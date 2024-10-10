  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Греция
FIFA #48
 
Позже
Ирландия
FIFA #62
Прогнозы 41
Греция 80.5% (33)
X 17.1% (7)
Ирландия 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Греция
Ничья
Ирландия
1.95
Реклама, betcity.ru
4.40
4.70
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Греция
Ирландия

История личных встреч

Греция
Ирландия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:2
Е2ОМ
0:2
Е2ОМ
2:1
ММ
0:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 3 1
Павлидис Вангелис 2 0.67
Цолис Христос 1 0.33
Бакасетас Тасос 0 0
Пелкас Димитрис 0 0
Кулиеракис Костас 0 0
Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэйди Роберт 1 0.33
Скэйлз Лиам 1 0.33
Эбоселе Фести 0 0

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулиеракис Костас 2 0
Курбелис Димитрис 1 0
Пелкас Димитрис 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Цимикас Костас 1 0
Цолис Христос 1 0
Зафеирис Христос 1 0
Константелиас Янис 1 0
Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэйди Роберт 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Моламби Джейсон 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Найт Джейсон 1 0
О'Брайен Джейк 1 0

Результаты матчей

Греция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Греция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ирландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
0
Греция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ирландия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Англия - Греция 1:2 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Финляндия 3:0 Мальта - Греция 0:2
Германия - Греция 2:1 Грузия - Греция 0:0 Греция - Казахстан 5:0 Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1
Ирландия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Финляндия - Ирландия 1:2 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Англия 0:2 Португалия - Ирландия 3:0
Ирландия - Венгрия 2:1 Ирландия - Швейцария 0:1 Ирландия - Бельгия 0:0 Ирландия - Новая Зеландия 1:1 Нидерланды - Ирландия 1:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2

Результаты матчей

Греция
Ирландия

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Греция
Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Англия
 3 2 0 1 5 - 2 6
3.
Ирландия
 3 1 0 2 2 - 5 3
4.
Финляндия
 3 0 0 3 1 - 7 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Англия
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Финляндия
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ирландия
 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Англия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ирландия
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Финляндия
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Норвегия Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Греция - Ирландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 36 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Греция.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.89. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.89 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 41
    Греция 80.5% (33)
    X 17.1% (7)
    Ирландия 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Греция
    Ничья
    Ирландия
    1.95
    Реклама, betcity.ru
    4.40
    4.70
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Греция - Ирландия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Греция - Ирландия

    Исход игры
    Греция
    80.5% (33)
    Ничья
    17.1% (7)
    Ирландия
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (17)
    Меньше
    58.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    56.1% (23)
    Нет
    43.9% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Греция
    34.1% (14)
    1:0 Греция
    22% (9)
    2:0 Греция
    19.5% (8)
    1:1 Ничья
    14.6% (6)
    3:1 Греция
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Греция
    Ирландия
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный