...Уилсон справа ворвался в штрафную площадь и получил удар по ногам от Йововича. Пенальти!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! УИЛСОН!!! Уилсон с одиннадцатиметровой отметки низом пробил немного левее центра ворот, а Никич завалился в другую сторону.

Крстович слева прошёл вперёд и с острого угла пробил по воротам. Дарлоу забрал мяч в руки.

Вукчевич на фланге завалил на газон Брукса.

Уилсон справа со штрафного навесил к воротам, где арбитр усмотрел фол со стороны Харриса. Мяч переходит к гостям.

Каллен на фланге ударил по ногам Янковича.

Цамай справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Родон.

Крстович в центре поля в верховой борьбе ударил локтем Брукса.

Разыграли хозяева угловой удар. Слева последовала подача к воротам, где в верховой борьбе с Крстовичем нарушил правила Дэвис.

Брукс справа сместился в центр и с двадцати пяти ме6тров пробил в правый угол ворот. Никич в прыжке отбил мяч в сторону.

Уилсон от углового флага покатил мяч на Брукса и получил ответный пас...

Каллен перед чужой штрафной площадью завалил на газон Бакича.

Уильямс справа вывел к воротам Уилсона, чей удар в дальний верхний угол Никич сумел парировать.

Уильямс справа прострелил к воротам, где в прыжке ногой до мяча немного не дотянулся Харрис.

Шихан от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

Брукс на правом фланге забрался в офсайд.

Харрис не поймал мяч на ногу после заброса от Кабанго слева. Отскок получился в сторону Никича, который уверенно сыграл руками.

Уилсон справа вывел к воротам Каллена, который перекинул мяч через выскочившего навстречу Никича, но направил сферу и выше перекладины.

Хозяева создали уже несколько опасных моментов у ворот черногорцев, но счёт на табло поменять не могут. Балканской команде впереди действовать остро в первой половине тайма не удаётся.

Черногорцы стараются навязать борьбу соперникам у центрального круга, но свою атаку организовать не могут.

Харрис заработал угловой удар, а Уилсон его исполнил. Гости выбили мяч после подачи Гарри за боковую линию поля.

16' Прострел Уильямса справа в центр к воротам соперники перехватили. Напряжение у ворот черногорской команды нарастает.

15' Уилсон справа сделал пас в штрафную площадь на Брукса. От угла Дэвид низом пробил по воротам, а Никич забрал мяч руками.

14' Сборная Уэльса всё увереннее задерживается на чужой половине поля. Появляются угрозы воротам. Зрители ждут точных ударов.

12' Прошёл навес Уилсона справа к дальней штанге. Бёрнс в падении головой пробил рядом со стойкой.

11' Заброс Кабанго по левому флангу вперёд на Бёрнса получился сильным. Мяч ушёл за пределы поля.

10' Крстовичу по левому флангу не удалось пройти вперёд. Апелляции к арбитру по поводу фола от Николы результата не дали.

9' Уилсон исполнил подачу от углового флага. Гости перевели мяч на противоположный фланг.

8' Брукс справа прорвался к воротам, где в рискованном подкате мяч сумел выбить Шипчич.

7' Уильямс в центре поля ударил по ноге Вукчевича.

6' Цамай слева со штрафного навесил к дальней штанге, где до мяча никто не добрался. Забросы к воротам есть с обеих сторон, а вот пробить никому не удаётся.

5' Шихан на фланге отобрал мяч у Йовоича с нарушением правил.

4' Уилсон от углового флага навесил к дальней штанге, где Кабанго добраться до мяча не удалось.

3' Брукс справа прошёл вперёд, а Вукчевич в подкате выбил мяч у Дэвида.

2' Сборная Уэльса играет в красной форме, сборная Черногории - в белой.