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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Исландия
FIFA #71
1:0
Первый тайм: 18'
Турция
FIFA #26
0'
1:0
3' Гол
Оскарссон Орри

Ход матча

3'
Оскарссон Орри
(Андерсон Микаэль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Прогнозы 118
Исландия 9.3% (11)
X 20.3% (24)
Турция 70.3% (83)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Исландия
Ничья
Турция
4.50
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3.80
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3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
3
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
20
Гретарссон
Даниэль
5
Ингасон
Сверрир
17
Томассон
Логи
18
Андерсон
Микаэль
21
Траустасон
Арнор
7
Гудмундссон
Йоханн
23
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
9
Оскарссон
Орри
22
Гудьонсен
Андри
23
Чакыр
Угурджан
14
Бардакджи
Абдулкерим
2
Челик
Зеки
3
Демирал
Мерих
20
Кадыоглу
Ферди
7
Актюркоглу
Мухаммед
6
Кекчю
Оркун
8
Гюлер
Арда
10
Чалханоглу
Хакан
11
Йылдыз
Кенан
17
Кавечи
Ирфан
Исландия
4-3-3
Турция
4-2-3-1

История личных встреч

Исландия
Турция

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
3:1
Е2
0:0
Е2
2:1
ОМЧ2Е
0:3
ОМЧ2Е
2:0
Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
3:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
126

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 2 0.5
Торстейнссон Йон 1 0.25
Палссон Виктор 1 0.25
Томассон Логи 1 0.25
Гудмундссон Йоханн 0 0
Сигурдссон Гильфи 0 0
Андерсон Микаэль 0 0
Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 3 0.75
Кавечи Ирфан 1 0.25
Найир Умут 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Гюлер Арда 0 0
Йылдыз Кенан 0 0

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Гудмундссон Йоханн 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йылмаз Барыш 1 1
Айхан Кан 2 0
Кавечи Ирфан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Гюлер Арда 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Исландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Турция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Исландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Турция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Исландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Турция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Исландия - Уэльс 2:2 Турция - Исландия 3:1 Исландия - Черногория 2:0 Нидерланды - Исландия 4:0
Англия - Исландия 0:1 Украина - Исландия 2:1 Израиль - Исландия 1:4 Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1
Турция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Турция - Черногория 1:0 Турция - Исландия 3:1 Уэльс - Турция 0:0 Нидерланды - Турция 2:1
Австрия - Турция 1:2 Чехия - Турция 1:2 Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3

Результаты матчей

Исландия
Турция

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Исландия
Турция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 0:1 4 2 1 1 4 - 2 7
2.
Исландия
 1:0 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Уэльс
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Черногория
 0:0 4 0 1 3 1 - 5 1

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Исландия
 1:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Турция
 0:1 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Уэльс
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Черногория
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Турция
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Черногория
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
4.
Исландия
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Йылдыз после навеса с правого фланга попытался скинуть мяч вдоль ворот, однако снаряд попал в защитника и отскочил в руки вратарю.
  • 15'
    Гюлер подкараулил отскок от ноги Гудьонсена и пробил в касание с правого края штрафной, однако в створ не попал.
  • 14'
    Эллертссон добрался до штрафной гостей с левого края и несильно катнул его в створ, никаких проблем у Чакыра не возникло.
  • 13'
    Гюлер после навеса с правого фланга головой скинул мяч в руки Вальдимарссону, ничего опасного в этом моменте не было.
  • Угловой
    12'
    А теперь уже Гюлер исполнил угловой с левого фланга, но легко защитник хозяев выбивает мяч из штрафной. В следующей фазе атаки игрок "Реала" пробил из-за пределов штрафной, но попал в соперника.
  • Угловой
    11'
    Угловой от Чалханоглу опасным не получился, вторым темпом Челик попытался пробить головой, но мяч зацепил соперника и прошел мимо створа.
  • 10'
    Кадиоглу после передачи Йылдыза прострелил с левого фланга в штрафную хозяев, но Игнасон спокойно разрядил обстановку.
  • Офсайд
    9'
    Актюркоглу отметился неточным ударом после свистка, ведь чуть раньше был зафиксирован офсайд у Гюлера.
  • Офсайд
    8'
    Лишнюю передачу в чужой штрафной исполнил Актюркоглу, мяч пошел в руки вратарю.
  • 6'
    Удар Актюркоглу с дальней дистанции пришелся в Игнасона, мяч отскочил к Чалханоглу, который здорово приложился с 22 метров - Вальдимарссон отбил снаряд в сторону.
  • 4'
    В сентябрьском матче Актюркоглу забил первый гол на 2-й минуте, сегодня тоже очень быстрый гол в исполнении хозяев мы видим.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ОРРИ ОСКАРССОН!
    Отбились хозяева после массированной атаки сборной Турции, последовал вынос в направлении Оскарссона, тот с центра поля убежал в штрафную и попал точно в ближний угол!
  • 2'
    Напомним, что в сентябре сборная Турции дома победила Исландию 3:1 - хет-триком отметился Актюркоглу, который и в "Бенфике" демонстрирует отличный футбол.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 4-го тура Лиги Наций УЕФА встречаются сборные Исландии и Турции. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Исландия 1:0 Турция

    Исход игры
    Исландия
    9.9% (12)
    Ничья
    20.7% (25)
    Турция
    69.4% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.09% (76)
    Меньше
    30.91% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    82.73% (91)
    Нет
    17.27% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Турция
    51.2% (62)
    1:1 Ничья
    14% (17)
    0:1 Турция
    9.1% (11)
    2:1 Исландия
    5% (6)
    0:2 Турция
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:3 Турция
    1.7% (2)
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    Исландия
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