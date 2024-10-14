Теперь уже Гуцуляка уложил в силовой борьбе на газон Черв. Штрафной удар исполнять будут украинцы.

Мягко забросил в штрафную Конопля на ход Довбику, но на выходе первым на мяче оказался Коварж.

После паса с фланга от Цоуфала пробил с линии чужой штрафной Черны, но мяч полетел над перекладиной.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Лукаш Черв! Удалось открыть счёт в матче игроками сборной Чехии. После неудачного выноса защитников с подачи углового подхватил мяч на линии чужой штрафной Черв и с лету пробил точно в ближний нижний угол ворот.

Перед взятием ворот сборной Украины в штрафной столкнулись Соучек и Гуцуляк. В итоге украинский футболист потерял сознание, медики пытаются привести его в чувства.

Вынужденная замена в составе сборной Украины произошла. Вместо травмированного Гуцуляка на поле появился Зубков.

После скидки головой от Черны пробил из пределов штрафной Хоры, но мяч в гуще защитников застрял.

16' В центре поля Соучек заехал по ногам Мудрику. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

15' Отдавал пас с правого фланга Черны в штрафную соперника на ход Шулцу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Забарный.

14' Крейчи с центра поля запустил пасом в штрафную соперника Шулца, но тому догнать мяч в пределах поля не удалось.

13' Зацепился за мяч в чужой штрафной Хоры и сбросил головой на Шулца, но того опередил в скоростной дуэли Конопля.

12' В центре поля Довбик руками подтолкнул в спину Крейчи в верховой борьбе. Фол в атаке зафиксировал защитник.

11' После поперечного паса от Черны пробил из пределов штрафной Шулц, но мяч в падении перед собой смог отбить Трубин.

10' Убегал в атаку по флангу Конопля и прострелил в центр штрафной, но мяч перехватил без особых проблем Крейчи.