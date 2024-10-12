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Тур: 4. Стадион: .
Бельгия
FIFA #6
 
Позже
Франция
FIFA #2
Прогнозы 41
Бельгия 12.2% (5)
X 19.5% (8)
Франция 68.3% (28)
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Бельгия
Ничья
Франция
3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Бельгия
Франция

История личных встреч

Бельгия
Франция

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛНУ
2:0
Е2
1:0
ЛНУ
2:3
ЧМ
1:0
ТМС
3:4
ТМС
0:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 2 (1) 0.67
Троссар Леандро 1 0.33
Тилеманс Юри 1 0.33
Де Кёйпер Максим 1 0.33
Фас Ваут 0 0
Опенда Лои 0 0
Доку Жереми 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 2 0.67
Дембеле Усман 1 0.33
Гендузи Маттео 1 0.33
Коло-Муани Рандаль 1 0.33
Нкунку Кристофер 1 0.33
Камавинга Эдуардо 1 0.33
Канте Н'Голо 0 0
Эрнандес Тео 0 0

Карточки

Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Брёйне Кевин 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Троссар Леандро 1 0
Опенда Лои 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 2 0
Динь Люка 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0

Результаты матчей

Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
2
Бельгия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Франция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Италия - Бельгия 2:2 Франция - Бельгия 2:0 Бельгия - Израиль 3:1 Франция - Бельгия 1:0
Украина - Бельгия 0:0 Бельгия - Румыния 2:0 Бельгия - Словакия 0:1 Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3
Франция
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Израиль - Франция 1:4 Франция - Бельгия 2:0 Франция - Италия 1:3 Испания - Франция 2:1
Португалия - Франция 0:0 Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1 Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0

Результаты матчей

Бельгия
Франция

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бельгия
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Франция
 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Бельгия
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Израиль
 3 0 0 3 3 - 9 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Франция
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Италия
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Израиль
 2 0 0 2 2 - 6 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Франция
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Бельгия
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Израиль
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 41
    Бельгия 12.2% (5)
    X 19.5% (8)
    Франция 68.3% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Франция
    3.45
    3.60
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    Прогнозы на матч Бельгия - Франция

    Исход игры
    Бельгия
    12.2% (5)
    Ничья
    19.5% (8)
    Франция
    68.3% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (28)
    Меньше
    30% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Франция
    43.9% (18)
    1:1 Ничья
    17.1% (7)
    2:1 Бельгия
    7.3% (3)
    1:3 Франция
    7.3% (3)
    0:1 Франция
    4.9% (2)
    0:2 Франция
    4.9% (2)
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    Бельгия
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