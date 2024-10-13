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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Армения
FIFA #96
0:0
Первый тайм: 41'
Северная Македония
FIFA #72
0'
8' Желтая карточка
Чалышир Андре
21' Желтая карточка
Иву Угочукву
22' Желтая карточка
Манев Йован

Ход матча

8'
Чалышир Андре
 
21'
Иву Угочукву
 
22'
 
Манев Йован

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 129
Армения 55.8% (72)
X 31% (40)
Северная Македония 13.2% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Северная Македония
3.15
3.30
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3.20
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1
Чанчаревич
Огньен
22
Мурадян
Сергей
3
Ароян
Вараздат
2
Чалышир
Андре
13
Оганесян
Камо
21
Тикнизян
Наир
6
Иву
Угочукву
8
Сперцян
Эдуард
23
Бичахчян
Ваан
10
Селараян
Лукас
18
Миранян
Артур
1
Димитриевски
Столе
15
Манев
Йован
5
Зайков
Джоко
4
Серафимов
Никола
8
Алиоски
Эгзиян
10
Барди
Энис
16
Алими
Исник
21
Атанасов
Яни
13
Димоски
Боян
9
Миовски
Боян
7
Элмас
Эльиф
Армения
5-4-1
Северная Македония
4-3-3

История личных встреч

Армения
Северная Македония

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
ТМС
3:1
ОМЧ2Е
0:5
ОМЧ2Е
0:0
ЛНУ
1:0
ЛНУ
2:1
ЛНУ
4:0
ЛНУ
2:0
Е2
4:1
Е2
2:2

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 2 0.5
Бичахчян Ваан 1 0.25
Сперцян Эдуард 1 0.25
Манвелян Гор 1 0.25
Тикнизян Наир 0 0
Ранос Грант-Леон 0 0
Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барди Энис 2 (1) 0.5
Миовски Боян 1 0.25
Атанасов Яни 1 0.25
Камили Лирим 1 0.25
Элмас Эльиф 1 0.25
Димитриевски Столе 0 0

Карточки

Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 1 0
Чалышир Андре 1 0
Селараян Лукас 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Иву Угочукву 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Мурадян Сергей 1 0
Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайков Джоко 1 1
Серафимов Никола 2 0
Алими Исник 1 0
Ристовски Милан 1 0
Миовски Боян 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Ильязовски Ахмед 1 0
Димоски Боян 1 0
Манев Йован 1 0

Результаты матчей

Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Северная Македония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Северная Македония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Армения
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фарерские острова - Армения 2:2 Северная Македония - Армения 2:0 Армения - Латвия 4:1 Армения - Казахстан 2:1
Словения - Армения 2:1 Чехия - Армения 2:1 Армения - Косово 0:1 Хорватия - Армения 1:0 Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2
Северная Македония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Латвия - Северная Македония 0:3 Северная Македония - Армения 2:0 Фарерские острова - Северная Македония 1:1 Чехия - Северная Македония 2:1
Хорватия - Северная Македония 3:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1 Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0

Результаты матчей

Армения
Северная Македония

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Армения
Северная Македония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
2.
Армения
 0:0 4 1 2 1 6 - 5 5
3.
Латвия
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Фарерские острова
 3 0 2 1 3 - 4 2

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Армения
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Северная Македония
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Латвия
 2 1 0 1 1 - 3 3
4.
Фарерские острова
 2 0 2 0 3 - 3 2

