ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! НАНАСИ!!! Нанаси получил мяч низом к линии штрафной слева, подработал его под правую ногу и пробил по диагонали. Хейн до мяча дотянулся, но выручить свою команду не сумел. Хин, кстати, сделал голевой пас.

Шведы сейчас сразу же обозначили, что будут продолжать владеть инициативой - катают мяч в центре поля, выжидая прессинга.

Элиассон справа от лицевой навесил во вратарскую, вратарь переправил мяч вдоль линии ворот. На Пеэтсоне после этого нарушили правила.

Тамм так сильно хотел остановить защитника сборной Швеции, что толкнул последнего в спину. Штрафной в пользу шведов.

Хейн уже не торопится со вводом мяча в игру. Есть повод, чтобы перевела дух его команда.

Дуглас подключился к атаке, после потери мяча решил схватить оппонента. Жёлтая карточка за вынужденный фол.

Яковлев быстро разыграл штрафной на половине поля Швеции, но также быстро его партнёр допустил ошибку. Шведы не воспользовались этой потерей для контратаки.

Крафт справа вошёл в штрафную и навесил в район одиннадцатиметровой отметки. Мяч оттуда был спокойно выбит от греха подальше.

Снова у нас неприятный эпизод. Хин в центре поля вместо мяча попал по ноге сопернику. Арбитр долго думал, но всё же решил показать жёлтую.

Хин сейчас едва не привёз голевую атаку для соперника на свои ворота. Правда, после потери мяча его придержали за майку солидно, поэтому последовал свисток.

Салетрос пробил по воротам, Хейн сложился и забрал мяч в руки. Пока все удары для эстонского голкипера - это орешки.

Пауза у нас в матче. В центральном круге лежит игрок шведской сборной, вокруг которого колдуют медики.

Многострадальный Дуглас не может пока подняться, что-то показывает он врачам. Будет вынужденная замена!

15' Шведы завладели инициативой, пробуют найти бреши в оборонительных редутах эстонцев.

14' Аяри разыграл теперь угловой с партнёром на левом фланге, Нанаси решил взять игру на себя и пробить издали. Мяч пролетел рядом с "девяткой".

13' Нанаси ворвался в штрафную, подработал мяч и пробил по воротам. Попал, правда, в ногу соперника. Пеэтсону требуется пауза, а Себастьян уже побежал на свою половину поля.

13' Эстонцы пока что меньше стали ходить в атаку, больше стараются закрепиться в центре поля и подержать мяч.

12' Ещё один розыгрыш углового, подача на дальний угол вратарской, а оттуда попытка удара, но мяч вылетел за лицевую.

11' Кулушевски быстро разыграл угловой с партнёром, последовало далее облизывание штрафной, но завершилось оно ничем.

10' Томассон очень недоволен тем, что происходит на поле. Просит игроков внимательнее работать в средней линии он сейчас.

9' Аяри в штрафной получил мяч, смог почти его обработать, но позже последовал свисток - офсайд.

7' Хейн очень точно и далеко выбил мяч, эстонцы в итоге ворвались в штрафную, а Яковлев упал на газон у лицевой. Рефери показал, что можно продолжит игру, пенальти там нет.