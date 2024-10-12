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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Уэльс
FIFA #29
 
Позже
Черногория
FIFA #74
Прогнозы 38
Уэльс 76.3% (29)
X 10.5% (4)
Черногория 13.2% (5)
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Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Черногория
3.90
4.00
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6.50
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Уэльс
Черногория

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:2
Е2
2:1
Е2
1:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 2 0.67
Мур Киффер 1 0.33
Джонсон Бреннан 1 0.33
Уильямс Неко 0 0
Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цамай Дритон 1 0.33
Крстович Никола 0 0

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсон Бреннан 2 0
Джеймс Джордан 2 0
Уорд Дэнни II 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Мур Киффер 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Ампаду Этан 1 0
Мефам Крис 1 0
Уильямс Неко 1 0
Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осмаич Милутин 2 0
Брнович Милош 2 0
Йоветич Стеван 1 0
Радунович Ристо 1 0
Марушич Адам 1 0
Эракович Новица 1 0

Результаты матчей

Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Уэльс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Черногория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
0
Уэльс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Черногория
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Исландия - Уэльс 2:2 Черногория - Уэльс 1:2 Уэльс - Турция 0:0 Словакия - Уэльс 4:0
Гибралтар - Уэльс 0:0 Уэльс - Польша 0:0 Уэльс - Финляндия 4:1 Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1
Черногория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Турция - Черногория 1:0 Черногория - Уэльс 1:2 Исландия - Черногория 2:0 Черногория - Грузия 1:3
Бельгия - Черногория 2:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Беларусь - Черногория 0:2 Венгрия - Черногория 3:1 Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2

Результаты матчей

Уэльс
Черногория

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Уэльс
Черногория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Уэльс
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Исландия
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Черногория
 3 0 0 3 1 - 5 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Исландия
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Уэльс
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Черногория
 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Турция
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Исландия
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Черногория
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Черногория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 38
    Уэльс 76.3% (29)
    X 10.5% (4)
    Черногория 13.2% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уэльс
    Ничья
    Черногория
    3.90
    4.00
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    6.50
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    Прогнозы на матч Уэльс - Черногория

    Исход игры
    Уэльс
    76.3% (29)
    Ничья
    10.5% (4)
    Черногория
    13.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.84% (14)
    Меньше
    63.16% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    44.74% (17)
    Нет
    55.26% (21)
    Популярный счёт
    1:0 Уэльс
    36.8% (14)
    2:1 Уэльс
    26.3% (10)
    2:0 Уэльс
    13.2% (5)
    1:1 Ничья
    7.9% (3)
    1:2 Черногория
    7.9% (3)
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    Уэльс
    Черногория
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