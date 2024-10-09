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Тур: 4. Стадион: .
Армения
FIFA #96
 
Позже
Северная Македония
FIFA #72
Прогнозы 48
Армения 75% (36)
X 14.6% (7)
Северная Македония 10.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Северная Македония
3.00
3.40
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3.25
Все Коэффициенты

История личных встреч

Армения
Северная Македония

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
ТМС
3:1
ОМЧ2Е
0:5
ОМЧ2Е
0:0
ЛНУ
1:0
ЛНУ
2:1
ЛНУ
4:0
ЛНУ
2:0
Е2
4:1
Е2
2:2

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 2 0.67
Бичахчян Ваан 1 0.33
Сперцян Эдуард 1 0.33
Манвелян Гор 1 0.33
Тикнизян Наир 0 0
Ранос Грант-Леон 0 0
Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барди Энис 2 (1) 0.67
Миовски Боян 1 0.33
Атанасов Яни 1 0.33
Камили Лирим 1 0.33
Элмас Эльиф 1 0.33
Димитриевски Столе 0 0

Карточки

Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 1 0
Селараян Лукас 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Мурадян Сергей 1 0
Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайков Джоко 1 1
Серафимов Никола 2 0
Алими Исник 1 0
Ристовски Милан 1 0
Миовски Боян 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Ильязовски Ахмед 1 0
Димоски Боян 1 0

Результаты матчей

Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Северная Македония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Северная Македония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Армения
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фарерские острова - Армения 2:2 Северная Македония - Армения 2:0 Армения - Латвия 4:1 Армения - Казахстан 2:1
Словения - Армения 2:1 Чехия - Армения 2:1 Армения - Косово 0:1 Хорватия - Армения 1:0 Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2
Северная Македония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Латвия - Северная Македония 0:3 Северная Македония - Армения 2:0 Фарерские острова - Северная Македония 1:1 Чехия - Северная Македония 2:1
Хорватия - Северная Македония 3:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1 Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0

Результаты матчей

Армения
Северная Македония

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Армения
Северная Македония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Армения
 3 1 1 1 6 - 5 4
3.
Латвия
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Фарерские острова
 3 0 2 1 3 - 4 2

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Армения
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Северная Македония
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Латвия
 2 1 0 1 1 - 3 3
4.
Фарерские острова
 2 0 2 0 3 - 3 2

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Армения
 2 0 1 1 2 - 4 1
3.
Фарерские острова
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Латвия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Норвегия Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Северная Македония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2024, осталось 2 дня 10 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 48
    Армения 75% (36)
    X 14.6% (7)
    Северная Македония 10.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Северная Македония
    3.00
    3.40
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    3.25
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    Прогнозы на матч Армения - Северная Македония

    Исход игры
    Армения
    75% (36)
    Ничья
    14.6% (7)
    Северная Македония
    10.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    74.42% (32)
    Нет
    25.58% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Армения
    41.7% (20)
    1:0 Армения
    18.8% (9)
    1:1 Ничья
    14.6% (7)
    1:2 Северная Македония
    6.3% (3)
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    Армения
    Северная Македония
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