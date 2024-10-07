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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Грузия
FIFA #66
 
Позже
Албания
FIFA #67
Прогнозы 40
Грузия 87.5% (35)
X 12.5% (5)
Албания 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Грузия
Албания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
0:1
ТМС
0:0
ТМС
2:2
ММ
1:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
1.2

Среднее время на гол

0
75

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

0.8
0

Среднее время на гол

112
0

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
75

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кочорашвили Георгий 2 0.67
Чакветадзе Георгий 1 0.33
Кварацхелия Хвича 1 (1) 0.33
Микаутадзе Жорж 1 0.33
Лочошвили Лука 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 1 0.33
Исмайли Ардиан 1 0.33
Манай Рей 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кочорашвили Георгий 2 0
Кашия Гурам 1 0
Двали Лаша 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Ноникашвили Шота 1 0
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильвиньо Мендес 1 0
Асани Ясир 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Даку Мирлинд 1 0

Результаты матчей

Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Албания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Грузия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Албания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
3
60%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Украина - Грузия 1:0 Албания - Грузия 0:1 Грузия - Чехия 4:1 Испания - Грузия 4:1
Грузия - Португалия 2:0 Грузия - Чехия 1:1 Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1
Албания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чехия - Албания 2:0 Албания - Грузия 0:1 Украина - Албания 1:2 Албания - Испания 0:1
Хорватия - Албания 2:2 Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0

Результаты матчей

Грузия
Албания

Точный счет

4:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Грузия
Албания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 3 2 0 1 5 - 2 6
2.
Чехия
 3 2 0 1 6 - 6 6
3.
Украина
 3 1 0 2 4 - 5 3
4.
Албания
 3 1 0 2 2 - 4 3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Грузия
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Украина
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Албания
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 2 1 0 1 1 - 1 3
2.
Албания
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Украина
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Чехия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Албания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2024, осталось 2 дня 10 часов 20 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 40
    Грузия 87.5% (35)
    X 12.5% (5)
    Албания 0% (0)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Грузия - Албания

    Исход игры
    Грузия
    87.5% (35)
    Ничья
    12.5% (5)
    Албания
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (28)
    Меньше
    30% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (32)
    Нет
    20% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Грузия
    65% (26)
    1:0 Грузия
    12.5% (5)
    1:1 Ничья
    10% (4)
    2:0 Грузия
    7.5% (3)
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    Грузия
    Албания
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