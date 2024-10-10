Тур: 4. Стадион: Караискакис.
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Главный тренер: Джованович Иван
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
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Главный тренер: Халлгримссон Хеймир
История личных встреч
Греция
Ирландия
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|3
|1
|Павлидис Вангелис
|2
|0.67
|Цолис Христос
|1
|0.33
|Бакасетас Тасос
|0
|0
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Кулиеракис Костас
|0
|0
Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брэйди Роберт
|1
|0.33
|Скэйлз Лиам
|1
|0.33
|Эбоселе Фести
|0
|0
Карточки
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулиеракис Костас
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Зафеирис Христос
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэйди Роберт
|1
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Моламби Джейсон
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Найт Джейсон
|1
|0
|О'Брайен Джейк
|1
|0
Результаты матчей
Греция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Греция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ирландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
0
Греция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ирландия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Греция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Англия - Греция 1:2 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Финляндия 3:0 Мальта - Греция 0:2
Германия - Греция 2:1 Грузия - Греция 0:0 Греция - Казахстан 5:0 Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1
Ирландия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Финляндия - Ирландия 1:2 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Англия 0:2 Португалия - Ирландия 3:0
Ирландия - Венгрия 2:1 Ирландия - Швейцария 0:1 Ирландия - Бельгия 0:0 Ирландия - Новая Зеландия 1:1 Нидерланды - Ирландия 1:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2
Результаты матчей
Греция
Ирландия
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:2
2 раза 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Греция
Ирландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Лига B. Группа 2
Лига B. Группа 2
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогнозы на матч Греция - Ирландия
Исход игры
Греция
80.5% (33)
Ничья
17.1% (7)
Ирландия
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.46% (17)
Меньше
58.54% (24)
Обе команды забьют
Да
56.1% (23)
Нет
43.9% (18)
Популярный счёт
2:1 Греция
34.1% (14)
1:0 Греция
22% (9)
2:0 Греция
19.5% (8)
1:1 Ничья
14.6% (6)
3:1 Греция
4.9% (2)
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