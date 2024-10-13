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Тур: 4. Стадион: .
Фарерские острова
FIFA #140
0:0
Первый тайм: 5'
Латвия
FIFA #137
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 115
Фарерские острова 26.1% (30)
X 39.1% (45)
Латвия 34.8% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фарерские острова
Ничья
Латвия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Рейнатред
А
Бардюр
19
Беньяминсен
Янн
15
Феро
Одмар
14
Эдмундссон
Андриас
3
Давидсен
Вильормур
16
Ванхамар
Гуннар
6
Йоэнсен
Рене
20
Серенсен
Ханус
8
Ольсен
Брандур
13
Агнарссон
Ханнес
18
Ольсен
Мейнхард
23
Матревицс
Рихардс
11
Савалниекс
Робертс
6
Кристерс
Тоберс
2
Балодис
Даниэль
13
Юрковскис
Райвис
15
Зеленков
Дмитрий
22
Савельевс
Алексейс
8
Варславаyc
Ренарс
14
Цыганик
Андрей
20
Робертс
Улдрикис
10
Икауниекс
Янис
Фарерские острова
4-1-4-1
Латвия
4-4-2

История личных встреч

Фарерские острова
Латвия

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛНУ
1:0
ТМС
1:0
ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:1
ТМС
1:1
ОМЧ2Е
0:0
ОМЧ2Е
0:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.71
0.71

Тотал матчей

0.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

126
126

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беньяминсен Янн 1 0.33
Бьярталид Йоаннес 1 0.33
Давидсен Вильормур 1 (1) 0.33
Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варславаyc Ренарс 1 0.33
Гутковский Владислав 0 0

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдмундссон Йоан 1 0
Петерсен Петур 1 0
Чуквуди Сэмюэл 1 0
Эдмундссон Андриас 1 0
Хокан Эриксон 1 0
Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цыганик Андрей 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Вапне Лукасс 1 0

Результаты матчей

Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Латвия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Фарерские острова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Латвия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
1
Фарерские острова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Латвия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Фарерские острова - Армения 2:2 Латвия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Северная Македония 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:0
Эстония - Фарерские острова 4:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Албания - Фарерские острова 0:0 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Чехия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1
Латвия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Латвия - Северная Македония 0:3 Латвия - Фарерские острова 1:0 Армения - Латвия 4:1 Латвия - Фарерские острова 1:0
Латвия - Литва 0:2 Латвия - Лихтенштейн 1:1 Кипр - Латвия 1:1 Польша - Латвия 2:0 Латвия - Хорватия 0:2 Турция - Латвия 4:0 Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1

Результаты матчей

Фарерские острова
Латвия

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фарерские острова
Латвия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Армения
 4 1 1 2 6 - 7 4
3.
Латвия
 0:0 4 1 1 2 2 - 7 4
4.
Фарерские острова
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Армения
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Латвия
 0:0 2 1 0 1 1 - 3 3
4.
Фарерские острова
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Армения
 2 0 1 1 2 - 4 1
3.
Латвия
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
4.
Фарерские острова
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Серенсен справа прошёл вперёд, но его прострел к воротам заблокировал Балодис.
  • 4'
    Длинный заброс вперёд прошёл на Робертса Уилдрикса, который грудью себе скидку удачно исполнить не смог.
  • 3'
    Хозяева начали встречу с контроля мяча в центре поля. Попытка пройти вперёд по правому флангу успехом не увенчалась.
  • 2'
    Сборная Фарерских островов играет в белых футболках и синих трусах, сборная Латвии - в тёмно-красных футболках и чёрных футболках.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Торсволлюре"!
  • До матча
  • Рефери: Филип Фарруджа (Мальта);
    Ассистенты рефери: Алан Камильери (Мальта), Данкан Султана (Мальта);
    Четвертый рефери: Мэтью Де Габриэле (Мальта);
    Видеопомощник рефери: Паоло Маццолени (Италия);
    Ассистент видеопомощника рефери: Валерио Марини (Италия).
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча четвёртого тура группы С4 Лиги наций УЕФА, в котором сыграют сборные Фарерских островов и Латвии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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  • Первый тайм
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фарерские острова 0:0 Латвия

Исход игры
Фарерские острова
24.6% (28)
Ничья
39.5% (45)
Латвия
36% (41)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
67.57% (75)
Нет
32.43% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (38)
1:2 Латвия
16.7% (19)
2:1 Фарерские острова
12.3% (14)
0:1 Латвия
12.3% (14)
1:0 Фарерские острова
10.5% (12)
0:2 Латвия
4.4% (5)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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