Тур: 4. Стадион: Стадион имени Михаила Месхи. Главный судья: Маккили Дэнни
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Лячи
Казим
11
Туци
Индрит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лячи КазимПолузащитник
-
11 Туци ИндритНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Шерри АленВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
-
16 Хадрой ЭндиЗащитник
- Полузащитник
-
15 Сефери ТуланПолузащитник
-
17 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
21 Ходжа АрберПолузащитник
-
22 Абраши АмирПолузащитник
-
19 Даку МирлиндНападающий
-
Главный тренер: Силвиньо
История личных встреч
Грузия
Албания
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
1.2
Среднее время на гол
0
75
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
0.8
0
Среднее время на гол
112
0
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
75
Бомбардиры внутри турнира
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кочорашвили Георгий
|2
|0.5
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.25
|Кварацхелия Хвича
|1 (1)
|0.25
|Микаутадзе Жорж
|1
|0.25
|Лочошвили Лука
|0
|0
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асани Ясир
|1
|0.25
|Исмайли Ардиан
|1
|0.25
|Манай Рей
|0
|0
Карточки
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кочорашвили Георгий
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Ноникашвили Шота
|1
|0
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильвиньо Мендес
|1
|0
|Асани Ясир
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
|Даку Мирлинд
|1
|0
Результаты матчей
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Албания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Грузия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Албания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
3
60%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Грузия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Украина - Грузия 1:0 Албания - Грузия 0:1 Грузия - Чехия 4:1 Испания - Грузия 4:1
Грузия - Португалия 2:0 Грузия - Чехия 1:1 Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1
Албания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чехия - Албания 2:0 Албания - Грузия 0:1 Украина - Албания 1:2 Албания - Испания 0:1
Хорватия - Албания 2:2 Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0
Результаты матчей
Грузия
Албания
Точный счет
4:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Грузия
Албания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Лига B. Группа 1
Лига B. Группа 1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Румыния
|Марин Рэзван
|4 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Грузия 0:0 Албания
Исход игры
Грузия
87% (107)
Ничья
11.4% (14)
Албания
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.06% (70)
Меньше
36.94% (41)
Обе команды забьют
Да
71.17% (79)
Нет
28.83% (32)
Популярный счёт
2:1 Грузия
51.2% (63)
1:0 Грузия
17.9% (22)
1:1 Ничья
8.9% (11)
2:0 Грузия
6.5% (8)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:0 Грузия
1.6% (2)
3:1 Грузия
1.6% (2)
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