Тур: 4. Стадион: Республиканский стадион.
0:0
Первый тайм: 41'
0'
8' Желтая карточкаЧалышир Андре
21' Желтая карточкаИву Угочукву
22' Желтая карточкаМанев Йован
Ход матча
21'
22'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
2.00 Обе команды забьют
-
15
Манев
Йован
10
Барди
Энис
16
Алими
Исник
21
Атанасов
Яни
13
Димоски
Боян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Авакян ХенриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Манвелян ГорПолузащитник
-
15 Хамоян АрамПолузащитник
-
20 Дашян АртакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петраков Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
16 Алими ИсникПолузащитник
-
21 Атанасов ЯниПолузащитник
-
13 Димоски БоянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Камили ЛиримНападающий
-
-
Главный тренер: Милевски Благоя
История личных встреч
Армения
Северная Македония
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Среднее время на гол
49
60
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|2
|0.5
|Бичахчян Ваан
|1
|0.25
|Сперцян Эдуард
|1
|0.25
|Манвелян Гор
|1
|0.25
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Ранос Грант-Леон
|0
|0
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барди Энис
|2 (1)
|0.5
|Миовски Боян
|1
|0.25
|Атанасов Яни
|1
|0.25
|Камили Лирим
|1
|0.25
|Элмас Эльиф
|1
|0.25
|Димитриевски Столе
|0
|0
Карточки
Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|1
|0
|Чалышир Андре
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Иву Угочукву
|1
|0
|Ранос Грант-Леон
|1
|0
|Мурадян Сергей
|1
|0
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зайков Джоко
|1
|1
|Серафимов Никола
|2
|0
|Алими Исник
|1
|0
|Ристовски Милан
|1
|0
|Миовски Боян
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Ильязовски Ахмед
|1
|0
|Димоски Боян
|1
|0
|Манев Йован
|1
|0
Результаты матчей
Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Северная Македония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Северная Македония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Армения
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Армения
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фарерские острова - Армения 2:2 Северная Македония - Армения 2:0 Армения - Латвия 4:1 Армения - Казахстан 2:1
Словения - Армения 2:1 Чехия - Армения 2:1 Армения - Косово 0:1 Хорватия - Армения 1:0 Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2
Северная Македония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Латвия - Северная Македония 0:3 Северная Македония - Армения 2:0 Фарерские острова - Северная Македония 1:1 Чехия - Северная Македония 2:1
Хорватия - Северная Македония 3:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1 Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0
Результаты матчей
Армения
Северная Македония
Точный счет
4:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Армения
Северная Македония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|2.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|4.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|2.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Румыния
|Марин Рэзван
|4 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
2.00 Обе команды забьют
-
Прогнозы на матч Армения 0:0 Северная Македония
Исход игры
Армения
55.4% (72)
Ничья
31.5% (41)
Северная Македония
13.1% (17)
Тотал 2.5
Больше
47.75% (53)
Меньше
52.25% (58)
Обе команды забьют
Да
79.28% (88)
Нет
20.72% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.7% (36)
2:1 Армения
27.7% (36)
1:0 Армения
12.3% (16)
1:2 Северная Македония
6.9% (9)
2:2 Ничья
3.8% (5)
2:0 Армения
2.3% (3)
0:1 Северная Македония
2.3% (3)
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