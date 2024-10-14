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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Азербайджан
FIFA #113
1:1
Перерыв
Словакия
FIFA #42
0'
0:1
15' Гол в свои ворота
Мамедов Рахиль
1:1
38' Гол
Байрамов Турал
45' Желтая карточка
Эмрели Махир

Ход матча

15'
0:1
Мамедов Рахиль
38'
Байрамов Турал
(Шейдаев Рамиль)
1:1
45'
Эмрели Махир
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 126
Азербайджан 9.5% (12)
X 15.1% (19)
Словакия 75.4% (95)
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Азербайджан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дженетов
Мехти
21
Алиев
Гисмат
13
Мамедов
Рахиль
15
Гусейнов
Бадави
5
Кривоцюк
Антон
20
Исаев
Алексей
18
Нуриев
Джейхун
3
Джафаргулиев
Элвин
17
Байрамов
Турал
10
Эмрели
Махир
11
Шейдаев
Рамиль
1
Родак
Марек
2
Пекарик
Петер
5
Шатка
Любомир
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
8
Дуда
Ондрей
22
Лоботка
Станислав
10
Бенеш
Ласло
7
Суслов
Томаш
15
Стрелец
Давид
17
Гараслин
Лукаш
Азербайджан
4-3-3
Словакия
4-3-3

История личных встреч

Азербайджан
Словакия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
ЛНУ
1:2
ЛНУ
0:1
Е2
2:0
Е2
1:5

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
3

Среднее время на гол

54
30

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
56

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байрамов Турал 2 (1) 0.5
Дадашов Ренат 1 0.25
Шейдаев Рамиль 0 0
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрелец Давид 3 0.75
Дуда Ондрей 1 (1) 0.25
Суслов Томаш 1 0.25
Гараслин Лукаш 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженетов Мехти 1 0
Алиев Шахрияр 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Сейдиев Амин 1 0
Эмрели Махир 1 0
Джафаргулиев Элвин 1 0
Байрамов Турал 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вавро Денис 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Ганцко Давид 1 0
Боженик Роберт 1 0
Суслов Томаш 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Азербайджан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Азербайджан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Словакия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4
Азербайджан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Словакия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эстония - Азербайджан 3:1 Словакия - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Швеция 1:3 Азербайджан - Казахстан 3:2
Албания - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Болгария 1:1 Азербайджан - Монголия 1:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2
Словакия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Словакия - Швеция 2:2 Словакия - Азербайджан 2:0 Эстония - Словакия 0:1 Англия - Словакия 2:1
Словакия - Румыния 1:1 Словакия - Украина 1:2 Бельгия - Словакия 0:1 Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0

