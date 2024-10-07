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Тур: 4. Стадион: .
Азербайджан
FIFA #113
 
Позже
Словакия
FIFA #42
Прогнозы 40
Азербайджан 10% (4)
X 22.5% (9)
Словакия 67.5% (27)
Все прогнозы

История личных встреч

Азербайджан
Словакия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
ЛНУ
1:2
ЛНУ
0:1
Е2
2:0
Е2
1:5

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
3

Среднее время на гол

54
30

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
56

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дадашов Ренат 1 0.33
Байрамов Турал 1 (1) 0.33
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрелец Давид 3 1
Дуда Ондрей 1 (1) 0.33
Суслов Томаш 1 0.33
Гараслин Лукаш 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженетов Мехти 1 0
Алиев Шахрияр 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Сейдиев Амин 1 0
Джафаргулиев Элвин 1 0
Байрамов Турал 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вавро Денис 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Ганцко Давид 1 0
Боженик Роберт 1 0
Суслов Томаш 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Азербайджан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Азербайджан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Словакия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4
Азербайджан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Словакия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эстония - Азербайджан 3:1 Словакия - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Швеция 1:3 Азербайджан - Казахстан 3:2
Албания - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Болгария 1:1 Азербайджан - Монголия 1:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2
Словакия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Словакия - Швеция 2:2 Словакия - Азербайджан 2:0 Эстония - Словакия 0:1 Англия - Словакия 2:1
Словакия - Румыния 1:1 Словакия - Украина 1:2 Бельгия - Словакия 0:1 Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0

Результаты матчей

Азербайджан
Словакия

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Азербайджан
Словакия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Словакия
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Эстония
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Азербайджан
 3 0 0 3 2 - 8 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словакия
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Швеция
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Эстония
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Азербайджан
 1 0 0 1 1 - 3 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Словакия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эстония
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Азербайджан
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Словакия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2024, осталось 2 дня 10 часов 20 минут.



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    • Прогнозы 40
    Азербайджан 10% (4)
    X 22.5% (9)
    Словакия 67.5% (27)
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    Прогнозы на матч Азербайджан - Словакия

    Исход игры
    Азербайджан
    10% (4)
    Ничья
    22.5% (9)
    Словакия
    67.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (23)
    Меньше
    42.5% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (30)
    Нет
    25% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Словакия
    42.5% (17)
    1:1 Ничья
    17.5% (7)
    0:1 Словакия
    12.5% (5)
    0:2 Словакия
    7.5% (3)
    2:1 Азербайджан
    5% (2)
    1:0 Азербайджан
    5% (2)
    2:2 Ничья
    5% (2)
    1:3 Словакия
    5% (2)
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    Азербайджан
    Словакия
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