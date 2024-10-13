В истории команды сыграли 6 встреч, 5 из них выиграли греки, а еще в одном случае была ничья. Разница мячей - 8:1.

Передача с правого фланга, казалось, не прошла, однако мяч удачно отскочил к Масурасу, который пробил в падении в ближний угол - Келлехер спас ворота!

Угловой с правого фланга исполнили хозяева поля, но этот "стандарт" ничего опасного не принес.

Масурас дважды пробивает из пределов штрафной, ирландцы самоотверженно бросаются под мячи.

Мощно начинают встречу греки, плюс атмосфера на стадионе также внушает страх в ирландскую дружину.

Порядка 70 процентов игрового времени мячом владеет сборная Греции, команда Ивана Джовановича пытается стать грозной европейской силой.

Масурас после навеса Цолиса с левого фланга добрался до мяча на дальней штанге, но пробил головой мимо створа.

9' Цолис после навеса с правого фланга сыграл на опережение и пробил первым касанием, однако в створ не попал.

8' Теперь уже острота у ворот гостей, Бакасетас пробил с линии штрафной, однако мяч зацепил защитника и прошел рядом со штангой. Угловой от хозяев не принес опасного момента.

7' Угловой с правого фланга подали гости, греки выбили мяч, а Брэйди неплохо приложился с подбора, но попал в Бакасетасу.

5' Ошиблись хозяева поля около своей штрафной, Фергюсон стремился к мячу, однако в створ ворот не попал из-за контакта с защитником!

4' В сентябре команды сыграли в Дублине, тогда греки забили дважды после перерыва и взяли 3 очка.

3' Сборная Ирландии в прошлом туре добилась первой победы в турнире, в волевом стиле одолев сборную Финляндии на выезде.

2' Напомним, что сборная Греции возглавляет свою группу, три дня назад чемпионы Европы-2004 обыграли в Лондоне англичан - впервые в истории.