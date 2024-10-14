Тур: 4. Стадион: А. Ле Кок Арена.
Ход матча
15'
20'
29'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
15
Яковлев
Иоан
13
Тамм
Алекс
4
Хин
Исак
18
Аяри
Ясин
13
Сема
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
-
18 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Яковлев ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тамм АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенёв СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Поом МаркусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенн Юрген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Аяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ларссон ХугоПолузащитник
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
История личных встреч
Эстония
Швеция
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
5
Среднее время на гол
52
18
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шейн Рокко Роберт
|1
|0.25
|Синявский Василий
|1
|0.25
|Яковлев Иоан
|1
|0.25
|Айнсалу Михкель
|0
|0
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|3 (1)
|0.75
|Исак Александр
|3
|0.75
|Сема Кен
|1
|0.25
|Аяри Ясин
|1
|0.25
Карточки
Эстония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палуметс Кевор
|1
|1
|Тамм Алекс
|2
|0
|Шейн Рокко Роберт
|2
|0
|Аниер Хенри
|1
|0
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Алекс
|2
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|Хин Исак
|1
|0
Результаты матчей
Эстония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Швеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Эстония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Швеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Эстония
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эстония
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Эстония - Азербайджан 3:1 Швеция - Эстония 3:0 Эстония - Словакия 0:1 Литва - Эстония 1:1
Эстония - Фарерские острова 4:1 Швейцария - Эстония 4:0 Финляндия - Эстония 2:1 Польша - Эстония 5:1 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1
Швеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Словакия - Швеция 2:2 Швеция - Эстония 3:0 Азербайджан - Швеция 1:3 Швеция - Сербия 0:3
Дания - Швеция 2:1 Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0
Результаты матчей
Эстония
Швеция
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эстония
Швеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
21
Лига C. Группа 1
Лига C. Группа 1
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Румыния
|Марин Рэзван
|4 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эстония 0:1 Швеция
Исход игры
Эстония
4.2% (5)
Ничья
1.7% (2)
Швеция
94.1% (111)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
39.09% (43)
Нет
60.91% (67)
Популярный счёт
0:2 Швеция
41.5% (49)
1:2 Швеция
20.3% (24)
1:3 Швеция
10.2% (12)
0:3 Швеция
6.8% (8)
0:1 Швеция
5.1% (6)
0:4 Швеция
3.4% (4)
2:1 Эстония
2.5% (3)
1:4 Швеция
1.7% (2)
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