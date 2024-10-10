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Тур: 4. Стадион: .
Австрия
FIFA #22
 
Позже
Норвегия
FIFA #47
Прогнозы 41
Австрия 73.2% (30)
X 19.5% (8)
Норвегия 7.3% (3)
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Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Норвегия
3.00
3.70
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Все Коэффициенты
Австрия
Норвегия

История личных встреч

Австрия
Норвегия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:1
ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Забитцер Марсель 2 0.67
Баумгартнер Кристоф 1 0.33
Лаймер Конрад 1 0.33
Линхарт Филипп 1 0.33
Зайдль Маттиас 1 0.33
Арнаутович Марко 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Шмид Романо 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Виммер Патрик 0 0
Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 3 1
Сорлот Александр 1 0.33
Хорн Майер 1 0.33
Гундерсен Йостейн 0 0

Карточки

Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мвене Филлипп 2 0
Прасс Александр 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 1 0
Доннум Арон 1 0

Результаты матчей

Австрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Норвегия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Австрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Норвегия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
Австрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Норвегия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Австрия - Казахстан 4:0 Норвегия - Австрия 2:1 Словения - Австрия 1:1 Австрия - Турция 1:2
Нидерланды - Австрия 2:3 Польша - Австрия 1:3 Австрия - Франция 0:1 Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1
Норвегия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норвегия - Словения 3:0 Норвегия - Австрия 2:1 Казахстан - Норвегия 0:0 Дания - Норвегия 3:1
Норвегия - Косово 3:0 Норвегия - Словакия 1:1 Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2

Результаты матчей

Австрия
Норвегия

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Австрия
Норвегия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Австрия
 3 1 1 1 6 - 3 4
3.
Словения
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Казахстан
 3 0 1 2 0 - 7 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Словения
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Австрия
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Казахстан
 1 0 1 0 0 - 0 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Австрия
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Словения
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Казахстан
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Норвегия Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - Норвегия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 41
    Австрия 73.2% (30)
    X 19.5% (8)
    Норвегия 7.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Австрия
    Ничья
    Норвегия
    3.00
    3.70
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    Прогнозы на матч Австрия - Норвегия

    Исход игры
    Австрия
    73.2% (30)
    Ничья
    19.5% (8)
    Норвегия
    7.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.54% (24)
    Меньше
    41.46% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    75.61% (31)
    Нет
    24.39% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Австрия
    46.3% (19)
    1:1 Ничья
    17.1% (7)
    2:0 Австрия
    14.6% (6)
    1:0 Австрия
    9.8% (4)
    1:2 Норвегия
    7.3% (3)
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    Австрия
    Норвегия
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