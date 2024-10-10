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Тур: 4. Стадион: .
Финляндия
FIFA #64
 
Позже
Англия
FIFA #4
Прогнозы 43
Финляндия 0% (0)
X 2.3% (1)
Англия 97.7% (42)
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Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Англия
9.50
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8.80
5.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Финляндия
Англия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 1 0.33
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 2 0.67
Райс Деклан 1 0.33
Грилиш Джек 1 0.33
Беллингем Джуд 1 0.33
Уоткинс Олли 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Мадуэке Нони 0 0

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Пелтола Матти 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 1 0
Сака Букайо 1 0
Колвилл Леви 1 0
Майну Кобби 1 0

Результаты матчей

Финляндия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Финляндия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
2
Финляндия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Англия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Финляндия - Ирландия 1:2 Англия - Финляндия 2:0 Греция - Финляндия 3:0 Шотландия - Финляндия 2:2
Португалия - Финляндия 4:2 Финляндия - Эстония 2:1 Уэльс - Финляндия 4:1 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1
Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Греция 1:2 Англия - Финляндия 2:0 Ирландия - Англия 0:2 Испания - Англия 2:1
Нидерланды - Англия 1:2 Англия - Швейцария 1:1 Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1

Результаты матчей

Финляндия
Англия

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Финляндия
Англия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Англия
 3 2 0 1 5 - 2 6
3.
Ирландия
 3 1 0 2 2 - 5 3
4.
Финляндия
 3 0 0 3 1 - 7 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Англия
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Финляндия
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ирландия
 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Англия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ирландия
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Финляндия
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Норвегия Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Финляндия - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2024, осталось 2 дня 10 часов 52 минуты.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 43
    Финляндия 0% (0)
    X 2.3% (1)
    Англия 97.7% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Финляндия
    Ничья
    Англия
    9.50
    Реклама, pari.ru
    8.80
    5.10
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    Прогнозы на матч Финляндия - Англия

    Исход игры
    Финляндия
    0% (0)
    Ничья
    2.3% (1)
    Англия
    97.7% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    46.51% (20)
    Нет
    53.49% (23)
    Популярный счёт
    0:2 Англия
    27.3% (12)
    1:2 Англия
    27.3% (12)
    0:3 Англия
    18.2% (8)
    1:3 Англия
    11.4% (5)
    0:1 Англия
    6.8% (3)
    1:4 Англия
    4.5% (2)
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    Финляндия
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