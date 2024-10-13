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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Круашвили Гиорги
Финляндия
FIFA #64
0:1
Перерыв
Англия
FIFA #4
0'
0:1
18' Гол
Грилиш Джек

Ход матча

18'
0:1
Грилиш Джек
(Гомес Анхель)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 191 Количество передач 386
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 128
Финляндия 1.6% (2)
X 1.6% (2)
Англия 96.9% (124)
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Финляндия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
5
Хосконен
Артту
4
Иванов
Роберт
3
Пелтола
Матти
17
Алхо
Николай
18
Уронен
Йере
9
Йенсен
Фредрик
6
Камара
Глен
11
Шуллер
Расмус
21
Кескинен
Топи
19
Кялльман
Беньямин
13
Хендерсон
Дин
12
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Гехи
Марк
2
Александер-Арнольд
Трент
4
Райс
Деклан
19
Гомес
Анхель
20
Палмер
Коул
8
Беллингем
Джуд
17
Грилиш
Джек
9
Кейн
Гарри
Финляндия
5-4-1
Англия
4-2-3-1

История личных встреч

Финляндия
Англия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 1 0.25
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 2 0.5
Грилиш Джек 2 0.5
Райс Деклан 1 0.25
Беллингем Джуд 1 0.25
Уоткинс Олли 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гомес Анхель 0 0
Мадуэке Нони 0 0

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Пелтола Матти 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 1 0
Сака Букайо 1 0
Колвилл Леви 1 0
Майну Кобби 1 0

Результаты матчей

Финляндия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Финляндия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
2
Финляндия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Англия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Финляндия - Ирландия 1:2 Англия - Финляндия 2:0 Греция - Финляндия 3:0 Шотландия - Финляндия 2:2
Португалия - Финляндия 4:2 Финляндия - Эстония 2:1 Уэльс - Финляндия 4:1 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1
Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Греция 1:2 Англия - Финляндия 2:0 Ирландия - Англия 0:2 Испания - Англия 2:1
Нидерланды - Англия 1:2 Англия - Швейцария 1:1 Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1

