.4% (40)
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Лучшие коэффициенты
Кипр
Ничья
Румыния
7.20
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4.40
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4.05
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Бомбардиры внутри турнира

Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 1 0.5
Ционис Маринос 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марин Рэзван 3 (2) 1.5
Михэйлэ Валентин 1 0.5
Митрицэ Александру 1 0.5
Ман Деннис 1 0.5
Алибек Денис 0 0
Станчу Николае 0 0

Карточки

Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Питтас Яннис 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Каро Андреас 1 0
Ционис Маринос 1 0
Киприану Гектор 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджи Янис 1 0
Банку Никусор 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Тарновану Стефан 1 0

Результаты матчей

Кипр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кипр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Кипр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Румыния
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кипр
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Кипр - Косово 0:4 Литва - Кипр 0:1 Сан-Марино - Кипр 1:4 Молдова - Кипр 3:2
Кипр - Сербия 0:1 Кипр - Латвия 1:1 Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3 Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0
Румыния
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Румыния - Литва 3:1 Косово - Румыния 0:3 Румыния - Нидерланды 0:3 Словакия - Румыния 1:1
Бельгия - Румыния 2:0 Румыния - Украина 3:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1

Результаты матчей

Кипр
Румыния

Точный счет

0:4
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Кипр
Румыния

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Косово
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Кипр
 2 1 0 1 1 - 4 3
4.
Литва
 2 0 0 2 1 - 4 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Литва
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Косово
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Кипр
 1 0 0 1 0 - 4 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Косово
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Румыния
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Кипр
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Литва
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кипр - Румыния от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 8 минут.



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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 51
    Кипр 5.9% (3)
    X 15.7% (8)
    Румыния 78.4% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кипр
    Ничья
    Румыния
    7.20
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    4.40
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    4.05
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    Прогнозы на матч Кипр - Румыния

    Исход игры
    Кипр
    5.8% (3)
    Ничья
    15.4% (8)
    Румыния
    78.8% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (24)
    Меньше
    52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    64% (32)
    Нет
    36% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Румыния
    38.5% (20)
    0:2 Румыния
    23.1% (12)
    1:1 Ничья
    15.4% (8)
    0:1 Румыния
    7.7% (4)
    1:0 Кипр
    3.8% (2)
    1:3 Румыния
    3.8% (2)
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