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 0:0 3 1 2 0 4 - 1 5
2.
Армения
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
3.
Фарерские острова
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Латвия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    С мячом Миовски, но двое соперников его окружили, пришлось отдавать игровой снаряд армянам. 
  • 39'
    Бичахчян догнал мяч у боковой, отдал передачу на Чанчаревича. 
  • 37'
    Заброс в штрафную площадь Армении, вышел из ворот Чанчаревич и забрал мяч.
  • 36'
    Димитриевски получил мяч от своего защитника, направил игровой снаряд он подальше от своих ворот. 
  • 35'
    С мячом на своей половине поля Ароян, передача на Мурадяна, который неудачно отыграл в сторону.
  • 34'
    Обменялись ударами команды. Серафимов наносил удар с линии штрафной площади и Сперцян бил примерно с такой же позиции. Оба удара заблокированы. 
  • 32'
    Димитриевски от ворот пробил, в центре поля подобрал мяч Алиоски, отыграл на партнёра, но перехватил мяч Оганесян. 
  • 31'
    Момент у Сперцяна, который нашёл момент для удара, но мимо ворот пробил.
  • 30'
    Четверть часа осталось в первом тайме играть командам. Ждём изменения в счёте. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Зайков нарушил правила. Досталось по ногам Бичахчяну, быстро разыграл стандарт Мурадян, но передача была неточной. 
  • 27'
    Диагональ на левый край на Тикнизяна, который развернулся, выдал передачу к линии штрафной площади соперника. Потеря.
  • 26'
    Чалышир нарушил правила на Алими. Стандарт разыграл Димитриевски. 
  • Угловой
    25'
    Сперцян исполнил стандарт, Бичахчян наносил удар, но мимо цели.
  • 24'
    Разгоняет атаку по центру Тикнизян, передача на Арояна, который прострел выполнял после того, как убрал на замахе соперника. Однако в подкате Зайков выбил мяч за пределы поля.
  • Желтая карточка
    23'
    Манев грубо сыграл против  Бичахчяна, за что и получил жёлтую карточку. 
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    • 21'
      Алими не лучшим образом разыграл стандарт, отдав мяч сопернику.
    • Желтая карточка
      20'
      Иву полез в отбор против Миовски, за что и получил жёлтую карточку. 
    • 19'
      Передача на ход Миовски, который ворвался в чужую штрафную площадь. Но флажок уже поднял боковой рефери.
    • 18'
      Через правый край пошли в атаку армяне, передача на Иву, который не увидел рывка Сперцяна.
    • 16'
      Чалышир неудачно полез в отбор, но его подстраховал Ароян. 
    • 15'
      На левом фланге принял игровой снаряд от голкипера Чанчаревича Чалышир, по краю заброс он выдал. 
    • 14'
      Немного успокоилась игра. Хотя начало уже весьма неплохое: жёлтая карточка, гол из офсайда. Ждём продолжения. 
    • 13'
      Димитриевски в игре. Заброс последовал в его штрафную площадь, но без особых проблем он забрал мяч.
    • 11'
      Зайков отыграл на Барди, тот подобрал мяч на левом фланге, но пройти по краю не вышло.
    • Угловой
      10'
      Барди пошёл исполнять угловой удар Северной Македонии. Разыграл он с Элмасом, подача последовала, но без проблем для обороны Армении. 
    • Желтая карточка
      9'
      Первая жёлтая карточка в матче. Чалышир её получил за грубую игру.
    • Офсайд
      7'
      Серафимов головой переправил мяч в ворота после подачи с левого фланга, игровой снаряд ударился в штангу и влетел после этого мяч в ворота! Но офсайд зафиксировал рефери. ВАР в работе.
    • Угловой
      6'
      Подача с угла поля, немного назад отыграли хозяева и подача...
    • 4'
      Подача с правого фланга в штрафную площадь гостей, на выходе здорово сыграл Димитриевски, выбив мяч кулаком. Уже в следующей атаке он зафиксировал игровой снаряд, который был заброшен в его владения с левого фланга.
    • 3'
      Северная Македония возглавляет группу 4 из Лиги С.  В прошлом матче представители Северной Македонии уверенно обыграли на выезде Латвию 3:0. 
    • 2'
      На правом фланге с мячом Мурадян, заброс по флангу выполнил. Пришлось выйти из ворот Димитриевски и выбить игровой снаряд за пределы поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Republican Stadium - Vazgen Sargsyan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Армения 0:0 Северная Македония

    Исход игры
    Армения
    55.4% (72)
    Ничья
    31.5% (41)
    Северная Македония
    13.1% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.75% (53)
    Меньше
    52.25% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    79.28% (88)
    Нет
    20.72% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.7% (36)
    2:1 Армения
    27.7% (36)
    1:0 Армения
    12.3% (16)
    1:2 Северная Македония
    6.9% (9)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    2:0 Армения
    2.3% (3)
    0:1 Северная Македония
    2.3% (3)
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