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Тур: 4. Стадион: .
Эстония
FIFA #122
 
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Швеция
FIFA #28
Прогнозы 39
Эстония 2.6% (1)
X 0% (0)
Швеция 97.4% (38)
Все прогнозы

История личных встреч

Эстония
Швеция

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛНУ
3:0
ТМС
2:1
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
0:5
ТМС
1:0
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
5

Среднее время на гол

52
18

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шейн Рокко Роберт 1 0.33
Синявский Василий 1 0.33
Яковлев Иоан 1 0.33
Айнсалу Михкель 0 0
Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 3 (1) 1
Исак Александр 3 1
Сема Кен 1 0.33
Аяри Ясин 1 0.33

Карточки

Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палуметс Кевор 1 1
Тамм Алекс 2 0
Шейн Рокко Роберт 2 0
Аниер Хенри 1 0
Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальквист Линус 1 0
Салетрос Антон 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Дуглас Алекс 1 0

Результаты матчей

Эстония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Швеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Эстония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Швеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Эстония
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эстония
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Эстония - Азербайджан 3:1 Швеция - Эстония 3:0 Эстония - Словакия 0:1 Литва - Эстония 1:1
Эстония - Фарерские острова 4:1 Швейцария - Эстония 4:0 Финляндия - Эстония 2:1 Польша - Эстония 5:1 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1
Швеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Словакия - Швеция 2:2 Швеция - Эстония 3:0 Азербайджан - Швеция 1:3 Швеция - Сербия 0:3
Дания - Швеция 2:1 Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0

Результаты матчей

Эстония
Швеция

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эстония
Швеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
2
1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Словакия
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Эстония
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Азербайджан
 3 0 0 3 2 - 8 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словакия
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Швеция
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Эстония
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Азербайджан
 1 0 0 1 1 - 3 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Словакия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эстония
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Азербайджан
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эстония - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 39
    Эстония 2.6% (1)
    X 0% (0)
    Швеция 97.4% (38)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Эстония - Швеция

    Исход игры
    Эстония
    2.6% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Швеция
    97.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (21)
    Меньше
    46.15% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    41.03% (16)
    Нет
    58.97% (23)
    Популярный счёт
    0:2 Швеция
    43.6% (17)
    1:2 Швеция
    30.8% (12)
    0:3 Швеция
    10.3% (4)
    1:3 Швеция
    7.7% (3)
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    Эстония
    Швеция
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