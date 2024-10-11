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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Украина
FIFA #24
 
Позже
Чехия
FIFA #46
Прогнозы 41
Украина 31.7% (13)
X 31.7% (13)
Чехия 36.6% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Украина
Ничья
Чехия
2.65
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3.45
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3.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Украина
Чехия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
3:2
ТМС
1:1
ЛНУ
1:0
ЛНУ
1:2
ММ
0:0
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

2.25
0

Среднее время на гол

40
0

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
108

Бомбардиры внутри турнира

Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Судаков Георгий 1 0.33
Конопля Ефим 1 0.33
Мудрик Михаил 1 0.33
Ванат Владислав 1 0.33
Цыганков Виктор 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Миколенко Виталий 0 0
Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоры Томаш 2 0.67
Шулц Павел 2 0.67
Калвач Лукаш 1 0.33
Соучек Томаш 1 (1) 0.33
Цоуфал Владимир 0 0
Черны Вацлав 0 0

Карточки

Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвиенко Николай 1 0
Яремчук Роман 1 0
Калюжный Иван 1 0
Конопля Ефим 1 0
Судаков Георгий 1 0
Таловеров Максим 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крейчи Ладислав II 2 0
Цоуфал Владимир 1 0
Зелены Ярослав 1 0
Черны Вацлав 1 0
Соучек Томаш 1 0
Крал Алекс 1 0
Гложек Адам 1 0
Витик Мартин 1 0

Результаты матчей

Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Чехия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Украина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Украина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Чехия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Украина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Украина - Грузия 1:0 Чехия - Украина 3:2 Украина - Албания 1:2 Украина - Бельгия 0:0
Словакия - Украина 1:2 Румыния - Украина 3:0 Молдова - Украина 0:4 Польша - Украина 3:1 Германия - Украина 0:0 Украина - Исландия 2:1 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0
Чехия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Чехия - Албания 2:0 Чехия - Украина 3:2 Грузия - Чехия 4:1 Чехия - Турция 1:2
Грузия - Чехия 1:1 Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1

Результаты матчей

Украина
Чехия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Украина
Чехия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 3 2 0 1 5 - 2 6
2.
Чехия
 3 2 0 1 6 - 6 6
3.
Украина
 3 1 0 2 4 - 5 3
4.
Албания
 3 1 0 2 2 - 4 3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Грузия
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Украина
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Албания
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 2 1 0 1 1 - 1 3
2.
Албания
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Украина
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Чехия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Украина - Чехия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 41
    Украина 31.7% (13)
    X 31.7% (13)
    Чехия 36.6% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Украина
    Ничья
    Чехия
    2.65
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    Прогнозы на матч Украина - Чехия

    Исход игры
    Украина
    31.7% (13)
    Ничья
    31.7% (13)
    Чехия
    36.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (20)
    Меньше
    48.72% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (33)
    Нет
    15.38% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (13)
    2:1 Украина
    19.5% (8)
    1:2 Чехия
    17.1% (7)
    1:3 Чехия
    12.2% (5)
    1:0 Украина
    7.3% (3)
    0:1 Чехия
    4.9% (2)
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    Украина
    Чехия
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