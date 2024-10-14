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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Пельто Ирфан
Бельгия
FIFA #6
0:1
Первый тайм: 40'
Франция
FIFA #2
0'
7' Желтая карточка
Динь Люка
22' Желтая карточка
Салиба Вильям
0:0
23' Не забитый пенальти
Тилеманс Юри
24' Желтая карточка
Тчуамени Орельен
29' Желтая карточка
Мангаля Орель
0:1
35' Пенальти
Коло-Муани Рандаль

Ход матча

7'
 
Динь Люка
22'
 
Салиба Вильям
23'
Тилеманс Юри
0:0
24'
 
Тчуамени Орельен
29'
Мангаля Орель
 
35'
0:1
Коло-Муани Рандаль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 137
Бельгия 7.3% (10)
X 29.2% (40)
Франция 63.5% (87)
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Бельгия
Ничья
Франция
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1
Кастельс
Коэн
2
Дебаст
Зено
4
Фас
Ваут
3
Теате
Артур
21
Кастань
Тимоти
18
Мангаля
Орель
8
Тилеманс
Юри
7
Доку
Жереми
17
Де
Кетеларе
Шарль
10
Троссар
Леандро
9
Опенда
Лои
16
Меньян
Майк
5
Кунде
Жюль
15
Конате
Ибраима
17
Салиба
Вильям
3
Динь
Люка
8
Тчуамени
Орельен
13
Коне
Куадио
14
Гендузи
Маттео
7
Дембеле
Усман
12
Коло-Муани
Рандаль
20
Баркола
Бредли
Бельгия
4-2-3-1
Франция
4-3-3

История личных встреч

Бельгия
Франция

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛНУ
2:0
Е2
1:0
ЛНУ
2:3
ЧМ
1:0
ТМС
3:4
ТМС
0:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 2 (1) 0.5
Троссар Леандро 1 0.25
Тилеманс Юри 1 0.25
Де Кёйпер Максим 1 0.25
Фас Ваут 0 0
Опенда Лои 0 0
Доку Жереми 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 2 0.5
Дембеле Усман 1 0.25
Гендузи Маттео 1 0.25
Коло-Муани Рандаль 1 0.25
Нкунку Кристофер 1 0.25
Камавинга Эдуардо 1 0.25
Канте Н'Голо 0 0
Эрнандес Тео 0 0

Карточки

Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Брёйне Кевин 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Троссар Леандро 1 0
Опенда Лои 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 2 0
Коне Куадио 2 0
Тчуамени Орельен 1 0
Салиба Вильям 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0

Результаты матчей

Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
2
Бельгия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Франция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Италия - Бельгия 2:2 Франция - Бельгия 2:0 Бельгия - Израиль 3:1 Франция - Бельгия 1:0
Украина - Бельгия 0:0 Бельгия - Румыния 2:0 Бельгия - Словакия 0:1 Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3
Франция
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Израиль - Франция 1:4 Франция - Бельгия 2:0 Франция - Италия 1:3 Испания - Франция 2:1
Португалия - Франция 0:0 Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1 Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0

Результаты матчей

Бельгия
Франция

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бельгия
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 1:0 4 3 0 1 8 - 4 9
2.
Италия
 0:0 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Бельгия
 0:1 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Израиль
 0:0 4 0 1 3 3 - 9 1

