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Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Глова Филип
Уэльс
FIFA #29
1:0
Первый тайм: 40'
Черногория
FIFA #74
0'
1:0
36' Пенальти
Уилсон Гарри

Ход матча

36'
Уилсон Гарри
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Прогнозы 116
Уэльс 86.2% (100)
X 7.8% (9)
Черногория 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Уэльс
Ничья
Черногория
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дарлоу
Карл
3
Уильямс
Неко
6
Родон
Джо
16
Кабанго
Бен
4
Дэвис
Бен
8
Уилсон
Гарри
22
Шихан
Джош
II
11
Брукс
Дэвид
15
Каллен
Лиэм
20
Бёрнс
Уэс
18
Харрис
Марк
13
Никич
Игор
23
Марушич
Адам
5
Вуячич
Игор
15
Шипчич
Никола
2
Вукчевич
Андрия
18
Бакич
Марко
8
Янкович
Марко
16
Йовович
Владимир
11
Крстович
Никола
9
Мугоша
Стефан
7
Цамай
Дритон
Уэльс
4-2-3-1
Черногория
4-3-3

История личных встреч

Уэльс
Черногория

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:2
Е2
2:1
Е2
1:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 3 (1) 0.75
Мур Киффер 1 0.25
Джонсон Бреннан 1 0.25
Уильямс Неко 0 0
Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цамай Дритон 1 0.25
Крстович Никола 0 0

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсон Бреннан 2 0
Джеймс Джордан 2 0
Уорд Дэнни II 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Мур Киффер 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Ампаду Этан 1 0
Мефам Крис 1 0
Уильямс Неко 1 0
Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осмаич Милутин 2 0
Брнович Милош 2 0
Йоветич Стеван 1 0
Радунович Ристо 1 0
Марушич Адам 1 0
Эракович Новица 1 0

Результаты матчей

Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Уэльс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Черногория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
0
Уэльс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Черногория
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Исландия - Уэльс 2:2 Черногория - Уэльс 1:2 Уэльс - Турция 0:0 Словакия - Уэльс 4:0
Гибралтар - Уэльс 0:0 Уэльс - Польша 0:0 Уэльс - Финляндия 4:1 Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1
Черногория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Турция - Черногория 1:0 Черногория - Уэльс 1:2 Исландия - Черногория 2:0 Черногория - Грузия 1:3
Бельгия - Черногория 2:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Беларусь - Черногория 0:2 Венгрия - Черногория 3:1 Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2

