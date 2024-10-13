Тур: 4. Стадион: Та-Кали.
Ход матча
29'
30'
39'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 5
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
5
Шоу
Курт
2
Борг
Жан
10
Теума
Тедди
14
Крачун
Артур
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Шоу КуртЗащитник
- Защитник
-
2 Борг ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Греч МэттьюВратарь
- Вратарь
-
22 Мускат ЗакЗащитник
-
23 Табоне ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Оверенд АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Тума БэзилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццотта Давиде
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Штиня ВикторПолузащитник
-
18 Дану ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сергей Клещенко
История личных встреч
Мальта
Молдова
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камензули Райан
|1
|0.33
Молдова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каймаков Михаил
|1
|0.33
|Ионице Артур
|1
|0.33
|Кожокару Максим
|1
|0.33
|Николаеску Йон
|1 (1)
|0.33
|Мудрак Виктор
|0
|0
Карточки
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мускат Зак
|1
|0
|Бонелло Анри
|1
|0
|Гийомье Мэтью
|1
|0
|Шоу Курт
|1
|0
|Менц Габриэл
|1
|0
|Дзаммит-Лонарделли Карло
|1
|0
Молдова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моцпан Никита
|2
|0
|Мудрак Виктор
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Крачун Артур
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Мальта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Мальта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальта
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Андорра - Мальта 0:1 Молдова - Мальта 2:0 Мальта - Греция 0:2 Чехия - Мальта 7:1
Мальта - Беларусь 0:0 Мальта - Словения 2:2 Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3 Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1
Молдова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Молдова - Андорра 2:0 Молдова - Сан-Марино 1:0 Молдова - Мальта 2:0 Молдова - Украина 0:4
Молдова - Кипр 3:2 Каймановы острова - Молдова 0:4 Северная Македония - Молдова 1:1 Чехия - Молдова 3:0 Молдова - Албания 1:1 Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0
Результаты матчей
Мальта
Молдова
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Мальта
Молдова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Лига D. Группа 2
Лига D. Группа 2
- — Повышение в Лигу С
- — Плей-офф повышения
|Румыния
|Марин Рэзван
|4 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальта 0:0 Молдова
Исход игры
Мальта
15.3% (18)
Ничья
29.7% (35)
Молдова
55.1% (65)
Тотал 2.5
Больше
28.83% (32)
Меньше
71.17% (79)
Обе команды забьют
Да
55.86% (62)
Нет
44.14% (49)
Популярный счёт
0:1 Молдова
27.1% (32)
1:1 Ничья
25.4% (30)
1:2 Молдова
20.3% (24)
1:0 Мальта
6.8% (8)
2:1 Мальта
5.9% (7)
0:2 Молдова
4.2% (5)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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