Результаты матчей

Финляндия
Англия

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Финляндия
Англия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Англия
 1:0 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Ирландия
 3 1 0 2 2 - 5 3
4.
Финляндия
 0:1 4 0 0 4 1 - 8 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Англия
 1:0 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Финляндия
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Ирландия
 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Греция
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ирландия
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Финляндия
 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. 0:1. Гол Джека Грилиша позволяет сборной Англии вести в счёте у сборной Финляндии в Хельсинки.
  • 45'
    Длинный заброс у финнов в направлении Николая Алхо - мяч безо всяких трудностей фиксирует Дин Хендерсон.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты к первому тайму.
  • Опасный момент
    45'
    Есть удар по воротам от Беньямина Кялльмана из правой части штрафной площади сборной Англии. Отразил мяч Дин Хендерсон, после чего забрал его.
  • Фол, нарушение
    44'
    Кайл Уокер нарушил правила против Глена Камара и избежал жёлтой карточки, хотя по совокупности, возможно, заслуживает уже её.
  • 43'
    Трент Александер-Арнольд отдал пас низом коротко влево Джеку Грилишу, который прострелил, а последовавший удар Джуда Беллингема попал под блокировку.
  • Фол, нарушение
    41'
    Кайл Уокер с нарушением правил встретил Беньямина Кялльмана в середине поля. Небольшой фол от гостевой команды.
  • 40'
    Будет ли это засчитано как удар по воротам? Беньямин Кялльман сыграл головой в чужой штрафной площади в районе 11-метровой отметки. Слишком высоко подкинул мяч над створом.
  • 40'
    Финны забрали себе сейчас инициативу. Если даётся контроль над мячом, то зачем же отворачиваться от него, наверняка думают хозяева.
  • Опасный момент
    38'
    Момент у Финляндии! Последовала диагональ вправо, Николай Алхо скинул, а Трент Александер-Арнольд не помешал нанести удар Фредрику Йенсену, пальнувшему над ближней девяткой створа.
  • 38'
    Джон Стоунс неплохо действует в эпизоде на правом фланге обороны, выбивая мяч за боковую линию.
  • 37'
    Первый тайм близится к завершению, и если англичане минимально его выиграют, то, конечно, смогут себе занести в актив эти 45 минут. 
  • 35'
    Гарри Кейн пытался пробить головой по воротам с подачи правофлангового углового, но как такового удара не получилось, мяч прошёл левее створа.
  • Угловой
    35'
    Джуд Беллингем закинул из глубины заброс на Деклана Райса, которому потребовалось слишком много касаний, в итоге от Роберта Иванова мяч отскочил на угловой.
  • Опасный момент
    33'
    Контратака получилась у сборной Финляндии, Топи Кесникен приложился по гостевым воротам с левого полуфланга, и мяч поймал Дин Хендерсон.
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    • 32'
      Сборной Англии ещё бы забить хотя бы один гол в чужие ворота, чтобы чувствовать себя поуверенней, а то счёт скользкий, пропустить-то всегда можно, и пойдут тогда разговоры, что совсем всё плохо у "трёх львов", раз после поражения от Греции у них очередная осечка.
    • 30'
      Николай Алхо уже после неопасного углового делал пас с правого полуфланга низом в центральную зону к линии чужой штрафной площади, и перехватили мяч англичане.
    • Угловой
      29'
      Угловой заработала сборная Финляндии. Был удар с левого полуфланга от Топи Кескинена, заблокированный Кайлом Уокером.
    • Травма, повреждение
      28'
      Оказывается медицинская помощь полузащитнику "трёх львов" Анхелю Гомесу.
    • 27'
      Фредрик Йенсен подхватил мяч на правом фланге чужой половины поля, однако от Трента Александера-Арнольда случился отскок за боковую линию.
    • 25'
      Джуд Беллингем потерял мяч, после чего Топи Кескинен осуществил безадресную в атаке хозяев с левого фланга.
    • 24'
      Джон Стоунс разогнался не туда на правом фланге и вместе с мячом покинул пределы поля за боковую линию.
    • 23'
      Не переламывает характер игры сборная Финляндии - по-прежнему в позиционной обороне она действует, тогда как англичане мяч разыгрывают.
    • 22'
      Сборная Финляндии, ели проиграет сегодня, то потерпит четвёртое поражение в четырёх матчах группового этапа Лиги наций.
    • Фол, нарушение
      20'
      Ох как заплёл ноги сопернику Гарри Кейн на левом фланге половины поля хозяев. Соперник долго потом не мог остановиться за пределами поля.
    • Угловой
      20'
      Угловой на правом фланге у сборной Финляндии. Йере Уронен выполнил слишком далёкую подачу с этого стандартного положения - мяч ушёл за лицевую линию.
    • 19'
      Сборной Англии сегодня нужна реабилитация после сенсационного поражения три дня назад на "Уэмбли" от сборной Греции.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ДЖЕК ГРИЛИШ!
      А вот тут проспала финская оборона выпад Джека Грилиша. Передачу вперёд ему выдал Анхель Гомес примерно на левом полуфланге. Артту Хосконен просто стоял рядом. Грилиш оказался перед Градецки и отправил мяч в правый нижний угол.
    • Фол, нарушение
      16'
      Фредрик Йенсен нарушил правила на линии центрального круга. Фол был совершён в отношении Джуда Беллингема.
    • 15'
      Гарри Кейн получил мяч слева в чужой штрафной площади, но в неудобном положении, поэтому сразу же отыграл партнёру, чтобы не упустить мяч за лицевую линию. Снова без остроты у гостей в атаке.
    • 14'
      Сборная Англии гораздо больше атакует, играет первым номером, но сборная Финляндии нормально обороняется и опасных моментов у своих ворот пока не допускает.
    • Фол, нарушение
      13'
      Свистят трибуны. Не хотят болельщики сборной Финляндии соглашаться с тем, что Беньямин Кялльман ударил по ногам на фланге в центральной трети поля Коула Палмера.
    • 12'
      Гарри Кейн попробовал себя в роли диспетчера и отдал слишком сильную передачу на ход Коулу Палмеру - мяч покинул пределы поля вперёд за лицевую линию.
    • Угловой
      11'
      Дважды ещё Коул Палмер навесил справа (с углового и после с игры), оба раза выбивали мяч хозяева, а потом был заблокирован дальний низовой удар Трента Александера-Арнольда.
    • Угловой
      10'
      Джуд Беллингем заблокированным ударом заработал угловой. Коул Палмер подал стандарт справа - и заработали англичане ещё один угловой.
    • Фол, нарушение
      9'
      Джек Грилиш упал на газон в центральной части чужой половины поля. Но не просто так, а потому что против него были нарушены правила со стороны Николая Алхо.
    • Фол, нарушение
      8'
      Беньямин Кялльман вдали от ворот отметился небольшим нарушением правил в отношении Марка Гехи.
    • Опасный момент
      7'
      Опасность у ворот сборной Англии! Допустили гости потерю в центре, и дошла атака финнов до двух ударов по воротам из пределов штрафной площади. Если попытка Беньямина Кялльмана была накрыта Джоном Стоунсом, то Толи Кесникен пробил низом недалеко от левого угла створа.
    • 6'
      Англия больше владеет мячом на первых минутах, но Финляндия осуществляет прессинг, в том числе высокий, то есть не собираются хозяева садиться назад низко.
    • Фол, нарушение
      5'
      Матти Пелтола зарабатывает штрафной удар для своей команды на левом фланге в центральной трети поля... А, не так. Джуд Беллингем действовал с превышением полномочий, сыграв рукой.
    • Фол, нарушение
      4'
      Деклан Райс, спеша к мячу на правом фланге атаки после проникающий передачи партнёра, сфолил против укрывшего мяч корпусом Матти Пелтолы.
    • 3'
      Джуд Беллингем с левой стороны сделал непонятный невысокий заброс к ближней штанге. Мяч без проблем забрал Лукаш Градецки.
    • 2'
      Сборная Финляндии играет в белой форме с синими элементами, а у сборной Англии серая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Финляндия 0:1 Англия

    Исход игры
    Финляндия
    1.6% (2)
    Ничья
    1.6% (2)
    Англия
    96.9% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    50.45% (56)
    Нет
    49.55% (55)
    Популярный счёт
    0:2 Англия
    28.9% (37)
    1:2 Англия
    28.1% (36)
    1:3 Англия
    10.9% (14)
    0:1 Англия
    7.8% (10)
    0:3 Англия
    6.3% (8)
    1:4 Англия
    2.3% (3)
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