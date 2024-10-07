Тур: 4. Стадион: Имени Тофика Бахрамова.
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История личных встреч
Азербайджан
Словакия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
3
Среднее время на гол
54
30
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
56
Бомбардиры внутри турнира
Азербайджан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дадашов Ренат
|1
|0.33
|Байрамов Турал
|1 (1)
|0.33
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрелец Давид
|3
|1
|Дуда Ондрей
|1 (1)
|0.33
|Суслов Томаш
|1
|0.33
|Гараслин Лукаш
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Карточки
Азербайджан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дженетов Мехти
|1
|0
|Алиев Шахрияр
|1
|0
|Дадашов Ренат
|1
|0
|Сейдиев Амин
|1
|0
|Джафаргулиев Элвин
|1
|0
|Байрамов Турал
|1
|0
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вавро Денис
|2
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Суслов Томаш
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Результаты матчей
Азербайджан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Азербайджан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Словакия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
4
Азербайджан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Словакия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Азербайджан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эстония - Азербайджан 3:1 Словакия - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Швеция 1:3 Азербайджан - Казахстан 3:2
Албания - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Болгария 1:1 Азербайджан - Монголия 1:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2
Словакия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Словакия - Швеция 2:2 Словакия - Азербайджан 2:0 Эстония - Словакия 0:1 Англия - Словакия 2:1
Словакия - Румыния 1:1 Словакия - Украина 1:2 Бельгия - Словакия 0:1 Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0
Результаты матчей
Азербайджан
Словакия
Точный счет
1:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Азербайджан
Словакия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
Прогнозы на матч Азербайджан - Словакия
Исход игры
Азербайджан
10% (4)
Ничья
22.5% (9)
Словакия
67.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (23)
Меньше
42.5% (17)
Обе команды забьют
Да
75% (30)
Нет
25% (10)
Популярный счёт
1:2 Словакия
42.5% (17)
1:1 Ничья
17.5% (7)
0:1 Словакия
12.5% (5)
0:2 Словакия
7.5% (3)
2:1 Азербайджан
5% (2)
1:0 Азербайджан
5% (2)
2:2 Ничья
5% (2)
1:3 Словакия
5% (2)
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