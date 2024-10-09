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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Мальта
FIFA #171
 
Позже
Молдова
FIFA #149
Прогнозы 41
Мальта 24.4% (10)
X 31.7% (13)
Молдова 43.9% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
Молдова
2.85
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3.00
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2.95
Все Коэффициенты

История личных встреч

Мальта
Молдова

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:0
ТМС
0:0
ЧЕ2(2
2:3

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камензули Райан 1 0.5
Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каймаков Михаил 1 0.5
Ионице Артур 1 0.5
Кожокару Максим 1 0.5
Николаеску Йон 1 (1) 0.5
Мудрак Виктор 0 0

Карточки

Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мускат Зак 1 0
Бонелло Анри 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Дзаммит-Лонарделли Карло 1 0
Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моцпан Никита 2 0
Мудрак Виктор 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Крачун Артур 1 0
Бабогло Владислав 1 0

Результаты матчей

Мальта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Мальта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Андорра - Мальта 0:1 Молдова - Мальта 2:0 Мальта - Греция 0:2 Чехия - Мальта 7:1
Мальта - Беларусь 0:0 Мальта - Словения 2:2 Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3 Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1
Молдова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Молдова - Андорра 2:0 Молдова - Сан-Марино 1:0 Молдова - Мальта 2:0 Молдова - Украина 0:4
Молдова - Кипр 3:2 Каймановы острова - Молдова 0:4 Северная Македония - Молдова 1:1 Чехия - Молдова 3:0 Молдова - Албания 1:1 Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0

Результаты матчей

Мальта
Молдова

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Мальта
Молдова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Мальта
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Андорра
 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальта
 2 1 0 1 1 - 2 3
2.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Норвегия Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мальта - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2024, осталось 2 дня 10 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 41
    Мальта 24.4% (10)
    X 31.7% (13)
    Молдова 43.9% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальта
    Ничья
    Молдова
    2.85
    Реклама, pari.ru
    3.00
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    2.95
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    Прогнозы на матч Мальта - Молдова

    Исход игры
    Мальта
    25% (10)
    Ничья
    32.5% (13)
    Молдова
    42.5% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.5% (13)
    Меньше
    67.5% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (25)
    Нет
    37.5% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30% (12)
    1:2 Молдова
    20% (8)
    0:1 Молдова
    15% (6)
    1:0 Мальта
    12.5% (5)
    2:1 Мальта
    10% (4)
    0:2 Молдова
    7.5% (3)
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