Кайл Уокер с нарушением правил встретил Беньямина Кялльмана в середине поля. Небольшой фол от гостевой команды.

Трент Александер-Арнольд отдал пас низом коротко влево Джеку Грилишу, который прострелил, а последовавший удар Джуда Беллингема попал под блокировку.

Кайл Уокер нарушил правила против Глена Камара и избежал жёлтой карточки, хотя по совокупности, возможно, заслуживает уже её.

Есть удар по воротам от Беньямина Кялльмана из правой части штрафной площади сборной Англии. Отразил мяч Дин Хендерсон, после чего забрал его.

Конец первого тайма. 0:1. Гол Джека Грилиша позволяет сборной Англии вести в счёте у сборной Финляндии в Хельсинки.

Контратака получилась у сборной Финляндии, Топи Кесникен приложился по гостевым воротам с левого полуфланга, и мяч поймал Дин Хендерсон.

Джуд Беллингем закинул из глубины заброс на Деклана Райса, которому потребовалось слишком много касаний, в итоге от Роберта Иванова мяч отскочил на угловой.

Гарри Кейн пытался пробить головой по воротам с подачи правофлангового углового, но как такового удара не получилось, мяч прошёл левее створа.

Первый тайм близится к завершению, и если англичане минимально его выиграют, то, конечно, смогут себе занести в актив эти 45 минут.

Джон Стоунс неплохо действует в эпизоде на правом фланге обороны, выбивая мяч за боковую линию.

Момент у Финляндии! Последовала диагональ вправо, Николай Алхо скинул, а Трент Александер-Арнольд не помешал нанести удар Фредрику Йенсену, пальнувшему над ближней девяткой створа.

Финны забрали себе сейчас инициативу. Если даётся контроль над мячом, то зачем же отворачиваться от него, наверняка думают хозяева.

Будет ли это засчитано как удар по воротам? Беньямин Кялльман сыграл головой в чужой штрафной площади в районе 11-метровой отметки. Слишком высоко подкинул мяч над створом.

Ох как заплёл ноги сопернику Гарри Кейн на левом фланге половины поля хозяев. Соперник долго потом не мог остановиться за пределами поля.

Сборная Финляндии, ели проиграет сегодня, то потерпит четвёртое поражение в четырёх матчах группового этапа Лиги наций.

Не переламывает характер игры сборная Финляндии - по-прежнему в позиционной обороне она действует, тогда как англичане мяч разыгрывают.

Джон Стоунс разогнался не туда на правом фланге и вместе с мячом покинул пределы поля за боковую линию.

Джуд Беллингем потерял мяч, после чего Топи Кескинен осуществил безадресную в атаке хозяев с левого фланга.

Фредрик Йенсен подхватил мяч на правом фланге чужой половины поля, однако от Трента Александера-Арнольда случился отскок за боковую линию.

Угловой заработала сборная Финляндии. Был удар с левого полуфланга от Топи Кескинена, заблокированный Кайлом Уокером.

Николай Алхо уже после неопасного углового делал пас с правого полуфланга низом в центральную зону к линии чужой штрафной площади, и перехватили мяч англичане.

Сборной Англии ещё бы забить хотя бы один гол в чужие ворота, чтобы чувствовать себя поуверенней, а то счёт скользкий, пропустить-то всегда можно, и пойдут тогда разговоры, что совсем всё плохо у "трёх львов", раз после поражения от Греции у них очередная осечка.

20' Угловой на правом фланге у сборной Финляндии. Йере Уронен выполнил слишком далёкую подачу с этого стандартного положения - мяч ушёл за лицевую линию.

19' Сборной Англии сегодня нужна реабилитация после сенсационного поражения три дня назад на "Уэмбли" от сборной Греции.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ДЖЕК ГРИЛИШ!

А вот тут проспала финская оборона выпад Джека Грилиша. Передачу вперёд ему выдал Анхель Гомес примерно на левом полуфланге. Артту Хосконен просто стоял рядом. Грилиш оказался перед Градецки и отправил мяч в правый нижний угол.

16' Фредрик Йенсен нарушил правила на линии центрального круга. Фол был совершён в отношении Джуда Беллингема.

15' Гарри Кейн получил мяч слева в чужой штрафной площади, но в неудобном положении, поэтому сразу же отыграл партнёру, чтобы не упустить мяч за лицевую линию. Снова без остроты у гостей в атаке.

14' Сборная Англии гораздо больше атакует, играет первым номером, но сборная Финляндии нормально обороняется и опасных моментов у своих ворот пока не допускает.

13' Свистят трибуны. Не хотят болельщики сборной Финляндии соглашаться с тем, что Беньямин Кялльман ударил по ногам на фланге в центральной трети поля Коула Палмера.

12' Гарри Кейн попробовал себя в роли диспетчера и отдал слишком сильную передачу на ход Коулу Палмеру - мяч покинул пределы поля вперёд за лицевую линию.

11' Дважды ещё Коул Палмер навесил справа (с углового и после с игры), оба раза выбивали мяч хозяева, а потом был заблокирован дальний низовой удар Трента Александера-Арнольда.

10' Джуд Беллингем заблокированным ударом заработал угловой. Коул Палмер подал стандарт справа - и заработали англичане ещё один угловой.

9' Джек Грилиш упал на газон в центральной части чужой половины поля. Но не просто так, а потому что против него были нарушены правила со стороны Николая Алхо.

8' Беньямин Кялльман вдали от ворот отметился небольшим нарушением правил в отношении Марка Гехи.

7' Опасность у ворот сборной Англии! Допустили гости потерю в центре, и дошла атака финнов до двух ударов по воротам из пределов штрафной площади. Если попытка Беньямина Кялльмана была накрыта Джоном Стоунсом, то Толи Кесникен пробил низом недалеко от левого угла створа.

6' Англия больше владеет мячом на первых минутах, но Финляндия осуществляет прессинг, в том числе высокий, то есть не собираются хозяева садиться назад низко.

5' Матти Пелтола зарабатывает штрафной удар для своей команды на левом фланге в центральной трети поля... А, не так. Джуд Беллингем действовал с превышением полномочий, сыграв рукой.

4' Деклан Райс, спеша к мячу на правом фланге атаки после проникающий передачи партнёра, сфолил против укрывшего мяч корпусом Матти Пелтолы.

3' Джуд Беллингем с левой стороны сделал непонятный невысокий заброс к ближней штанге. Мяч без проблем забрал Лукаш Градецки.

2' Сборная Финляндии играет в белой форме с синими элементами, а у сборной Англии серая экипировка.