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Тур: 4. Стадион: .
Исландия
FIFA #71
 
Позже
Турция
FIFA #26
Прогнозы 41
Исландия 7.3% (3)
X 9.8% (4)
Турция 82.9% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Исландия
Ничья
Турция
4.40
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4.20
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1.87
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Исландия
Турция

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
3:1
Е2
0:0
Е2
2:1
ОМЧ2Е
0:3
ОМЧ2Е
2:0
Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
3:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
126

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстейнссон Йон 1 0.33
Палссон Виктор 1 0.33
Томассон Логи 1 0.33
Оскарссон Орри 1 0.33
Гудмундссон Йоханн 0 0
Сигурдссон Гильфи 0 0
Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 3 1
Кавечи Ирфан 1 0.33
Найир Умут 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Гюлер Арда 0 0
Йылдыз Кенан 0 0

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Гудмундссон Йоханн 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йылмаз Барыш 1 1
Айхан Кан 2 0
Кавечи Ирфан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Гюлер Арда 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Исландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Турция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Исландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Турция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Исландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Турция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Исландия - Уэльс 2:2 Турция - Исландия 3:1 Исландия - Черногория 2:0 Нидерланды - Исландия 4:0
Англия - Исландия 0:1 Украина - Исландия 2:1 Израиль - Исландия 1:4 Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1
Турция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Турция - Черногория 1:0 Турция - Исландия 3:1 Уэльс - Турция 0:0 Нидерланды - Турция 2:1
Австрия - Турция 1:2 Чехия - Турция 1:2 Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3

Результаты матчей

Исландия
Турция

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Исландия
Турция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Уэльс
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Исландия
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Черногория
 3 0 0 3 1 - 5 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Исландия
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Уэльс
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Черногория
 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Турция
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Исландия
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Черногория
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Исландия - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 41
    Исландия 7.3% (3)
    X 9.8% (4)
    Турция 82.9% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Исландия
    Ничья
    Турция
    4.40
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    Прогнозы на матч Исландия - Турция

    Исход игры
    Исландия
    7.3% (3)
    Ничья
    9.8% (4)
    Турция
    82.9% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.5% (29)
    Меньше
    27.5% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (32)
    Нет
    20% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Турция
    61% (25)
    1:1 Ничья
    9.8% (4)
    0:1 Турция
    7.3% (3)
    0:2 Турция
    7.3% (3)
    1:3 Турция
    4.9% (2)
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