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Тур: 4. Стадион: .
Фарерские острова
FIFA #140
 
Позже
Латвия
FIFA #137
Прогнозы 39
Фарерские острова 5.1% (2)
X 20.5% (8)
Латвия 74.4% (29)
Все прогнозы

История личных встреч

Фарерские острова
Латвия

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛНУ
1:0
ТМС
1:0
ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:1
ТМС
1:1
ОМЧ2Е
0:0
ОМЧ2Е
0:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.71
0.71

Тотал матчей

0.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

126
126

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беньяминсен Янн 1 0.33
Бьярталид Йоаннес 1 0.33
Давидсен Вильормур 1 (1) 0.33
Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варславаyc Ренарс 1 0.33
Гутковский Владислав 0 0

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдмундссон Йоан 1 0
Петерсен Петур 1 0
Чуквуди Сэмюэл 1 0
Эдмундссон Андриас 1 0
Хокан Эриксон 1 0
Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цыганик Андрей 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Вапне Лукасс 1 0

Результаты матчей

Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Латвия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Фарерские острова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Латвия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
1
Фарерские острова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Латвия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Фарерские острова - Армения 2:2 Латвия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Северная Македония 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:0
Эстония - Фарерские острова 4:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Албания - Фарерские острова 0:0 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Чехия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1
Латвия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Латвия - Северная Македония 0:3 Латвия - Фарерские острова 1:0 Армения - Латвия 4:1 Латвия - Фарерские острова 1:0
Латвия - Литва 0:2 Латвия - Лихтенштейн 1:1 Кипр - Латвия 1:1 Польша - Латвия 2:0 Латвия - Хорватия 0:2 Турция - Латвия 4:0 Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1

Результаты матчей

Фарерские острова
Латвия

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фарерские острова
Латвия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Армения
 3 1 1 1 6 - 5 4
3.
Латвия
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Фарерские острова
 3 0 2 1 3 - 4 2

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Армения
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Северная Македония
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Латвия
 2 1 0 1 1 - 3 3
4.
Фарерские острова
 2 0 2 0 3 - 3 2

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Армения
 2 0 1 1 2 - 4 1
3.
Фарерские острова
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Латвия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Норвегия Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фарерские острова - Латвия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 36 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 39
    Фарерские острова 5.1% (2)
    X 20.5% (8)
    Латвия 74.4% (29)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Фарерские острова - Латвия онлайн

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    Прогнозы на матч Фарерские острова - Латвия

    Исход игры
    Фарерские острова
    5.1% (2)
    Ничья
    20.5% (8)
    Латвия
    74.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (18)
    Меньше
    53.85% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (24)
    Нет
    38.46% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Латвия
    35.9% (14)
    0:1 Латвия
    23.1% (9)
    1:1 Ничья
    17.9% (7)
    0:2 Латвия
    10.3% (4)
    2:1 Фарерские острова
    5.1% (2)
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    Фарерские острова
    Латвия
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