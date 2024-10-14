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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Украина
FIFA #24
0:1
Первый тайм: 24'
Чехия
FIFA #46
0'
0:1
19' Гол
Черв Лукаш

Ход матча

19'
0:1
Черв Лукаш
22'
Зубков Александр
Гуцуляк Алексей
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 129
Украина 31.8% (41)
X 43.4% (56)
Чехия 24.8% (32)
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Украина
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Трубин
Анатолий
2
Конопля
Ефим
13
Забарный
Илья
4
Таловеров
Максим
22
Матвиенко
Николай
6
Степаненко
Тарас
10
Шапаренко
Николай
19
Гуцуляк
Алексей
8
Судаков
Георгий
7
Мудрик
Михаил
11
Довбик
Артём
1
Коварж
Матей
5
Цоуфал
Владимир
6
Витик
Мартин
7
Крейчи
Ладислав
II
8
Боржил
Ян
12
Черв
Лукаш
22
Соучек
Томаш
17
Черны
Вацлав
15
Шулц
Павел
14
Провод
Лукаш
19
Хоры
Томаш
Украина
4-2-3-1
Чехия
4-2-3-1

История личных встреч

Украина
Чехия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
3:2
ТМС
1:1
ЛНУ
1:0
ЛНУ
1:2
ММ
0:0
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

2.25
0

Среднее время на гол

40
0

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
108

Бомбардиры внутри турнира

Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Судаков Георгий 1 0.25
Конопля Ефим 1 0.25
Мудрик Михаил 1 0.25
Ванат Владислав 1 0.25
Цыганков Виктор 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Миколенко Виталий 0 0
Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоры Томаш 2 0.5
Шулц Павел 2 0.5
Калвач Лукаш 1 0.25
Черв Лукаш 1 0.25
Соучек Томаш 1 (1) 0.25
Цоуфал Владимир 0 0
Черны Вацлав 0 0

Карточки

Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвиенко Николай 1 0
Яремчук Роман 1 0
Калюжный Иван 1 0
Конопля Ефим 1 0
Судаков Георгий 1 0
Таловеров Максим 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крейчи Ладислав II 2 0
Цоуфал Владимир 1 0
Зелены Ярослав 1 0
Черны Вацлав 1 0
Соучек Томаш 1 0
Крал Алекс 1 0
Гложек Адам 1 0
Витик Мартин 1 0

Результаты матчей

Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Чехия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Украина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Украина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Чехия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Украина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Украина - Грузия 1:0 Чехия - Украина 3:2 Украина - Албания 1:2 Украина - Бельгия 0:0
Словакия - Украина 1:2 Румыния - Украина 3:0 Молдова - Украина 0:4 Польша - Украина 3:1 Германия - Украина 0:0 Украина - Исландия 2:1 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0
Чехия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Чехия - Албания 2:0 Чехия - Украина 3:2 Грузия - Чехия 4:1 Чехия - Турция 1:2
Грузия - Чехия 1:1 Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1

