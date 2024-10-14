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Тур: 4. Стадион: .
Эстония
FIFA #122
0:1
Первый тайм: 34'
Швеция
FIFA #28
0'
15' Желтая карточка
Дуглас Алекс
20' Желтая карточка
Хин Исак
0:1
29' Гол
Нанаси Себастьян

Ход матча

15'
 
Дуглас Алекс
20'
 
Хин Исак
26'
 
Элиассон Никлас
Дуглас Алекс
29'
0:1
Нанаси Себастьян
(Хин Исак)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогнозы 117
Эстония 4.3% (5)
X 1.7% (2)
Швеция 94% (110)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Эстония
Ничья
Швеция
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хейн
Карл-Якоб
6
Пеэтсон
Расмус
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
3
Шеннинг-Ларсен
Микаэль
11
Айнсалу
Михкель
4
Кяйт
Маттиас
15
Яковлев
Иоан
21
Веткал
Мартин
23
Синявский
Василий
13
Тамм
Алекс
12
Йоханссон
Виктор
8
Дуглас
Алекс
4
Хин
Исак
5
Гудмундссон
Габриэль
2
Крафт
Эмиль
18
Аяри
Ясин
14
Салетрос
Антон
22
Нанаси
Себастьян
13
Сема
Кен
17
Дьёкереш
Виктор
21
Кулушевски
Деян
Эстония
4-2-3-1
Швеция
3-5-2

История личных встреч

Эстония
Швеция

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛНУ
3:0
ТМС
2:1
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
0:5
ТМС
1:0
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
5

Среднее время на гол

52
18

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шейн Рокко Роберт 1 0.25
Синявский Василий 1 0.25
Яковлев Иоан 1 0.25
Айнсалу Михкель 0 0
Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 3 (1) 0.75
Исак Александр 3 0.75
Сема Кен 1 0.25
Аяри Ясин 1 0.25

Карточки

Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палуметс Кевор 1 1
Тамм Алекс 2 0
Шейн Рокко Роберт 2 0
Аниер Хенри 1 0
Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Алекс 2 0
Вальквист Линус 1 0
Салетрос Антон 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Хин Исак 1 0

Результаты матчей

Эстония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Швеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Эстония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Швеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Эстония
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эстония
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Эстония - Азербайджан 3:1 Швеция - Эстония 3:0 Эстония - Словакия 0:1 Литва - Эстония 1:1
Эстония - Фарерские острова 4:1 Швейцария - Эстония 4:0 Финляндия - Эстония 2:1 Польша - Эстония 5:1 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1
Швеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Словакия - Швеция 2:2 Швеция - Эстония 3:0 Азербайджан - Швеция 1:3 Швеция - Сербия 0:3
Дания - Швеция 2:1 Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0

