Тур: 4. Стадион: им. короля Бодуэна. Главный судья: Пельто Ирфан
0'
7' Желтая карточкаДинь Люка
22' Желтая карточкаСалиба Вильям
0:0
23' Не забитый пенальтиТилеманс Юри
24' Желтая карточкаТчуамени Орельен
29' Желтая карточкаМангаля Орель
0:1
35' ПенальтиКоло-Муани Рандаль
Ход матча
7'
22'
23'
0:0
24'
29'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Фас
Ваут
16
Меньян
Майк
13
Коне
Куадио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фофана МаликПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Энгельс АрнеПолузащитник
-
22 Нгонж СирильПолузащитник
-
23 Сметс МаттеПолузащитник
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Фофана УэслиЗащитник
-
22 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Нападающий
-
11 Олисе МайклНападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
История личных встреч
Бельгия
Франция
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Брёйне Кевин
|2 (1)
|0.5
|Троссар Леандро
|1
|0.25
|Тилеманс Юри
|1
|0.25
|Де Кёйпер Максим
|1
|0.25
|Фас Ваут
|0
|0
|Опенда Лои
|0
|0
|Доку Жереми
|0
|0
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркола Бредли
|2
|0.5
|Дембеле Усман
|1
|0.25
|Гендузи Маттео
|1
|0.25
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.25
|Нкунку Кристофер
|1
|0.25
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.25
|Канте Н'Голо
|0
|0
|Эрнандес Тео
|0
|0
Карточки
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|2
|0
|Коне Куадио
|2
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Результаты матчей
Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
2
Бельгия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Франция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бельгия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Италия - Бельгия 2:2 Франция - Бельгия 2:0 Бельгия - Израиль 3:1 Франция - Бельгия 1:0
Украина - Бельгия 0:0 Бельгия - Румыния 2:0 Бельгия - Словакия 0:1 Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3
Франция
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Израиль - Франция 1:4 Франция - Бельгия 2:0 Франция - Италия 1:3 Испания - Франция 2:1
Португалия - Франция 0:0 Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1 Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0
Результаты матчей
Бельгия
Франция
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бельгия
Франция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Лига A. Группа 2
Лига A. Группа 2
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Румыния
|Марин Рэзван
|4 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бельгия 0:1 Франция
Исход игры
Бельгия
7.2% (10)
Ничья
28.8% (40)
Франция
64% (89)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (72)
Меньше
35.14% (39)
Обе команды забьют
Да
91.89% (102)
Нет
8.11% (9)
Популярный счёт
1:2 Франция
33.8% (47)
1:1 Ничья
21.6% (30)
1:3 Франция
7.2% (10)
2:2 Ничья
4.3% (6)
0:1 Франция
4.3% (6)
2:3 Франция
2.9% (4)
2:1 Бельгия
2.2% (3)
0:2 Франция
1.4% (2)
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