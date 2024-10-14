Отыграл Дуда партнёру после ввода мяча в игру. Но атака у Словакии не прошла.

Штрафной удар заработал Бенеш, фол был на нём со стороны Нуриева. Разыграл стандарт Бенеша на ближнего, но передача была неудачной.

Угловой удар уже заработали хозяева. Исаев разыграл с Шейдаевым, но тот в момент обыгрыша Стрелеца упустил мяч за лицевую. Ещё один корнер.

Джафаргулиев нашёл момент для удара, но пробил намного мимо цели.

На газоне оказался Нуриев, в борьбе за мяч Гараслин отобрал игровой снаряд, но без нарушения правил. Но нет, рефери всё же дал свисток. Нуриев разыграл стандарт на левом фланге.

Шкриньяр уходил от соперника, придержал его Эмрели. Через Родака был разыгран мяч.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!!! Байрамов!!! Потерял мяч Лоботка метрах в 25 от штрафной площади, Шейдав подобрал его, с левой ноги подачу на дальнюю штангу исполнил, где пробил головой Байрамов! И с отскоком от газона вышло! Без шансов для Родака.

Лоботка с мячом на левом фланге, передача на Гараслина, тот заработал аут.

А вот сейчас было опасно! Подача с левого фланга на дальнюю штангу от Нуриева и в касание в упор бил Байрамов! Однако Родак успел переместиться и отразить этот удар!

Середина первого тайма. Равная игра у нас. Немного не повезло, что автогол оформил Мамедов.

Шкриньяр получил по ногам от Байрамова. Сам же стандарт разыграл.

Джафаргулиев полез в отбор, нарушил правила на Дуда, который сам же стандарт и разыграл.

По правому краю в атаку пошёл Исаев, обыграл одного, сместился в центр, отдал на левый край на Джафаргулиева. Пройти соперника у Элвина не вышло. Аут заработал.

Свободная зона в обороне у Азербайджана, передача на ход Гараслину, который прошёл метров пять и пробил в дальний угол! Слабовато...

От ворот разыграл Дженетов. Перевод на правый край. Потерял там мяч Байрамов.

В центре поля с мячом Дуда, отыграл он на Лоботку. Нет прессинга со стороны хозяев.

21' Почти всем составом на чужой половине поля сборная Словакии. Полез в отбор Исаев и ему это удалось. Быструю атаку через левый фланг организовали хозяева. Шейдаев по краю на Джафаргулиева, который прострел выполнил, но попал в ногу соперника.

20' В центре поля перехватил мяч Бенеш, отыграл он на Ганцко, который развернулся, отдал назад на Лоботку.

19' Дуда неудачно сыграл в отборе, но рефери нарушения правил не заметил.

18' Не самое лучшее начало матча для Азербайджана. Ждём активных действий от подопечных Сантуша.

16' АВТОГОЛ. 0:1. Мамедов. Такое ощущение, что забыли игроки обороны сборной Азербайджана про то, что не бывает офсайда после ввода мяча из аута. Гараслин отыграл на Гацко, который выполнил прострел, а замкнул его в свои ворота Мамедов.

15' Последовал короткий розыгрыш, Байрамов здорово сыграл в отборе, выбив мяч за боковую.

14' Бенеш пытался найти вариант развития атаки, развернулся, отдал Шатка, тот на Дуда, которого накрыл Нуриев.

13' Гараслин выполнял прострел, заработал угловой удар.

12' Эмрели подставлялся под соперника, но не сумел взять мяч под свой контроль А потом ещё и правила нарушил на Шатка.

11' Шкриньяр немного не успел к передаче, пытался он до мяча добраться, но слишком сильным и неточным был заброс. Дженетов начинает атаку хозяев.

10' Десять минут уже прошло в нашем матче. Исаев отдал на Нуриева, тот не стал дожидаться прессинга со стороны Суслова.

9' На левом фланге нарушил правила Мамедов на Стрельце. Бенеш исполнил стандарт, подача слишком сильной была.

8' Эмрели с мячом, передача на Мамедова. Не спешат развивать наступление хозяева. Алиев достал передачу на фланг на самой бровке.

7' Шейдаев разогнал атаку по левому краю, ушёл от соперника, с подачей затянул.

5' Перехватил мяч в центре поля Суслов, не увидел продолжения атаки, выдал передачу назад на Ганцко.

4' Джафаргулиев пошёл бросать аут на левом фланге, передача назад на Мамедова, тот отыграл на Алиева. Азербайджан пока что больше держит мяч, но без опасных моментов.

3' Пекарик бросил аут, перехватил мяч Байрамов. Крупным планом показали Фернанду Сантуша, который возглавляет сборную Азербайджана.

2' Передача назад на Дженетова, тот отыграл на Мамедова, в обороне держат мяч хозяева.