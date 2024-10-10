Тур: 4. Стадион: Райффайзен Арена.
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Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Столе Сольбаккен
История личных встреч
Австрия
Норвегия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Забитцер Марсель
|2
|0.67
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.33
|Лаймер Конрад
|1
|0.33
|Линхарт Филипп
|1
|0.33
|Зайдль Маттиас
|1
|0.33
|Арнаутович Марко
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Шмид Романо
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Виммер Патрик
|0
|0
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|3
|1
|Сорлот Александр
|1
|0.33
|Хорн Майер
|1
|0.33
|Гундерсен Йостейн
|0
|0
Карточки
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мвене Филлипп
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
Результаты матчей
Австрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Норвегия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Австрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Норвегия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Австрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Норвегия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Австрия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Австрия - Казахстан 4:0 Норвегия - Австрия 2:1 Словения - Австрия 1:1 Австрия - Турция 1:2
Нидерланды - Австрия 2:3 Польша - Австрия 1:3 Австрия - Франция 0:1 Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1
Норвегия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норвегия - Словения 3:0 Норвегия - Австрия 2:1 Казахстан - Норвегия 0:0 Дания - Норвегия 3:1
Норвегия - Косово 3:0 Норвегия - Словакия 1:1 Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2
Результаты матчей
Австрия
Норвегия
Точный счет
4:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Австрия
Норвегия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
12
Лига B. Группа 3
Лига B. Группа 3
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогнозы на матч Австрия - Норвегия
Исход игры
Австрия
73.2% (30)
Ничья
19.5% (8)
Норвегия
7.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.54% (24)
Меньше
41.46% (17)
Обе команды забьют
Да
75.61% (31)
Нет
24.39% (10)
Популярный счёт
2:1 Австрия
46.3% (19)
1:1 Ничья
17.1% (7)
2:0 Австрия
14.6% (6)
1:0 Австрия
9.8% (4)
1:2 Норвегия
7.3% (3)
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