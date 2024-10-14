Аслани сделал длинный заброс в штрафную площадь на Туци, который не смог грудью остановить опускающийся мяч.

Чакветадзе у чужой штрафной площади завалил на газон Асани.

Балью на фланге в стыке с Лочошвили получил повреждение. Медики вышли на поле.

Какабадзе на правом фланге не смог пройти Митая.

Кварацхелия слева обыгрался с Чакветадзе и прорвался в штрафную площадь, где его удар соперники заблокировали.

Давиташвили исполнил подачу от углового флага. Гости мяч из штрафной площади выбили.

Кварацхелия по центру сделал заброс в штрафную площадь на Давиташвили, которому соперники добраться до мяча не позволили.

Балью справа с острого угла пробил по воротам. Мамардашвили мяч поймал.

Микаутадзе справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр. Передача Жоржа получилась за спину партнёрам, и мяч достался албанцам.

Байрами от углового флага навесил к воротам, откуда грузины мяч выбили.

Асани на правом фланге забрался в офсайд.

Давиташвили от углового флага навесил в центр штрафной площади, где борьбу вверху выиграл Исмайли и выбил мяч на противоположный фланг.

Разыграли хозяева угловой удар. Кварацхелия решил слева прорваться к воротам, но соперников на пути Хвичи оказалось слишком много.

Асани справа вывел к воротам Туци, удаор которог8о низом в дальний угол Мамардашвили отразил, успев опуститься на газон.

Кварацхелия слева прорвался в штрафную площадь, где оказался в окружении трёх соперников и мяч потерял.

Двали на чужой половине поля сзади ударил по ногам Туци.

Албанцы с мячом всё чаще стараются задержаться у центрального круга. Хозяева активный прессинг используют не каждый раз.

Рамадани по правому флангу пас вперёд сделал слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

Грузинам всё сложнее преодолевать плотные оборонительные порядки соперников. Игра становится более вязкой, резкие прорывы игрокам даются реже.

Байрами на левом фланге встретили два соперника и мяч отобрали.

Албанцы вновь расположились у центрального круга и неспешно катают мяч.

14' Микаутадзе справа с четырнадцати метров пробил в сетку ворот с внешней стороны. Арбитры усмотрели офсайд у Жоржа.

13' Хозяева исполнили угловой удар. Напряжённо у албанских ворот, но разящего удара нанести никому не удалось.

12' Давиташвили по центру стремительно дошёл до штрафной площади и с линии пробил в правый угол. Стракоша в прыжке отвёл угрозу от ворот.

11' Байрами от углового флага навесил к ближней штанге. Грузины мяч из штрафной площади выбили.

10' Удар Аслани с девятнадцати метров пришёлся в соперника.

8' Первые минуты встречи проходят с небольшим преимуществом грузинской команды. При этом команды имеют в своём активе по одному удару. У гостей дальний и точный, у хозяев - опасный, но неточный.

7' Зивзивадзе на чужой половине поля нарушил правила.

6' Микаутадзе справа отправил вперёд Какабадзе, чей прострел к воротам завершал Зивзивадзе, с линии вратарской плоо0щади ногой пробивший выше ворот.

5' Асани справа попытался со смещением в центр, но оказался между соперника ми и мяч потерял.

4' Хозяева расположились на чужой половине поля, переводят мяч с фланга на фланг, но проникновения к штрафной площади пресекаются соперниками.

3' Мамардашвили поймал мяч после дальнего удара Ляци.

2' Сборная Грузии играет в красных футболках и чёрных трусах, сборная Албании - в белой форме.