Результаты матчей

Эстония
Швеция

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эстония
Швеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
2
1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 1:0 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Словакия
 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Эстония
 0:1 4 1 0 3 3 - 6 3
4.
Азербайджан
 4 0 0 4 3 - 11 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словакия
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Швеция
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Эстония
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
4.
Азербайджан
 2 0 0 2 2 - 6 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 1:0 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Словакия
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Эстония
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Азербайджан
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Хейн уже не торопится со вводом мяча в игру. Есть повод, чтобы перевела дух его команда.
  • 33'
    Тамм так сильно хотел остановить защитника сборной Швеции, что толкнул последнего в спину. Штрафной в пользу шведов.
  • 32'
    Элиассон справа от лицевой навесил во вратарскую, вратарь переправил мяч вдоль линии ворот. На Пеэтсоне после этого нарушили правила.
  • 31'
    Шведы сейчас сразу же обозначили, что будут продолжать владеть инициативой - катают мяч в центре поля, выжидая прессинга.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! НАНАСИ!!! Нанаси получил мяч низом к линии штрафной слева, подработал его под правую ногу и пробил по диагонали. Хейн до мяча дотянулся, но выручить свою команду не сумел. Хин, кстати, сделал голевой пас.
  • 27'
    Возобновилась наконец-то у нас игра. Алексу желаем скорейшего восстановления.
  • Замена
    26'
    Элиассон вышел на поле вместо Дугласа, который хромая покинул поле. 
  • Травма, повреждение
    25'
    Многострадальный Дуглас не может пока подняться, что-то показывает он врачам. Будет вынужденная замена!
  • Травма, повреждение
    24'
    Пауза у нас в матче. В центральном круге лежит игрок шведской сборной, вокруг которого колдуют медики. 
  • 22'
    Салетрос пробил по воротам, Хейн сложился и забрал мяч в руки. Пока все удары для эстонского голкипера - это орешки.
  • 21'
    Хин сейчас едва не привёз голевую атаку для соперника на свои ворота. Правда, после потери мяча его придержали за майку солидно, поэтому последовал свисток.
  • Желтая карточка
    20'
    Снова у нас неприятный эпизод. Хин в центре поля вместо мяча попал по ноге сопернику. Арбитр долго думал, но всё же решил показать жёлтую.
  • 18'
    Крафт справа вошёл в штрафную и навесил в район одиннадцатиметровой отметки. Мяч оттуда был спокойно выбит от греха подальше.
  • 17'
    Яковлев быстро разыграл штрафной на половине поля Швеции, но также быстро его партнёр допустил ошибку. Шведы не воспользовались этой потерей для контратаки. 
  • Желтая карточка
    16'
    Дуглас подключился к атаке, после потери мяча решил схватить оппонента. Жёлтая карточка за вынужденный фол.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 15'
      Шведы завладели инициативой, пробуют найти бреши в оборонительных редутах эстонцев.
    • Угловой
      14'
      Аяри разыграл теперь угловой с партнёром на левом фланге, Нанаси решил взять игру на себя и пробить издали. Мяч пролетел рядом с "девяткой".
    • Травма, повреждение
      13'
      Нанаси ворвался в штрафную, подработал мяч и пробил по воротам. Попал, правда, в ногу соперника. Пеэтсону требуется пауза, а Себастьян уже побежал на свою половину поля. 
    • 13'
      Эстонцы пока что меньше стали ходить в атаку, больше стараются закрепиться в центре поля и подержать мяч.
    • 12'
      Ещё один розыгрыш углового, подача на дальний угол вратарской, а оттуда попытка удара, но мяч вылетел за лицевую.
    • Угловой
      11'
      Кулушевски быстро разыграл угловой с партнёром, последовало далее облизывание штрафной, но завершилось оно ничем.
    • 10'
      Томассон очень недоволен тем, что происходит на поле. Просит игроков внимательнее работать в средней линии он сейчас.
    • Офсайд
      9'
      Аяри в штрафной получил мяч, смог почти его обработать, но позже последовал свисток - офсайд.
    • 7'
      Хейн очень точно и далеко выбил мяч, эстонцы в итоге ворвались в штрафную, а Яковлев упал на газон у лицевой. Рефери показал, что можно продолжит игру, пенальти там нет.
    • Угловой
      6'
      Эстонцы подали ещё один угловой, мяч из пределов штрафной был выбит в аут. Фаворит матча пока что отбивается. 
    • 5'
      Яковлев прорвался по правому флангу и сделал передачу к штрафной. Она была без проблем перехвачена игроком сборной Швеции. 
    • 4'
      Метс сейчас хотел сыграть головой, но попал ей аккурат в бок Кулушевски. Нарушения правил не было, но мяч отдали эстонцам. Хейн с линии штрафной будет вводить мяч в игру.
    • 3'
      Хин сейчас отработал в обороне, не дав осуществить с помощью прессинга перехват. Пока что эстонцы смотрятся весьма неплохо.
    • 2'
      Метс завершил атаку ударом головой с линии вратарской, но не попал в створ. Не скажу, что Йоханссон контролировал ситуацию в этом эпизоде.
    • Угловой
      1'
      Первую мощную атаку провели хозяева поля, заработав право на угловой на первой же минуте.
    • Первый тайм начался
      1'
      Начался первый тайм!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эстония 0:1 Швеция

    Исход игры
    Эстония
    4.2% (5)
    Ничья
    1.7% (2)
    Швеция
    94.1% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    39.09% (43)
    Нет
    60.91% (67)
    Популярный счёт
    0:2 Швеция
    41.5% (49)
    1:2 Швеция
    20.3% (24)
    1:3 Швеция
    10.2% (12)
    0:3 Швеция
    6.8% (8)
    0:1 Швеция
    5.1% (6)
    0:4 Швеция
    3.4% (4)
    2:1 Эстония
    2.5% (3)
    1:4 Швеция
    1.7% (2)
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