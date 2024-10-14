Тур: 4. Стадион: Лаугардалсвёллур. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Ход матча
3'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
24 Владение мячом, % 76
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Йылдыз
Кенан
17
Кавечи
Ирфан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йылдыз КенанПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
История личных встреч
Исландия
Турция
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
126
Бомбардиры внутри турнира
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оскарссон Орри
|2
|0.5
|Торстейнссон Йон
|1
|0.25
|Палссон Виктор
|1
|0.25
|Томассон Логи
|1
|0.25
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Сигурдссон Гильфи
|0
|0
|Андерсон Микаэль
|0
|0
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0.75
|Кавечи Ирфан
|1
|0.25
|Найир Умут
|0
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
|Йылдыз Кенан
|0
|0
Карточки
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йылмаз Барыш
|1
|1
|Айхан Кан
|2
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Результаты матчей
Исландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Турция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Исландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Турция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Исландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Турция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Исландия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Исландия - Уэльс 2:2 Турция - Исландия 3:1 Исландия - Черногория 2:0 Нидерланды - Исландия 4:0
Англия - Исландия 0:1 Украина - Исландия 2:1 Израиль - Исландия 1:4 Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1
Турция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Турция - Черногория 1:0 Турция - Исландия 3:1 Уэльс - Турция 0:0 Нидерланды - Турция 2:1
Австрия - Турция 1:2 Чехия - Турция 1:2 Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3
Результаты матчей
Исландия
Турция
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Исландия
Турция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Лига B. Группа 4
Лига B. Группа 4
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Румыния
|Марин Рэзван
|4 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Исландия 1:0 Турция
Исход игры
Исландия
9.9% (12)
Ничья
20.7% (25)
Турция
69.4% (84)
Тотал 2.5
Больше
69.09% (76)
Меньше
30.91% (34)
Обе команды забьют
Да
82.73% (91)
Нет
17.27% (19)
Популярный счёт
1:2 Турция
51.2% (62)
1:1 Ничья
14% (17)
0:1 Турция
9.1% (11)
2:1 Исландия
5% (6)
0:2 Турция
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:3 Турция
1.7% (2)
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