Тур: 4. Стадион: Кардифф Сити Стэдиум.
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История личных встреч
Уэльс
Черногория
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Гарри
|2
|0.67
|Мур Киффер
|1
|0.33
|Джонсон Бреннан
|1
|0.33
|Уильямс Неко
|0
|0
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цамай Дритон
|1
|0.33
|Крстович Никола
|0
|0
Карточки
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Джеймс Джордан
|2
|0
|Уорд Дэнни II
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Мур Киффер
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осмаич Милутин
|2
|0
|Брнович Милош
|2
|0
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
Результаты матчей
Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Уэльс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Черногория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
0
Уэльс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Черногория
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уэльс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Исландия - Уэльс 2:2 Черногория - Уэльс 1:2 Уэльс - Турция 0:0 Словакия - Уэльс 4:0
Гибралтар - Уэльс 0:0 Уэльс - Польша 0:0 Уэльс - Финляндия 4:1 Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1
Черногория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Турция - Черногория 1:0 Черногория - Уэльс 1:2 Исландия - Черногория 2:0 Черногория - Грузия 1:3
Бельгия - Черногория 2:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Беларусь - Черногория 0:2 Венгрия - Черногория 3:1 Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2
Результаты матчей
Уэльс
Черногория
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Уэльс
Черногория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
Прогнозы на матч Уэльс - Черногория
Исход игры
Уэльс
76.3% (29)
Ничья
10.5% (4)
Черногория
13.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (14)
Меньше
63.16% (24)
Обе команды забьют
Да
44.74% (17)
Нет
55.26% (21)
Популярный счёт
1:0 Уэльс
36.8% (14)
2:1 Уэльс
26.3% (10)
2:0 Уэльс
13.2% (5)
1:1 Ничья
7.9% (3)
1:2 Черногория
7.9% (3)
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