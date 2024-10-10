  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Казахстан
FIFA #109
 
Позже
Словения
FIFA #51
Прогнозы 45
Казахстан 13.3% (6)
X 42.2% (19)
Словения 44.4% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Казахстан
Ничья
Словения
5.30
Реклама, fon.bet
5.10
Реклама, zenit.win
3.80
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты

История личных встреч

Казахстан
Словения

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
3:0
Е2ОМ
2:1
Е2ОМ
1:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шешко Беньямин 4 (1) 1.33
Янжа Эрик 0 0
Целар Жан 0 0

Карточки

Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Малый Сергей 1 0
Касым Алибек 1 0
Алип Нуралы 1 0
Абикен Айбол 1 0
Астанов Султанбек 1 0
Чесноков Ислам 1 0
Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 1 0
Янжа Эрик 1 0
Целар Жан 1 0
Млакар Ян 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0

Результаты матчей

Казахстан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Казахстан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
4
Казахстан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Словения - Казахстан 3:0 Казахстан - Норвегия 0:0 Азербайджан - Казахстан 3:2 Армения - Казахстан 2:1
Люксембург - Казахстан 2:1 Греция - Казахстан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0 Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0
Словения
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Словения - Казахстан 3:0 Словения - Австрия 1:1 Португалия - Словения 0:0 Англия - Словения 0:0
Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0

Результаты матчей

Казахстан
Словения

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Казахстан
Словения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Австрия
 3 1 1 1 6 - 3 4
3.
Словения
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Казахстан
 3 0 1 2 0 - 7 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Словения
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Австрия
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Казахстан
 1 0 1 0 0 - 0 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Австрия
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Словения
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Казахстан
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Норвегия Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - Словения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2024, осталось 2 дня 7 часов 52 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Казахстан.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.67. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.67 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 45
    Казахстан 13.3% (6)
    X 42.2% (19)
    Словения 44.4% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Казахстан
    Ничья
    Словения
    5.30
    Реклама, fon.bet
    5.10
    Реклама, zenit.win
    3.80
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Казахстан - Словения онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Казахстан - Словения

    Исход игры
    Казахстан
    13% (6)
    Ничья
    41.3% (19)
    Словения
    45.7% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.09% (15)
    Меньше
    65.91% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    70.45% (31)
    Нет
    29.55% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.8% (16)
    1:2 Словения
    21.7% (10)
    0:1 Словения
    17.4% (8)
    2:1 Казахстан
    10.9% (5)
    0:2 Словения
    4.3% (2)
    0:0 Ничья
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Казахстан
    Словения
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный