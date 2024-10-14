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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Босния и Герцеговина
FIFA #75
0:0
Первый тайм: 34'
Венгрия
FIFA #32
0'
24' Желтая карточка
Катич Никола

Ход матча

24'
Катич Никола
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 115
Босния и Герцеговина 13.9% (16)
X 49.6% (57)
Венгрия 36.5% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Венгрия
3.55
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3.50
2.65
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Василь
Никола
4
Газибегович
Юсуф
18
Катич
Никола
3
Бисакшич
Эрмин
5
Колашинац
Сеад
23
Байрактаревич
Есмир
6
Тахирович
Бенджамин
15
Гигович
Армин
17
Бурнич
Дженис
20
Хайрадинович
Харис
11
Джеко
Эдин
1
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
6
Орбан
Вилли
5
Фиола
Аттила
14
Болла
Бендегуз
3
Никичер
Тамаш
13
Шефер
Андраш
18
Надь
Жолт
20
Шаллаи
Роланд
19
Варга
Барнабаш
10
Собослаи
Доминик
Босния и Герцеговина
4-4-2
Венгрия
3-4-3

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Венгрия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 2 0.5
Демирович Эрмедин 1 0.25
Гусенбашич Денис 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0
Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаллаи Роланд 1 0.25
Надь Жолт 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Джеко Эдин 1 0
Катич Никола 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Гигович Армин 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фиола Аттила 1 0
Него Лоик 1 0
Надь Жолт 1 0
Варга Барнабаш 1 0

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Босния и Герцеговина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Венгрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1
Босния и Герцеговина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Венгрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Босния и Герцеговина - Германия 1:2 Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:0
Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1
Венгрия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Венгрия - Нидерланды 1:1 Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 Германия - Венгрия 5:0 Шотландия - Венгрия 0:1
Германия - Венгрия 2:0 Венгрия - Швейцария 1:3 Венгрия - Израиль 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0 Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
Венгрия

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Босния и Герцеговина
Венгрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 0:0 4 2 2 0 9 - 3 8
2.
Нидерланды
 0:0 4 1 3 0 8 - 5 6
3.
Венгрия
 0:0 4 0 3 1 1 - 6 3
4.
Босния и Герцеговина
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 0:0 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Нидерланды
 0:0 2 1 1 0 7 - 4 4
3.
Венгрия
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Босния и Герцеговина
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Нидерланды
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Босния и Герцеговина
 0:0 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Венгрия
 0:0 2 0 1 1 0 - 5 1
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Гиговичу досталось в центре поля. 15-го номера Боснии сегодня не жалеют соперники. По ногам Гиговичу изрядно достается, и это факт. 
  • 28'
    Гигович нанес дальний удар по воротам соперника. Не было в этой ситуации рикошета, так что судья не назначит угловой, как бы не хотели боснийцы. 
  • 26'
    Оба наставника сейчас вышли к кромке поля. Активно тренеры ведут себя у боковой линии. Кажется, что они и сами готовы выбежать на газон, чтобы помочь своим коллективам. 
  • 25'
    Кстати говоря, Катич теперь пропустит следующую встречу. Никто не виноват игроку, что он сыграл там авантюрно. Рефери молниеносно выписал штраф. 
  • Желтая карточка
    24'
    Катич сейчас срубил буквально на газон своего соперника в центре поля. В руках рефери тут же возникла карточка желтого цвета.
  • 22'
    Интересная игра у нас пошла в обе калитки. Будет интересно посмотреть, кто в итоге отправит гол в ворота. Все-таки каждому коллективу нужнро побеждать.
  • Опасный момент
    21'
    ОПАСНО! Варга классно сбрасывал мяч у Венгрии сейчас в центр штрафной, но Василь, играющий в рамке, вышел на перехват и в волейбольном стиле отбил сферу в сторону!
  • 20'
    Никичер попытался нанести дальний удар по воротам соперника - мяч попал в ногу защитнику, после чего улетел в сторону боковой линии. 
  • 18'
    1:3 у нас по фолам тем временем, друзья. Венгрия играет более агрессивно в отборе, а оттого и правила чаще нарушает. Но карточек в матче пока нет. 
  • 17'
    Босния не смогла провести атаку по левому флангу. Отобрали сферу соперники, но собственное наступление также не смогли довести до ума. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Гигович теперь в опасном подкате сыграл. Едва-едва не получил он от рефери карточку желтого цвета. Мне казалось, что рефери уже хотел выписать предупреждение, но нет. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Собослаи на правом фланге нарушает сейчас правила. Рефери фиксирует фол со стороны 10-го номера венгров. Он действительно имел место быть. 
  • Опасный момент
    13'
    ОПАСНО! Тахирович! Отвечает Босния! Передача с левого края в центр, на линию штрафной, и шестой номер боснийцев посылает мяч рядом с правой стойкой!
  • Опасный момент
    12'
    ОПАСНО! Болла! После выноса от боснийцев с линии штрафной с полулета он пробил, и с огромным трудом сферу отразил в сторону от рамки голкипер!
  • 10'
    Хорошо себя  ведут фанаты на трибунах. Активно болельщики подбадривают свой коллектив, который выбивает мяч на угловой. Первый для венгров. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 9'
      10 минут почти сыграли оппоненты. Голов в матче пока нет, но мяч в центре поля не держится. Этот матч не должен закончиться нулевой ничьей. 
    • Травма, повреждение
      8'
      Гигович сейчас полежал на газоне. Казалось, что травма у него, но игрок поднялся с газона и встречу смог продолжить. Все с ним в порядке. 
    • 6'
      Газибекович забегая с правого фланга теряет мяч в атаке. Улетает он за боковую. 
    • 5'
      Пытаются игроки Венгрии создать опасные моменты около ворот хозяев, однако защита работает пока что на отлично, не позволяя мячу пролететь в створ ворот. 
    • 3'
      Активно началась наша встреча. Сразу же венгры направились к воротам соперника, показывая серьезность своих намерений на победу. 
    • 2'
      Сборная Боснии и Герцоговины играет сегодня в форме синего цвета, в то время как Венгрия играет в белых трусах и белых футболках. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала сегодняшняя встреча! Пожелаем удачи командам! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bilino Polje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 0:0 Венгрия

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    13.6% (16)
    Ничья
    48.3% (57)
    Венгрия
    38.1% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (38)
    Меньше
    65.45% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (88)
    Нет
    20% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.4% (50)
    1:2 Венгрия
    20.3% (24)
    0:1 Венгрия
    11.9% (14)
    2:1 Босния и Герцеговина
    8.5% (10)
    1:0 Босния и Герцеговина
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Босния и Герцеговина
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Босния и Герцеговина
    Венгрия
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