Тур: 4. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав. Главный судья: Куадра Гильермо
Ход матча
19'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
6.50 Точный счёт – 1:1
-
-
11
Довбик
Артём
12
Черв
Лукаш
22
Соучек
Томаш
17
Черны
Вацлав
15
Шулц
Павел
14
Провод
Лукаш
19
Хоры
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ребров Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Черв ЛукашПолузащитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
-
17 Черны ВацлавПолузащитник
-
15 Шулц ПавелПолузащитник
-
14 Провод ЛукашПолузащитник
-
19 Хоры ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Калвач ЛукашПолузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кухта ЯнНападающий
-
13 Кушей ВасилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гашек Иван
История личных встреч
Украина
Чехия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Среднее время на гол
180
72
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
2.25
0
Среднее время на гол
40
0
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
108
Бомбардиры внутри турнира
Украина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Судаков Георгий
|1
|0.25
|Конопля Ефим
|1
|0.25
|Мудрик Михаил
|1
|0.25
|Ванат Владислав
|1
|0.25
|Цыганков Виктор
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
|Миколенко Виталий
|0
|0
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоры Томаш
|2
|0.5
|Шулц Павел
|2
|0.5
|Калвач Лукаш
|1
|0.25
|Черв Лукаш
|1
|0.25
|Соучек Томаш
|1 (1)
|0.25
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Черны Вацлав
|0
|0
Карточки
Украина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Калюжный Иван
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крейчи Ладислав II
|2
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Зелены Ярослав
|1
|0
|Черны Вацлав
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Чехия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Украина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Украина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Чехия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Украина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Украина - Грузия 1:0 Чехия - Украина 3:2 Украина - Албания 1:2 Украина - Бельгия 0:0
Словакия - Украина 1:2 Румыния - Украина 3:0 Молдова - Украина 0:4 Польша - Украина 3:1 Германия - Украина 0:0 Украина - Исландия 2:1 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0
Чехия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Чехия - Албания 2:0 Чехия - Украина 3:2 Грузия - Чехия 4:1 Чехия - Турция 1:2
Грузия - Чехия 1:1 Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1
Результаты матчей
Украина
Чехия
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Украина
Чехия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Лига B. Группа 1
Лига B. Группа 1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Румыния
|Марин Рэзван
|4 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
-
6.50 Точный счёт – 1:1
-
-
Прогнозы на матч Украина 0:1 Чехия
Исход игры
Украина
32.8% (43)
Ничья
42.7% (56)
Чехия
24.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
40% (44)
Меньше
60% (66)
Обе команды забьют
Да
84.55% (93)
Нет
15.45% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (49)
1:2 Чехия
13.7% (18)
2:1 Украина
13% (17)
1:0 Украина
6.9% (9)
1:3 Чехия
4.6% (6)
0:1 Чехия
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:0 Украина
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!