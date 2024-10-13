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Тур: 4. Стадион: .
Мальта
FIFA #171
0:0
Второй тайм: 51'
Молдова
FIFA #149
0'
29' Желтая карточка
Шоу Курт
30' Желтая карточка
Рябчук Олег
39' Желтая карточка
Менц Габриэл

Ход матча

29'
Шоу Курт
 
30'
 
Рябчук Олег
39'
Менц Габриэл
 
46'
Рейд Кемар
Монтебелло Лука
 
46'
Тума Бэзил
Бухагьяр Трент
 
46'
 
Кожокару Максим
Марандич Денис

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 5
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 118
Мальта 15.3% (18)
X 29.7% (35)
Молдова 55.1% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
Молдова
3.25
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3.05
3.03
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бонелло
Анри
5
Шоу
Курт
4
Менц
Габриэл
2
Борг
Жан
6
Гийомье
Мэтью
7
Мбонг
Джозеф
19
Бухагьяр
Трент
10
Теума
Тедди
3
Камензули
Райан
11
Монтебелло
Лука
8
Мбонг
Пол
1
Челядник
Дмитрий
14
Крачун
Артур
15
Мудрак
Виктор
6
Марандич
Денис
20
Плэтикэ
Сергиу
2
Рябчук
Олег
11
Каймаков
Михаил
4
Бабогло
Владислав
22
Раца
Вадим
7
Ионице
Артур
10
Домашкан
Виталий
Мальта
3-1-4-2
Молдова
5-4-1

История личных встреч

Мальта
Молдова

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:0
ТМС
0:0
ЧЕ2(2
2:3

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камензули Райан 1 0.33
Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каймаков Михаил 1 0.33
Ионице Артур 1 0.33
Кожокару Максим 1 0.33
Николаеску Йон 1 (1) 0.33
Мудрак Виктор 0 0

Карточки

Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мускат Зак 1 0
Бонелло Анри 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Шоу Курт 1 0
Менц Габриэл 1 0
Дзаммит-Лонарделли Карло 1 0
Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моцпан Никита 2 0
Мудрак Виктор 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Крачун Артур 1 0
Рябчук Олег 1 0
Бабогло Владислав 1 0

Результаты матчей

Мальта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Мальта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Андорра - Мальта 0:1 Молдова - Мальта 2:0 Мальта - Греция 0:2 Чехия - Мальта 7:1
Мальта - Беларусь 0:0 Мальта - Словения 2:2 Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3 Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1
Молдова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Молдова - Андорра 2:0 Молдова - Сан-Марино 1:0 Молдова - Мальта 2:0 Молдова - Украина 0:4
Молдова - Кипр 3:2 Каймановы острова - Молдова 0:4 Северная Македония - Молдова 1:1 Чехия - Молдова 3:0 Молдова - Албания 1:1 Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0

