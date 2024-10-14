ОПАСНО! Варга классно сбрасывал мяч у Венгрии сейчас в центр штрафной, но Василь, играющий в рамке, вышел на перехват и в волейбольном стиле отбил сферу в сторону!

Интересная игра у нас пошла в обе калитки. Будет интересно посмотреть, кто в итоге отправит гол в ворота. Все-таки каждому коллективу нужнро побеждать.

Катич сейчас срубил буквально на газон своего соперника в центре поля. В руках рефери тут же возникла карточка желтого цвета.

Кстати говоря, Катич теперь пропустит следующую встречу. Никто не виноват игроку, что он сыграл там авантюрно. Рефери молниеносно выписал штраф.

Оба наставника сейчас вышли к кромке поля. Активно тренеры ведут себя у боковой линии. Кажется, что они и сами готовы выбежать на газон, чтобы помочь своим коллективам.

Гигович нанес дальний удар по воротам соперника. Не было в этой ситуации рикошета, так что судья не назначит угловой, как бы не хотели боснийцы.

Гиговичу досталось в центре поля. 15-го номера Боснии сегодня не жалеют соперники. По ногам Гиговичу изрядно достается, и это факт.

20' Никичер попытался нанести дальний удар по воротам соперника - мяч попал в ногу защитнику, после чего улетел в сторону боковой линии.

18' 1:3 у нас по фолам тем временем, друзья. Венгрия играет более агрессивно в отборе, а оттого и правила чаще нарушает. Но карточек в матче пока нет.

17' Босния не смогла провести атаку по левому флангу. Отобрали сферу соперники, но собственное наступление также не смогли довести до ума.

16' Гигович теперь в опасном подкате сыграл. Едва-едва не получил он от рефери карточку желтого цвета. Мне казалось, что рефери уже хотел выписать предупреждение, но нет.

14' Собослаи на правом фланге нарушает сейчас правила. Рефери фиксирует фол со стороны 10-го номера венгров. Он действительно имел место быть.

13' ОПАСНО! Тахирович! Отвечает Босния! Передача с левого края в центр, на линию штрафной, и шестой номер боснийцев посылает мяч рядом с правой стойкой!

12' ОПАСНО! Болла! После выноса от боснийцев с линии штрафной с полулета он пробил, и с огромным трудом сферу отразил в сторону от рамки голкипер!