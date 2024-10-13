Димитриевски от ворот пробил, в центре поля подобрал мяч Алиоски, отыграл на партнёра, но перехватил мяч Оганесян.

Обменялись ударами команды. Серафимов наносил удар с линии штрафной площади и Сперцян бил примерно с такой же позиции. Оба удара заблокированы.

С мячом на своей половине поля Ароян, передача на Мурадяна, который неудачно отыграл в сторону.

Димитриевски получил мяч от своего защитника, направил игровой снаряд он подальше от своих ворот.

Заброс в штрафную площадь Армении, вышел из ворот Чанчаревич и забрал мяч.

Бичахчян догнал мяч у боковой, отдал передачу на Чанчаревича.

С мячом Миовски, но двое соперников его окружили, пришлось отдавать игровой снаряд армянам.

Манев грубо сыграл против Бичахчяна, за что и получил жёлтую карточку.

Разгоняет атаку по центру Тикнизян, передача на Арояна, который прострел выполнял после того, как убрал на замахе соперника. Однако в подкате Зайков выбил мяч за пределы поля.

Сперцян исполнил стандарт, Бичахчян наносил удар, но мимо цели.

Диагональ на левый край на Тикнизяна, который развернулся, выдал передачу к линии штрафной площади соперника. Потеря.

Зайков нарушил правила. Досталось по ногам Бичахчяну, быстро разыграл стандарт Мурадян, но передача была неточной.

Четверть часа осталось в первом тайме играть командам. Ждём изменения в счёте.

Момент у Сперцяна, который нашёл момент для удара, но мимо ворот пробил.

21' Алими не лучшим образом разыграл стандарт, отдав мяч сопернику.

20' Иву полез в отбор против Миовски, за что и получил жёлтую карточку.

19' Передача на ход Миовски, который ворвался в чужую штрафную площадь. Но флажок уже поднял боковой рефери.

18' Через правый край пошли в атаку армяне, передача на Иву, который не увидел рывка Сперцяна.

16' Чалышир неудачно полез в отбор, но его подстраховал Ароян.

15' На левом фланге принял игровой снаряд от голкипера Чанчаревича Чалышир, по краю заброс он выдал.

14' Немного успокоилась игра. Хотя начало уже весьма неплохое: жёлтая карточка, гол из офсайда. Ждём продолжения.

13' Димитриевски в игре. Заброс последовал в его штрафную площадь, но без особых проблем он забрал мяч.

11' Зайков отыграл на Барди, тот подобрал мяч на левом фланге, но пройти по краю не вышло.