Результаты матчей

Мальта
Молдова

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Мальта
Молдова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Мальта
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
3.
Андорра
 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 0:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Мальта
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальта
 0:0 2 1 0 1 1 - 2 3
2.
Молдова
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    50'
    Теума с углового попытался исполнить "сухой лист", однако Челядник в последний момент смахнул мяч, опускавший ему за шиворот!
  • 49'
    Массированная атака сборной Мальты завершилась прострелом с правого фланга в исполнении Шоу - Рябчук отправил мяч на угловой.
  • Замена
    47'
    Серия замен в перерыве - у гостей Максим Кожокару играет вместо Дениса Марандича, у хозяев Кемар Рейд и Бэзил Тула играют вместо Луки Монтебелло и Трента Бухагьяра.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Ионицэ после навеса с фланга и скидки Бабогло пробил по воротам, однако мяч угодил в Камензули.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Джон Брукс к основному времени первого тайма.
  • Фол, нарушение
    43'
    Менц локтем попал по голове Бабогло в верховой борьбе, рискует защитник сборной Мальты завершить матч досрочно.
  • 41'
    Домашкан приблизился к штрафной соперника с левого края и пробил в направлении ближнего угла, но в створ не попал.
  • Фол, нарушение
    39'
    Теперь уже сам Домашкан жестковато воткнулся в Менца в верховой борьбе, в этом моменте карточки нет.
  • Желтая карточка
    38'
    Менц получает желтую карточку за жесткий фол против Домашкана.
  • Фол, нарушение
    36'
    Домашкан вошел в штрафную хозяев с левого края и пробил низом в ближний угол - Бонелло со второй попытки накрыл мяч.
  • 33'
    Потихоньку мы приближаемся к концу первого тайма, тяжелое зрелище пока в Та-Али, голов сегодня можно и не дождаться.
  • 31'
    Штрафной с правого фланга исполнил Теума, мяч в итоге пошел в створ и после отскока от газона оказался в руках Челядника.
  • Желтая карточка
    29'
    Шоу получает предупреждение за грубый фол против Бабогло, который случился чуть раньше.
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    • 28'
      Подачу с левого фланга в чужую штрафную исполнили гости, однако Камензули помог своим центральным защитникам.
    • 27'
      3:4 по ударам к этой минуте сегодня, но в створ лишь однажды попали мальтийцы.
    • 26'
      Менц после навеса Бухагьяра со штрафного пробил головой по дуге, мяч в итоге перелетел через перекладину ворот Челядника.
    • Травма, повреждение
      24'
      Домашкан в борьбе с Менцем получил небольшое повреждение, но сумел подняться без помощи врачей.
    • 23'
      Теперь навесом с левого фланга отметились хозяева поля, однако Челядник спокойно поймал мяч.
    • 22'
      Еще одна атака мальтийцев завершается подачей с правого фланга, однако гости легко разряжают обстановку.
    • 21'
      Шоу с правого угла штрафной пробил низом в ближний угол, но Челядник справился уверенно.
    • 20'
      Челядник после паса защитника назад неудачно распорядился мячом, выбив его в аут.
    • 19'
      В целом уровень футбола, конечно, оставляет желать лучшего, всё-таки матч Лиги D мы смотрим.
    • 18'
      Пытаются два брата Мбонга искать передачами друг друга, получается пока так себе.
    • 16'
      Треть первого тайма позади, постепенно сборная Мальты прибирает инициативу себе, хотя начало явно осталось за гостями.
    • Угловой
      14'
      Бухагьяр исполнил угловой с левого фланга, партнер с ближней штанги пытался скинуть мяч на дальнюю, но гости удачно сыграли в обороне.
    • 12'
      С навесом Камензули гости справились, с подбора в касание пробил Джозеф Мбонг, однако мяч ушел даже не за лицевую, а за боковую линию.
    • 11'
      Бухагьяр исполнил заброс в чужую штрафную площадь, однако Челядник без труда забрал мяч на выходе.
    • Офсайд
      10'
      Диагональ на левый фланг на Рябчука исполнили гости, однако защитник "Спартака" забрался в офсайд.
    • Травма, повреждение
      8'
      Жестковатый стык с участием Бабогло и Теумы, испытывает болезненные ощущения игрок сборной Молдовы.
    • 7'
      Еще один штрафной с левого фланга исполнили гости, сразу два заблокированных удара случилось в этом моменте, однако мальтийцы выстояли.
    • 5'
      Каймаков исполнил подачу со штрафного с левого фланга, хозяева поля выбили мяч, а с подбора Рябчук вернул снаряд в штрафную неудачно.
    • 4'
      Мальта в сентябре успела обыграть Андорру на выезде, а уже в октябрьской сессии футбольного карлика одолели и молдаване - 2:0. Команда Сергея Клещенко лидирует в этой группе.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой в матче исполнили гости, однако мальтийцы выбили мяч, а далее последовала передача гостей в офсайд.
    • 2'
      Напомним, что в сентябре команды сыграли в Кишинёве, тогда хозяева победили со счётом 2:0.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Менц Габриэл получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Рябчук Олег получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Шоу Курт получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальта 0:0 Молдова

    Исход игры
    Мальта
    15.3% (18)
    Ничья
    29.7% (35)
    Молдова
    55.1% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.83% (32)
    Меньше
    71.17% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    55.86% (62)
    Нет
    44.14% (49)
    Популярный счёт
    0:1 Молдова
    27.1% (32)
    1:1 Ничья
    25.4% (30)
    1:2 Молдова
    20.3% (24)
    1:0 Мальта
    6.8% (8)
    2:1 Мальта
    5.9% (7)
    0:2 Молдова
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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    Мальта
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