Результаты матчей

Украина
Чехия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Украина
Чехия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 1:0 4 3 0 1 7 - 6 9
2.
Грузия
 4 2 0 2 5 - 3 6
3.
Албания
 4 2 0 2 3 - 4 6
4.
Украина
 0:1 4 1 0 3 4 - 6 3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 1:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Грузия
 2 1 0 1 4 - 2 3
3.
Украина
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Албания
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 3 2 0 1 3 - 3 6
2.
Грузия
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Чехия
 1:0 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Украина
 0:1 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    После скидки головой от Черны пробил из пределов штрафной Хоры, но мяч в гуще защитников застрял.
  • 22'
    Вынужденная замена в составе сборной Украины произошла. Вместо травмированного Гуцуляка на поле появился Зубков.
  • Травма, повреждение
    21'
    Перед взятием ворот сборной Украины в штрафной столкнулись Соучек и Гуцуляк. В итоге украинский футболист потерял сознание, медики пытаются привести его в чувства.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Лукаш Черв! Удалось открыть счёт в матче игроками сборной Чехии. После неудачного выноса защитников с подачи углового подхватил мяч на линии чужой штрафной Черв и с лету пробил точно в ближний нижний угол ворот.
  • 19'
    После паса с фланга от Цоуфала пробил с линии чужой штрафной Черны, но мяч полетел над перекладиной.
  • 18'
    Мягко забросил в штрафную Конопля на ход Довбику, но на выходе первым на мяче оказался Коварж.
  • 17'
    Теперь уже Гуцуляка уложил в силовой борьбе на газон Черв. Штрафной удар исполнять будут украинцы. 
  • 16'
    В центре поля Соучек заехал по ногам Мудрику. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 15'
    Отдавал пас с правого фланга Черны в штрафную соперника на ход Шулцу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Забарный.
  • 14'
    Крейчи с центра поля запустил пасом в штрафную соперника Шулца, но тому догнать мяч в пределах поля не удалось.
  • 13'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Хоры и сбросил головой на Шулца, но того опередил в скоростной дуэли Конопля.
  • 12'
    В центре поля Довбик руками подтолкнул в спину Крейчи в верховой борьбе. Фол в атаке зафиксировал защитник.
  • 11'
    После поперечного паса от Черны пробил из пределов штрафной Шулц, но мяч в падении перед собой смог отбить Трубин.
  • 10'
    Убегал в атаку по флангу Конопля и прострелил в центр штрафной, но мяч перехватил без особых проблем Крейчи.
  • 9'
    С фланга Соучек отдавал тонкий пас в штрафную на Черны, но этот пас перехватил в подкате Таловеров.
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    • 8'
      Прорывался к штрафной соперника Черны и отдал поперек на Цоуфала, но выстрел последнего заблокировал Матвиенко.
    • Опасный момент
      7'
      Ворвался с левого фланга в штрафную соперника Мудрик, обыграл защитника и прострелил в центр на Шапаренко, но тот с убойной позиции пробил выше перекладины.
    • 6'
      С правого фланга навесил Цоуфал на дальнюю штангу, но выиграл верх Забарный и вынес сферу далеко в центр поля.
    • 5'
      Диагональ исполнял Матвиенко на левый фланг, куда забегал Мудрик, но мяч в полете выскочил за пределы поля.
    • 4'
      По флангу забросил Матвиенко на ход Мудрику, но мяч в последний момент рукой остановил Цоуфал, что не осталось без внимания судьи.
    • 3'
      Ушел от соперника Гуцуляк по флангу, но напоролся на Провода, против которого в итоге нарушил правила.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Чехии!
    • Первый тайм
    • 24'
      Украина совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Степаненко Тарас из команды Украина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Чехия пытается что-то создать.
    • 23'
      Шапаренко Николай из команды Украина толкнул локтем оппонента. Это Лукаш Черв заработал фол
    • 22'
      Гуцуляк Алексей получил травму и заменен. Зубков Александр выходит на поле.
    • 21'
      Гуцуляк Алексей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Чехия будет все-таки засчитан.
    • 20'
      Контроль мяча: Украина: 45%, Чехия: 55%.
    • 20'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Чехия.
    • 19'
      Г О О О О Л - Лукаш Черв из команды Чехия левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 19'
      Конопля Ефим из команды Украина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Черны Вацлав из команды Чехия подал угловой справа.
    • 18'
      Максим Таловьеров из команды Украина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Чехия пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Украина
    • 17'
      Черны Вацлав не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Чехия пытается что-то создать.
    • 17'
      Матей Ковар взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Боржил Ян из команды Чехия поставил подножку. Пострадал Гуцуляк Алексей
    • 16'
      Украина пытается что-то создать.
    • 16'
      Украина совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Судаков Георгий из команды Украина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Степаненко Тарас из команды Украина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Украина: 46%, Чехия: 54%.
    • 15'
      Игрок из команды Чехия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Мудрик Михаил из команды Украина поставил подножку. Пострадал Соучек Томаш
    • 13'
      Удар от ворот произведет Украина
    • 12'
      Чехия пытается что-то создать.
    • 12'
      Довбик Артём из команды Украина заходит слишком далеко, он валит Цоуфал Владимир.
    • 11'
      Украина совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Украина: 56%, Чехия: 44%.
    • 10'
      Цоуфал Владимир создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Шулц Павел. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Конопля Ефим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Чехия пытается что-то создать.
    • 9'
      Боржил Ян из команды Чехия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Украина пытается что-то создать.
    • 8'
      Чехия пытается что-то создать.
    • 8'
      Чехия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Чехия пытается что-то создать.
    • 6'
      Украина контролирует мяч.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Чехия
    • 6'
      Оооо... вот это был удар! Шапаренко Николай должен был забить с этой позиции.
    • 6'
      Мудрик Михаил создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Шапаренко Николай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      Мудрик Михаил из команды Украина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Украина пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Украина: 60%, Чехия: 40%.
    • 5'
      Забарный Илья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Чехия пытается что-то создать.
    • 4'
      Максим Таловьеров ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Игрок из команды Чехия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 3'
      Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Боржил Ян задерживает мяч рукой
    • 2'
      Конопля Ефим из команды Украина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Чехия пытается что-то создать.
    • 2'
      Чехия контролирует мяч.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Гуцуляк Алексей из команды Украина поставил подножку. Пострадал Соучек Томаш
    • 2'
      Соучек Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Украина пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Чехия начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tarczynski Arena Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Украина 0:1 Чехия

    Исход игры
    Украина
    32.8% (43)
    Ничья
    42.7% (56)
    Чехия
    24.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (44)
    Меньше
    60% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    84.55% (93)
    Нет
    15.45% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.4% (49)
    1:2 Чехия
    13.7% (18)
    2:1 Украина
    13% (17)
    1:0 Украина
    6.9% (9)
    1:3 Чехия
    4.6% (6)
    0:1 Чехия
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    2:0 Украина
    1.5% (2)
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