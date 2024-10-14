Первый тайм

16' Йылдыз после навеса с правого фланга попытался скинуть мяч вдоль ворот, однако снаряд попал в защитника и отскочил в руки вратарю.

15' Гюлер подкараулил отскок от ноги Гудьонсена и пробил в касание с правого края штрафной, однако в створ не попал.

14' Эллертссон добрался до штрафной гостей с левого края и несильно катнул его в створ, никаких проблем у Чакыра не возникло.

13' Гюлер после навеса с правого фланга головой скинул мяч в руки Вальдимарссону, ничего опасного в этом моменте не было.

12' А теперь уже Гюлер исполнил угловой с левого фланга, но легко защитник хозяев выбивает мяч из штрафной. В следующей фазе атаки игрок "Реала" пробил из-за пределов штрафной, но попал в соперника.

11' Угловой от Чалханоглу опасным не получился, вторым темпом Челик попытался пробить головой, но мяч зацепил соперника и прошел мимо створа.