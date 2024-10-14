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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Грузия
FIFA #66
0:0
Первый тайм: 41'
Албания
FIFA #67
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 123
Грузия 87% (107)
X 11.4% (14)
Албания 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Грузия
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12
Мамардашвили
Георгий
2
Какабадзе
Отар
4
Кашия
Гурам
3
Двали
Лаша
14
Лочошвили
Лука
17
Китеишвили
Отар
9
Давиташвили
Зурико
22
Микаутадзе
Жорж
10
Чакветадзе
Георгий
7
Кварацхелия
Хвича
8
Зивзивадзе
Буду
1
Стракоша
Томас
2
Балью
Иван
18
Исмайли
Ардиан
5
Айети
Арлинд
3
Митай
Марио
8
Аслани
Кристьян
20
Рамадани
Юльбер
9
Асани
Ясир
10
Байрами
Недим
14
Лячи
Казим
11
Туци
Индрит
Грузия
4-1-4-1
Албания
4-2-3-1

История личных встреч

Грузия
Албания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
0:1
ТМС
0:0
ТМС
2:2
ММ
1:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
1.2

Среднее время на гол

0
75

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

0.8
0

Среднее время на гол

112
0

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
75

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кочорашвили Георгий 2 0.5
Чакветадзе Георгий 1 0.25
Кварацхелия Хвича 1 (1) 0.25
Микаутадзе Жорж 1 0.25
Лочошвили Лука 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 1 0.25
Исмайли Ардиан 1 0.25
Манай Рей 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кочорашвили Георгий 2 0
Кашия Гурам 1 0
Двали Лаша 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Ноникашвили Шота 1 0
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильвиньо Мендес 1 0
Асани Ясир 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Даку Мирлинд 1 0

Результаты матчей

Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Албания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Грузия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Албания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
3
60%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Украина - Грузия 1:0 Албания - Грузия 0:1 Грузия - Чехия 4:1 Испания - Грузия 4:1
Грузия - Португалия 2:0 Грузия - Чехия 1:1 Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1
Албания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чехия - Албания 2:0 Албания - Грузия 0:1 Украина - Албания 1:2 Албания - Испания 0:1
Хорватия - Албания 2:2 Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0

Результаты матчей

Грузия
Албания

Точный счет

4:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Грузия
Албания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 0:0 4 2 1 1 5 - 2 7
2.
Чехия
 3 2 0 1 6 - 6 6
3.
Албания
 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
4.
Украина
 3 1 0 2 4 - 5 3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Грузия
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Украина
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Албания
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
2.
Грузия
 0:0 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Украина
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Чехия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Кварацхелия по центру сделал заброс в штрафную площадь на Давиташвили, которому соперники добраться до мяча не позволили.
  • Угловой
    41'
    Давиташвили исполнил подачу от углового флага. Гости мяч из штрафной площади выбили.
  • 40'
    Кварацхелия слева обыгрался с Чакветадзе и прорвался в штрафную площадь, где его удар соперники заблокировали.
  • 39'
    Какабадзе на правом фланге не смог пройти Митая.
  • Травма, повреждение
    38'
    Балью на фланге в стыке с Лочошвили получил повреждение. Медики вышли на поле.
  • Фол, нарушение
    36'
    Чакветадзе у чужой штрафной площади завалил на газон Асани.
  • 35'
    Аслани сделал длинный заброс в штрафную площадь на Туци, который не смог грудью остановить опускающийся мяч.
  • Угловой
    34'
    Разыграли хозяева угловой удар. Кварацхелия решил слева прорваться к воротам, но соперников на пути Хвичи оказалось слишком много.
  • 33'
    Прострел Какабадзе справа к воротам заблокировал Митай.
  • Угловой
    32'
    Давиташвили от углового флага навесил в центр штрафной площади, где борьбу вверху выиграл Исмайли и выбил мяч на противоположный фланг.
  • Офсайд
    31'
    Асани на правом фланге забрался в офсайд.
  • Угловой
    30'
    Байрами от углового флага навесил к воротам, откуда грузины мяч выбили.
  • 29'
    Прострел Ляци справа к воротам перехватил Двали.
  • 28'
    Микаутадзе справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр. Передача Жоржа получилась за спину партнёрам, и мяч достался албанцам.
  • 27'
    Балью справа с острого угла пробил по воротам. Мамардашвили мяч поймал.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 26'
      Албанцы вновь расположились у центрального круга и неспешно катают мяч.
    • 24'
      Байрами на левом фланге встретили два соперника и мяч отобрали.
    • 23'
      Грузинам всё сложнее преодолевать плотные оборонительные порядки соперников. Игра становится более вязкой, резкие прорывы игрокам даются реже.
    • 22'
      Рамадани по правому флангу пас вперёд сделал слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
    • 21'
      Албанцы с мячом всё чаще стараются задержаться у центрального круга. Хозяева активный прессинг используют не каждый раз.
    • Травма, повреждение
      20'
      Двали потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      19'
      Двали на чужой половине поля сзади ударил по ногам Туци.
    • 18'
      Кварацхелия слева прорвался в штрафную площадь, где оказался в окружении трёх соперников и мяч потерял.
    • Угловой
      16'
      Разыграли гости угловой удар. Дальний удар Ляци получился выше ворот.
    • Опасный момент
      15'
      Асани справа вывел к воротам Туци, удаор которог8о низом в дальний угол Мамардашвили отразил, успев опуститься на газон.
    • Офсайд
      14'
      Микаутадзе справа с четырнадцати метров пробил в сетку ворот с внешней стороны. Арбитры усмотрели офсайд у Жоржа.
    • Угловой
      13'
      Хозяева исполнили угловой удар. Напряжённо у албанских ворот, но разящего удара нанести никому не удалось.
    • Опасный момент
      12'
      Давиташвили по центру стремительно дошёл до штрафной площади и с линии пробил в правый угол. Стракоша в прыжке отвёл угрозу от ворот.
    • Угловой
      11'
      Байрами от углового флага навесил к ближней штанге. Грузины мяч из штрафной площади выбили.
    • 10'
      Удар Аслани с девятнадцати метров пришёлся в соперника.
    • 8'
      Первые минуты встречи проходят с небольшим преимуществом грузинской команды. При этом команды имеют в своём активе по одному удару. У гостей дальний и точный, у хозяев - опасный, но неточный.
    • Фол, нарушение
      7'
      Зивзивадзе на чужой половине поля нарушил правила.
    • Опасный момент
      6'
      Микаутадзе справа отправил вперёд Какабадзе, чей прострел к воротам завершал Зивзивадзе, с линии вратарской плоо0щади ногой пробивший выше ворот.
    • 5'
      Асани справа попытался со смещением в центр, но оказался между соперника ми и мяч потерял.
    • 4'
      Хозяева расположились на чужой половине поля, переводят мяч с фланга на фланг, но проникновения к штрафной площади пресекаются соперниками.
    • 3'
      Мамардашвили поймал мяч после дальнего удара Ляци.
    • 2'
      Сборная Грузии играет в красных футболках и чёрных трусах, сборная Албании - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на стадионе имени Михаила Месхи!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Грузия 0:0 Албания

    Исход игры
    Грузия
    87% (107)
    Ничья
    11.4% (14)
    Албания
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.06% (70)
    Меньше
    36.94% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    71.17% (79)
    Нет
    28.83% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Грузия
    51.2% (63)
    1:0 Грузия
    17.9% (22)
    1:1 Ничья
    8.9% (11)
    2:0 Грузия
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:0 Грузия
    1.6% (2)
    3:1 Грузия
    1.6% (2)
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