Тур: 3. Стадион: Нуэва Кондомина.
История личных встреч
Испания
Дания
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
3
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
30
Бомбардиры внутри турнира
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руис Фабиан
|2
|1
|Хоселу Санмартин
|1
|0.5
|Торрес Ферран
|1
|0.5
|Ямаль Ламин
|0
|0
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссуф Поульсен
|1
|0.5
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.5
|Грёнбек Альберт
|1
|0.5
|Доргу Патрик
|1
|0.5
|Сков-Ольсен Андреас
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
Карточки
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|1
|1
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Перес Айосе
|1
|0
|Ольмо Дани
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
|Луис де ла Фуэнте
|1
|0
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестергор Янник
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Юльманн Мортен
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Швейцария - Испания 1:4 Сербия - Испания 0:0 Испания - Англия 2:1 Испания - Франция 2:1
Испания - Германия 2:1 Испания - Грузия 4:1 Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0
Дания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дания - Сербия 2:0 Дания - Швейцария 2:0 Германия - Дания 2:0 Дания - Сербия 0:0
Дания - Англия 1:1 Словения - Дания 1:1 Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1
Результаты матчей
Испания
Дания
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Испания
Дания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогнозы на матч Испания - Дания
Исход игры
Испания
98% (50)
Ничья
0% (0)
Дания
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (30)
Меньше
41.18% (21)
Обе команды забьют
Да
56.86% (29)
Нет
43.14% (22)
Популярный счёт
2:1 Испания
35.3% (18)
2:0 Испания
35.3% (18)
3:1 Испания
15.7% (8)
4:1 Испания
3.9% (2)
1:0 Испания
3.9% (2)
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