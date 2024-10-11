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Тур: 4. Стадион: .
Босния и Герцеговина
FIFA #75
 
Позже
Венгрия
FIFA #32
Прогнозы 39
Босния и Герцеговина 23.1% (9)
X 38.5% (15)
Венгрия 38.5% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Венгрия
3.70
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3.65
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2.10
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Венгрия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 2 0.67
Демирович Эрмедин 1 0.33
Гусенбашич Денис 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0
Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаллаи Роланд 1 0.33
Надь Жолт 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Джеко Эдин 1 0
Катич Никола 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Гигович Армин 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фиола Аттила 1 0
Него Лоик 1 0
Надь Жолт 1 0
Варга Барнабаш 1 0

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Босния и Герцеговина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Венгрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1
Босния и Герцеговина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Венгрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Босния и Герцеговина - Германия 1:2 Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:0
Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1
Венгрия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Венгрия - Нидерланды 1:1 Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 Германия - Венгрия 5:0 Шотландия - Венгрия 0:1
Германия - Венгрия 2:0 Венгрия - Швейцария 1:3 Венгрия - Израиль 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0 Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
Венгрия

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Босния и Герцеговина
Венгрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Нидерланды
 3 1 2 0 8 - 5 5
3.
Венгрия
 3 0 2 1 1 - 6 2
4.
Босния и Герцеговина
 3 0 1 2 3 - 7 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 2 1 1 0 7 - 4 4
2.
Германия
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Венгрия
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Босния и Герцеговина
 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Нидерланды
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Босния и Герцеговина
 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Венгрия
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина - Венгрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.



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  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 39
    Босния и Герцеговина 23.1% (9)
    X 38.5% (15)
    Венгрия 38.5% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Босния и Герцеговина
    Ничья
    Венгрия
    3.70
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    3.65
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    2.10
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    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Венгрия

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    23.1% (9)
    Ничья
    38.5% (15)
    Венгрия
    38.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (16)
    Меньше
    58.97% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (30)
    Нет
    23.08% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.9% (14)
    1:2 Венгрия
    25.6% (10)
    2:1 Босния и Герцеговина
    12.8% (5)
    0:1 Венгрия
    12.8% (5)
    1:0 Босния и Герцеговина
    7.7% (3)
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    Босния и Герцеговина
    Венгрия
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