Результаты матчей

Азербайджан
Словакия

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Азербайджан
Словакия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словакия
 1:1 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Швеция
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Эстония
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Азербайджан
 1:1 4 0 1 3 3 - 9 1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словакия
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Швеция
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Эстония
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Азербайджан
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Словакия
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Эстония
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Азербайджан
 1:1 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Желтая карточка
    45'
    Эмрели за грубую игру получил жёлтую карточку. 
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил рефери.
  • 44'
    Штрафной удар заработал Бенеш, фол был на нём со стороны Нуриева. Разыграл стандарт Бенеша на ближнего, но передача была неудачной. 
  • 43'
    Гараслин заработал угловой удар. Подача не нашла адресата.
  • 42'
    Отыграл Дуда партнёру после ввода мяча в игру. Но атака у Словакии не прошла.
  • 41'
    Лоботка с мячом на левом фланге, передача на Гараслина, тот заработал аут.
  • 40'
    Пять минут остаётся в первом тайме. Аут бросил Стрелец мяч достался Суслову.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!!! Байрамов!!! Потерял мяч Лоботка метрах в 25 от штрафной площади, Шейдав подобрал его, с левой ноги подачу на дальнюю штангу исполнил, где пробил головой Байрамов! И с отскоком от газона вышло! Без шансов для Родака. 
  • 38'
    Шкриньяр уходил от соперника, придержал его Эмрели. Через Родака был разыгран мяч.
  • 37'
    На газоне оказался Нуриев, в борьбе за мяч Гараслин отобрал игровой снаряд, но без нарушения правил. Но нет, рефери всё же дал свисток. Нуриев разыграл стандарт на левом фланге.
  • 36'
    Джафаргулиев нашёл момент для удара, но пробил намного мимо цели.
  • Угловой
    35'
    Высокая подача Исаева, вышел из ворот Родак и кулаком выбил мяч подальше.
  • Угловой
    34'
    Угловой удар уже заработали хозяева. Исаев разыграл с Шейдаевым, но тот в момент обыгрыша Стрелеца упустил мяч за лицевую. Ещё один корнер.
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    • Угловой
      33'
      Бенеш заработал угловой удар. Подача на ближнюю штангу пошла, без особых проблем отбились хозяева.
    • 31'
      В центре поля с мячом Дуда, отыграл он на Лоботку. Нет прессинга со стороны хозяев.
    • 30'
      От ворот разыграл Дженетов. Перевод на правый край. Потерял там мяч Байрамов.
    • 29'
      Свободная зона в обороне у Азербайджана, передача на ход Гараслину, который прошёл метров пять и пробил в дальний угол! Слабовато...
    • 28'
      По правому краю в атаку пошёл Исаев, обыграл одного, сместился в центр, отдал на левый край на Джафаргулиева. Пройти соперника у Элвина не вышло. Аут заработал.
    • 27'
       Джафаргулиев полез в отбор, нарушил правила на Дуда, который сам же стандарт и разыграл.
    • 26'
      Шкриньяр получил по ногам от Байрамова. Сам же стандарт разыграл. 
    • 25'
      Середина первого тайма. Равная игра у нас. Немного не повезло, что автогол оформил Мамедов.
    • 23'
      Нуриев нарушил правила на Суслове. 
    • Опасный момент
      22'
      А вот сейчас было опасно! Подача с левого фланга на дальнюю штангу от Нуриева и в касание в упор бил Байрамов! Однако Родак успел переместиться и отразить этот удар! 
    • 21'
      Почти всем составом на чужой половине поля сборная Словакии. Полез в отбор Исаев и ему это удалось. Быструю атаку через левый фланг организовали хозяева. Шейдаев по краю на Джафаргулиева, который прострел выполнил, но попал в ногу соперника.
    • 20'
      В центре поля перехватил мяч Бенеш, отыграл он на Ганцко, который развернулся, отдал назад на Лоботку.
    • 19'
      Дуда неудачно сыграл в отборе, но рефери нарушения правил не заметил. 
    • 18'
      Не самое лучшее начало матча для Азербайджана. Ждём активных действий от подопечных Сантуша.
    • Описание гола
      16'
      АВТОГОЛ. 0:1. Мамедов.  Такое ощущение, что забыли игроки обороны сборной Азербайджана про то, что не бывает офсайда после ввода мяча из аута. Гараслин отыграл на Гацко, который выполнил прострел, а замкнул его в свои ворота Мамедов.
    • Угловой
      15'
      Последовал короткий розыгрыш, Байрамов здорово сыграл в отборе, выбив мяч за боковую. 
    • 14'
      Бенеш пытался найти вариант развития атаки, развернулся, отдал Шатка, тот на Дуда, которого накрыл Нуриев.
    • 13'
      Гараслин выполнял прострел, заработал угловой удар.
    • Фол, нарушение
      12'
      Эмрели подставлялся под соперника, но не сумел взять мяч под свой контроль А потом ещё и правила нарушил на Шатка. 
    • 11'
      Шкриньяр немного не успел к передаче, пытался он до мяча добраться, но слишком сильным и неточным был заброс. Дженетов начинает атаку хозяев.
    • 10'
      Десять минут уже прошло в нашем матче. Исаев отдал на Нуриева, тот не стал дожидаться прессинга со стороны Суслова.
    • 9'
      На левом фланге нарушил правила Мамедов на Стрельце. Бенеш исполнил стандарт, подача слишком сильной была. 
    • 8'
      Эмрели с мячом, передача на Мамедова. Не спешат развивать наступление хозяева. Алиев достал передачу на фланг на самой бровке. 
    • 7'
      Шейдаев разогнал атаку по левому краю, ушёл от соперника, с подачей затянул. 
    • 5'
      Перехватил мяч в центре поля Суслов, не увидел продолжения атаки, выдал передачу назад на Ганцко.
    • 4'
      Джафаргулиев пошёл бросать аут на левом фланге, передача назад на Мамедова, тот отыграл на Алиева. Азербайджан пока что больше держит мяч, но без опасных моментов. 
    • 3'
      Пекарик бросил аут, перехватил мяч Байрамов. Крупным планом показали Фернанду Сантуша, который возглавляет сборную Азербайджана. 
    • 2'
      Передача назад на  Дженетова, тот отыграл на Мамедова, в обороне держат мяч хозяева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Эмрели Махир получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Шейдаев Рамиль сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Байрамов Турал бьет в цель!
    • 15'
      Г О О О О Л - Мамедов Рахиль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tofiq Bakhramov Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Азербайджан 1:1 Словакия

    Исход игры
    Азербайджан
    9.5% (12)
    Ничья
    15.1% (19)
    Словакия
    75.4% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (60)
    Меньше
    46.43% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    66.07% (74)
    Нет
    33.93% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Словакия
    37.3% (47)
    0:1 Словакия
    19% (24)
    1:1 Ничья
    11.1% (14)
    0:2 Словакия
    8.7% (11)
    2:1 Азербайджан
    4.8% (6)
    1:3 Словакия
    4% (5)
    1:0 Азербайджан
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Азербайджан
    Словакия
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