Тур: 4. Стадион: Билино Поле.
История личных встреч
Босния и Герцеговина
Венгрия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|2
|0.67
|Демирович Эрмедин
|1
|0.33
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Байрактаревич Есмир
|0
|0
|Тахирович Бенджамин
|0
|0
Венгрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаллаи Роланд
|1
|0.33
|Надь Жолт
|0
|0
Карточки
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|Баришич Адриан-Леон
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Катич Никола
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Венгрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фиола Аттила
|1
|0
|Него Лоик
|1
|0
|Надь Жолт
|1
|0
|Варга Барнабаш
|1
|0
Результаты матчей
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Босния и Герцеговина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Венгрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
1
Босния и Герцеговина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Венгрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Босния и Герцеговина - Германия 1:2 Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:0
Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1
Венгрия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Венгрия - Нидерланды 1:1 Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 Германия - Венгрия 5:0 Шотландия - Венгрия 0:1
Германия - Венгрия 2:0 Венгрия - Швейцария 1:3 Венгрия - Израиль 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0 Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0
Результаты матчей
Босния и Герцеговина
Венгрия
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Босния и Герцеговина
Венгрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|3.
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Венгрия
Исход игры
Босния и Герцеговина
23.1% (9)
Ничья
38.5% (15)
Венгрия
38.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
41.03% (16)
Меньше
58.97% (23)
Обе команды забьют
Да
76.92% (30)
Нет
23.08% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (14)
1:2 Венгрия
25.6% (10)
2:1 Босния и Герцеговина
12.8% (5)
0:1 Венгрия
12.8% (5)
1:0 Босния и Герцеговина
7.7% (3)
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