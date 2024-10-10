Тур: 4. Стадион: Центральный стадион Алматы.
История личных встреч
Казахстан
Словения
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Казахстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шешко Беньямин
|4 (1)
|1.33
|Янжа Эрик
|0
|0
|Целар Жан
|0
|0
Карточки
Казахстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Малый Сергей
|1
|0
|Касым Алибек
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Абикен Айбол
|1
|0
|Астанов Султанбек
|1
|0
|Чесноков Ислам
|1
|0
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|1
|0
|Янжа Эрик
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
Результаты матчей
Казахстан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Казахстан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
4
Казахстан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Казахстан
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Словения - Казахстан 3:0 Казахстан - Норвегия 0:0 Азербайджан - Казахстан 3:2 Армения - Казахстан 2:1
Люксембург - Казахстан 2:1 Греция - Казахстан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0 Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0
Словения
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Словения - Казахстан 3:0 Словения - Австрия 1:1 Португалия - Словения 0:0 Англия - Словения 0:0
Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0
Результаты матчей
Казахстан
Словения
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Казахстан
Словения
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига B. Группа 3
Лига B. Группа 3
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогнозы на матч Казахстан - Словения
Исход игры
Казахстан
13% (6)
Ничья
41.3% (19)
Словения
45.7% (21)
Тотал 2.5
Больше
34.09% (15)
Меньше
65.91% (29)
Обе команды забьют
Да
70.45% (31)
Нет
29.55% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (16)
1:2 Словения
21.7% (10)
0:1 Словения
17.4% (8)
2:1 Казахстан
10.9% (5)
0:2 Словения
4.3% (2)
0:0 Ничья
4.3% (2)
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