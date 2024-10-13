Серия замен в перерыве - у гостей Максим Кожокару играет вместо Дениса Марандича, у хозяев Кемар Рейд и Бэзил Тула играют вместо Луки Монтебелло и Трента Бухагьяра.

Массированная атака сборной Мальты завершилась прострелом с правого фланга в исполнении Шоу - Рябчук отправил мяч на угловой.

Теума с углового попытался исполнить "сухой лист", однако Челядник в последний момент смахнул мяч, опускавший ему за шиворот!

Ионицэ после навеса с фланга и скидки Бабогло пробил по воротам, однако мяч угодил в Камензули.

43' Менц локтем попал по голове Бабогло в верховой борьбе, рискует защитник сборной Мальты завершить матч досрочно.

41' Домашкан приблизился к штрафной соперника с левого края и пробил в направлении ближнего угла, но в створ не попал.

39' Теперь уже сам Домашкан жестковато воткнулся в Менца в верховой борьбе, в этом моменте карточки нет.

38' Менц получает желтую карточку за жесткий фол против Домашкана.

36' Домашкан вошел в штрафную хозяев с левого края и пробил низом в ближний угол - Бонелло со второй попытки накрыл мяч.

33' Потихоньку мы приближаемся к концу первого тайма, тяжелое зрелище пока в Та-Али, голов сегодня можно и не дождаться.

31' Штрафной с правого фланга исполнил Теума, мяч в итоге пошел в створ и после отскока от газона оказался в руках Челядника.