Пенальти назначается в ворота сборной Бельгии! Баркола вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, где Фас при попытке сыграть в подкате сыграл ногой мяч, далее Ваут уже падая локтем сыграл по мячу и в итоге Ирфан Пельто дав свисток указал на "точку".

Судьи из комнаты VAR проверили эпизод и подтвердили, что Фас нарушал правила, это пенальти.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Коло-Муани!!! Рандаль Коло-Муани с "точки" уверенно пробил в левый угол ворот, Кастельс гадал и в итоге прыгнул в правый угол ворот.

Говорили мы, что сборная Франции получит шанс перевернуть ход матча в свою пользу, в итоге так оно и получилось, Бельгия не реализовала множество своих моментов и теперь оказалась в роли догоняющей стороны.

Коло-Муани перестарался в борьбе за мяч на левой половине поля у штрафной площади сборной Бельгии, правила были нарушены против Дебаста.

Дембеле с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Гендузи хорошо обработал мяч, а затем сделал скидку в центр штрафной на Баркола, Бредли в касание плохо пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Кастельсу.

Дембеле попытался разогнать атаку по правому флангу, Теате грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

Баркола с левого фланга прорвался к ближнему углу штрафной площади и очень неплохо пробил в дальний угол ворот, Кастельс в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений.

Добавим, что центральный защитник сборной Франции Вильям Салиба получил жёлтую карточку за свой фол в штрафной площади на Опенда.

Опенда по правой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем от угла вратарской пробил по воротам, Конате хорошо подставил ногу, мяч ушёл на угловой.

Тилеманс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Франции сыграли очень внимательно и без особого труда перехватили мяч.

Полузащитник сборной Бельгии Орель Мангаля получил жёлтую карточку за срыв атаки. На своей половине поля Мангаля нарушил правила против Коло-Муани.

Доку с правой половины поля из-за пределов штрафной площади из-под Салиба пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Гендузи по левой половине поля вошёл в штрафную площадь и упёрся в соперника, далее после отскока Коло-Муани сделал передачу назад в радиус штрафной, Коне в касание пробил по воротам, мяч попал в Теате.

24' Должна была Бельгия открывать счёт в матче в середине первого тайма, а теперь уже и Франция получила шанс перевернуть ход матча.

23' Не забивает Тилеманс! Тилеманс с "точки" пробил в левый угол ворот, Меньян угадал направление удара, но Юри пробил очень плохо и зарядил мяч выше цели.

22' Судьи из комнаты VAR проверили эпизод в момент передачи Тилеманса и в итоге было обозначено, что офсайда у Опенда не было, это пенальти!

21' Из центра поля Тилеманс выполнил передачу на ход Опенда по центру, Лои убежал в штрафную площадь, где его сбил Салиба, Ирфан Пельто дал свисток и показал, что был зафиксирован офсайд.

20' Тилеманс с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Конате сыграл неудачно головой и сделал скидку в центр штрафной площади, мяч после нескольких рикошетов в итоге всё же пришёл в руки Меньяну.

19' Троссар по левой половине поля убежал в штрафную площадь из центра поля, где ошибся Конате под давлением Кастаня, Леандро плотно пробил в ближний угол ворот, Меньян в прыжке отбил мяч на правый угол штрафной площади, а затем его на угловой выбил Динь.

18' Динь с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Тчуамени под давлением Тилеманса сделал скидку на правый угол вратарской, Кунде головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

17' Динь с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади сборной Бельгии, Теате не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

16' Тилеманс с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Меньян отлично сыграл на выходе и без особого труда выловил мяч.