Результаты матчей

Уэльс
Черногория

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Уэльс
Черногория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 1:0 4 2 2 0 5 - 3 8
2.
Турция
 0:1 4 2 1 1 4 - 2 7
3.
Исландия
 1:0 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Черногория
 0:1 4 0 0 4 1 - 6 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Исландия
 1:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Турция
 0:1 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Уэльс
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Черногория
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Турция
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Исландия
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Черногория
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Цамай справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Родон.
  • Фол, нарушение
    41'
    Каллен на фланге ударил по ногам Янковича.
  • Фол, нарушение
    40'
    Уилсон справа со штрафного навесил к воротам, где арбитр усмотрел фол со стороны Харриса. Мяч переходит к гостям.
  • Фол, нарушение
    39'
    Вукчевич на фланге завалил на газон Брукса.
  • 38'
    Крстович слева прошёл вперёд и с острого угла пробил по воротам. Дарлоу забрал мяч в руки.
  • Пенальти
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    УИЛСОН!!! Уилсон с одиннадцатиметровой отметки низом пробил немного левее центра ворот, а Никич завалился в другую сторону.
  • Пенальти!
    35'
    ...Уилсон справа ворвался в штрафную площадь и получил удар по ногам от Йововича. Пенальти!
  • Угловой
    35'
    Уилсон от углового флага покатил мяч на Брукса и получил ответный пас...
  • 34'
    Брукс справа сместился в центр и с двадцати пяти ме6тров пробил в правый угол ворот. Никич в прыжке отбил мяч в сторону.
  • Травма, повреждение
    32'
    Крстовичу потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • Угловой
    31'
    Разыграли хозяева угловой удар. Слева последовала подача к воротам, где в верховой борьбе с Крстовичем нарушил правила Дэвис.
  • Фол, нарушение
    30'
    Каллен в центральном круге сбил Бакича.
  • 29'
    Удар Шипчича с девятнадцати метров соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    28'
    Крстович в центре поля в верховой борьбе ударил локтем Брукса.
  • Офсайд
    27'
    Харрис забрался в офсайд.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      26'
      Харрис заработал угловой удар, а Уилсон его исполнил. Гости выбили мяч после подачи Гарри за боковую линию поля.
    • 25'
      Черногорцы стараются навязать борьбу соперникам у центрального круга, но свою атаку организовать не могут.
    • 24'
      Хозяева создали уже несколько опасных моментов у ворот черногорцев, но счёт на табло поменять не могут. Балканской команде впереди действовать остро в первой половине тайма не удаётся.
    • Опасный момент
      23'
      Уилсон справа вывел к воротам Каллена, который перекинул мяч через выскочившего навстречу Никича, но направил сферу и выше перекладины.
    • 22'
      Харрис не поймал мяч на ногу после заброса от Кабанго слева. Отскок получился в сторону Никича, который уверенно сыграл руками.
    • Офсайд
      21'
      Брукс на правом фланге забрался в офсайд.
    • Угловой
      20'
      Шихан от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • 19'
      Уильямс справа прострелил к воротам, где в прыжке ногой до мяча немного не дотянулся Харрис.
    • Опасный момент
      18'
      Уильямс справа вывел к воротам Уилсона, чей удар в дальний верхний угол Никич сумел парировать.
    • Фол, нарушение
      17'
      Каллен перед чужой штрафной площадью завалил на газон Бакича.
    • 16'
      Прострел Уильямса справа в центр к воротам соперники перехватили. Напряжение у ворот черногорской команды нарастает.
    • 15'
      Уилсон справа сделал пас в штрафную площадь на Брукса. От угла Дэвид низом пробил по воротам, а Никич забрал мяч руками.
    • 14'
      Сборная Уэльса всё увереннее задерживается на чужой половине поля. Появляются угрозы воротам. Зрители ждут точных ударов.
    • Опасный момент
      12'
      Прошёл навес Уилсона справа к дальней штанге. Бёрнс в падении головой пробил рядом со стойкой.
    • 11'
      Заброс Кабанго по левому флангу вперёд на Бёрнса получился сильным. Мяч ушёл за пределы поля.
    • 10'
      Крстовичу по левому флангу не удалось пройти вперёд. Апелляции к арбитру по поводу фола от Николы результата не дали.
    • Угловой
      9'
      Уилсон исполнил подачу от углового флага. Гости перевели мяч на противоположный фланг.
    • 8'
      Брукс справа прорвался к воротам, где в рискованном подкате мяч сумел выбить Шипчич.
    • Фол, нарушение
      7'
      Уильямс в центре поля ударил по ноге Вукчевича.
    • 6'
      Цамай слева со штрафного навесил к дальней штанге, где до мяча никто не добрался. Забросы к воротам есть с обеих сторон, а вот пробить никому не удаётся.
    • Фол, нарушение
      5'
      Шихан на фланге отобрал мяч у Йовоича с нарушением правил.
    • Угловой
      4'
      Уилсон от углового флага навесил к дальней штанге, где Кабанго добраться до мяча не удалось.
    • 3'
      Брукс справа прошёл вперёд, а Вукчевич в подкате выбил мяч у Дэвида.
    • 2'
      Сборная Уэльса играет в красной форме, сборная Черногории - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Кардифф Сити Стэдиум"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уэльс 1:0 Черногория

    Исход игры
    Уэльс
    85.6% (101)
    Ничья
    8.5% (10)
    Черногория
    5.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (40)
    Меньше
    63.64% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    43.64% (48)
    Нет
    56.36% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Уэльс
    34.7% (41)
    2:1 Уэльс
    27.1% (32)
    2:0 Уэльс
    15.3% (18)
    1:1 Ничья
    6.8% (8)
    1:2 Черногория
    4.2% (5)
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