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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Испания
FIFA #3
 
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Дания
FIFA #20
Прогнозы 51
Испания 98% (50)
X 0% (0)
Дания 2% (1)
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Испания
Ничья
Дания
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История личных встреч

Испания
Дания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:3
ЧЕ2(2
1:3

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
3

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
30

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руис Фабиан 2 1
Хоселу Санмартин 1 0.5
Торрес Ферран 1 0.5
Ямаль Ламин 0 0
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссуф Поульсен 1 0.5
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.5
Грёнбек Альберт 1 0.5
Доргу Патрик 1 0.5
Сков-Ольсен Андреас 0 0
Кристиансен Виктор 0 0

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 1 1
Карвахаль Даниэль 2 0
Перес Айосе 1 0
Ольмо Дани 1 0
Торрес Ферран 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Луис де ла Фуэнте 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Юльманн Мортен 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Кристиансен Виктор 1 0

Результаты матчей

Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Швейцария - Испания 1:4 Сербия - Испания 0:0 Испания - Англия 2:1 Испания - Франция 2:1
Испания - Германия 2:1 Испания - Грузия 4:1 Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0
Дания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дания - Сербия 2:0 Дания - Швейцария 2:0 Германия - Дания 2:0 Дания - Сербия 0:0
Дания - Англия 1:1 Словения - Дания 1:1 Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1

Результаты матчей

Испания
Дания

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Испания
Дания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Испания
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Сербия
 2 0 1 1 0 - 2 1
4.
Швейцария
 2 0 0 2 1 - 6 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сербия
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Швейцария
 1 0 0 1 1 - 4 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Швейцария
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Сербия
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Дания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 8 минут.



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    • Прогнозы 51
    Испания 98% (50)
    X 0% (0)
    Дания 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Дания
    1.41
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Испания - Дания

    Исход игры
    Испания
    98% (50)
    Ничья
    0% (0)
    Дания
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (30)
    Меньше
    41.18% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    56.86% (29)
    Нет
    43.14% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Испания
    35.3% (18)
    2:0 Испания
    35.3% (18)
    3:1 Испания
    15.7% (8)
    4:1 Испания
    3.9% (2)
    1:0 Испания
    3.9% (2)
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