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
2.
Франция
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Италия
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Израиль
 0:0 2 0 0 2 2 - 6 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Италия
 0:0 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Израиль
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Бельгия
 0:1 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Дембеле попытался разогнать атаку по правому флангу, Теате грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
  • 38'
    Дембеле с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Гендузи хорошо обработал мяч, а затем сделал скидку в центр штрафной на Баркола, Бредли в касание плохо пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Кастельсу. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Коло-Муани перестарался в борьбе за мяч на левой половине поля у штрафной площади сборной Бельгии, правила были нарушены против Дебаста. 
  • 36'
    Говорили мы, что сборная Франции получит шанс перевернуть ход матча в свою пользу, в итоге так оно и получилось, Бельгия не реализовала множество своих моментов и теперь оказалась в роли догоняющей стороны. 
  • Пенальти
    35'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Коло-Муани!!! Рандаль Коло-Муани с "точки" уверенно пробил в левый угол ворот, Кастельс гадал и в итоге прыгнул в правый угол ворот. 
  • Видеоповтор
    34'
    Судьи из комнаты VAR проверили эпизод и подтвердили, что Фас нарушал правила, это пенальти. 
  • Пенальти!
    33'
    Пенальти назначается в ворота сборной Бельгии! Баркола вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, где Фас при попытке сыграть в подкате сыграл ногой мяч, далее Ваут уже падая локтем сыграл по мячу и в итоге Ирфан Пельто дав свисток указал на "точку". 
  • 32'
    Гендузи по левой половине поля вошёл в штрафную площадь и упёрся в соперника, далее после отскока Коло-Муани сделал передачу назад в радиус штрафной, Коне в касание пробил по воротам, мяч попал в Теате. 
  • Опасный момент
    31'
    Доку с правой половины поля из-за пределов штрафной площади из-под Салиба пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Желтая карточка
    30'
    Полузащитник сборной Бельгии Орель Мангаля получил жёлтую карточку за срыв атаки. На своей половине поля Мангаля нарушил правила против Коло-Муани. 
  • Угловой
    29'
    Тилеманс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Франции сыграли очень внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
  • 28'
    Опенда по правой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем от угла вратарской пробил по воротам, Конате хорошо подставил ногу, мяч ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Тилеманс в центре поля нарушил правила против Коне. Игроки сборной Франции быстро разыграли стандарт. 
  • Желтая карточка
    26'
    Добавим, что центральный защитник сборной Франции Вильям Салиба получил жёлтую карточку за свой фол в штрафной площади на Опенда. 
  • Опасный момент
    25'
    Баркола с левого фланга прорвался к ближнему углу штрафной площади и очень неплохо пробил в дальний угол ворот, Кастельс в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений. 
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    • 24'
      Должна была Бельгия открывать счёт в матче в середине первого тайма, а теперь уже и Франция получила шанс перевернуть ход матча. 
    • Не забитый пенальти
      23'
      Не забивает Тилеманс! Тилеманс с "точки" пробил в левый угол ворот, Меньян угадал направление удара, но Юри пробил очень плохо и зарядил мяч выше цели. 
    • Видеоповтор
      22'
      Судьи из комнаты VAR проверили эпизод в момент передачи Тилеманса и в итоге было обозначено, что офсайда у Опенда не было, это пенальти! 
    • Офсайд
      21'
      Из центра поля Тилеманс выполнил передачу на ход Опенда по центру, Лои убежал в штрафную площадь, где его сбил Салиба, Ирфан Пельто дал свисток и показал, что был зафиксирован офсайд. 
    • Угловой
      20'
      Тилеманс с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Конате сыграл неудачно головой и сделал скидку в центр штрафной площади, мяч после нескольких рикошетов в итоге всё же пришёл в руки Меньяну. 
    • Опасный момент
      19'
      Троссар по левой половине поля убежал в штрафную площадь из центра поля, где ошибся Конате под давлением Кастаня, Леандро плотно пробил в ближний угол ворот, Меньян в прыжке отбил мяч на правый угол штрафной площади, а затем его на угловой выбил Динь. 
    • Угловой
      18'
      Динь с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Тчуамени под давлением Тилеманса сделал скидку на правый угол вратарской, Кунде головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.
    • 17'
      Динь с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади сборной Бельгии, Теате не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • Угловой
      16'
      Тилеманс с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Меньян отлично сыграл на выходе и без особого труда выловил мяч. 
    • 15'
      Троссар по левой половине поля вошёл в штрафную площадь и затем выполнил прострел в центр штрафной, Конате подставил ногу и отправил мяч на угловой. 
    • 14'
      Сборная Франции в Брюсселе пока что играет очень блекло, рискует команда Дидье Дешама доиграться до пропущенного мяча. 
    • Опасный момент
      13'
      Доку с правого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Опенда под давлением соперника в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 12'
      Доку на правом фланге вновь обыграл Диня, а затем Жереми ворвался в штрафную площадь и от лицевой линии поля выполнил передачу в центр штрафной площади, далее общими усилиями французы выбили мяч обратно на правую половину поля. 
    • 11'
      Доку разогнал атаку по правому флангу, а затем от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Опенда, чтобы в падении завершить момент ударом по воротам. 
    • 10'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Баркола по левому флангу, Доку грамотно поставил корпус Бредли, а Дебаст не рискуя выбил мяч в аут. 
    • 9'
      Тилеманс со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Фас под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Тчуамени на своей половине поля нарушил правила против активного Тилеманса. Бельгия заработала достаточно неплохой стандарт. 
    • 7'
      Тилеманс со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Опенда выпрыгнул и головой под давлением соперника пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Желтая карточка
      6'
      Фланговый защитник сборной Франции Люка Динь получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Доку. 
    • 5'
      Гендузи из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел довольно слабо, Кастельс выловил его без особого труда. 
    • Офсайд
      4'
      Игроки сборной Бельгии попытались разогнать атаку по флангу, но на этот раз Опенда забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Тчуамени в центре поля нарушил правила против Де Кетеларе. Игроки сборной Бельгии не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 2'
      Сразу же Бельгия провела неплохую атаку, Кастань совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Де Кетеларе сыграл немного сумбурно, но всё же сделал скидку на Тилеманса, Юри в касание пробил по воротам, мяч полетел не очень сильно и по центру, Меньян поймал его без особого труда. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня сборная Бельгии на домашнем поле конечно же должна будет играть исключительно на победу, а иначе выбраться с третьей позиции будет уже практически невозможно. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бельгия 0:1 Франция

    Исход игры
    Бельгия
    7.2% (10)
    Ничья
    28.8% (40)
    Франция
    64% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (72)
    Меньше
    35.14% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    91.89% (102)
    Нет
    8.11% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Франция
    33.8% (47)
    1:1 Ничья
    21.6% (30)
    1:3 Франция
    7.2% (10)
    2:2 Ничья
    4.3% (6)
    0:1 Франция
    4.3% (6)
    2:3 Франция
    2.9% (4)
    2:1 Бельгия
    2.2% (3)
    0:2 Франция
    1.4% (2)
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