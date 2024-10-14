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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Италия
FIFA #10
0:0
Первый тайм: 32'
Израиль
FIFA #79
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 121
Италия 95% (115)
X 3.3% (4)
Израиль 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Италия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
22
Ди
Лоренцо
Джованни
21
Бастони
Алессандро
5
Калафьори
Риккардо
20
Камбьясо
Андреа
16
Фраттези
Давиде
7
Фаджоли
Николо
8
Тонали
Сандро
3
Димарко
Федерико
10
Распадори
Джакомо
9
Ретеги
Матео
18
Глазер
Омри
2
Фейнгольд
Илай
5
Нахмиас
Идан
3
Балтакса
Матан
11
Абада
Лиэль
10
Хазиза
Долев
16
Абу-Фани
Мохаммад
14
Каничовски
Габи
8
Перец
Дор
15
Глух
Оскар
20
Мадмон
Элад
Италия
3-5-1-1
Израиль
3-4-2-1

История личных встреч

Италия
Израиль

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:2
ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
1:3

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 2 0.5
Димарко Федерико 1 0.25
Ретеги Матео 1 0.25
Распадори Джакомо 1 0.25
Кин Мойзе 1 0.25
Камбьясо Андреа 1 0.25
Тонали Сандро 0 0
Удоджи Дестини 0 0
Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абу-Фани Мохаммад 1 0.25
Гандельман Омри 1 0.25
Шломо Раз 0 0
Глух Оскар 0 0

Карточки

Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лоренцо 0 1
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Ретеги Матео 1 0
Гатти Федерико 1 0
Писилли Никколо 1 0
Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ran Ben Shimon 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Джабер Махмуд 1 0

Результаты матчей

Италия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Израиль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Италия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Израиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

5
0
Италия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Израиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

7
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Италия - Бельгия 2:2 Израиль - Италия 1:2 Франция - Италия 1:3 Швейцария - Италия 2:0
Хорватия - Италия 1:1 Испания - Италия 1:0 Италия - Албания 2:1 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2
Израиль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Израиль - Франция 1:4 Израиль - Италия 1:2 Бельгия - Израиль 3:1 Беларусь - Израиль 0:4
Венгрия - Израиль 3:0 Израиль - Исландия 1:4 Андорра - Израиль 0:2 Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1

Результаты матчей

Италия
Израиль

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Италия
Израиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 0:0 4 2 2 0 7 - 4 8
2.
Франция
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
3.
Бельгия
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
4.
Израиль
 0:0 4 0 1 3 3 - 9 1

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Франция
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Италия
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Израиль
 0:0 2 0 0 2 2 - 6 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 0:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Франция
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Израиль
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Бельгия
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    31'
    МОМЕНТ! Как Ретеги не забивает? С левого края прострел у Италии прошел. Распадори не дотягивается в подкате до мяча, тогда как Ретеги пробивает правее цели! А ведь вратарь израильского коллектива уже упал на газон и спасти свою команду не мог!
  • 30'
    Полчаса отыграли соперники. В целом, Италия пока активнее играет на поле. Владеет она инициативой, но забить никак не может. 
  • 29'
    Спаллетти сейчас, кстати говоря, показал мастер-класс. Пожонглировал он мячом, после чего красиво отдал мяч своему подопечному, вбросившему футбольный снаряд из аута. Лучано в порядке!
  • 27'
    Оба наставника сейчас вышли к кромке поля. Активно тренеры ведут себя у боковой линии. Кажется, что они и сами готовы выбежать на газон, чтобы помочь своим коллективам. 
  • 26'
    Тонали отдал на Фраттези, который с правого края выполнял прострельную передачу в центр, но никого из партнеров в той зоне не оказалось. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Абу-Фани у нас на газоне. Тонали против него сыграл грубо на половине поля соперника. Рефери тут же дал свисток, определив нарушение правил. 
  • 24'
    Фаджоли на Камбьясо отдавал сейчас передачу, но игроку итальянской сборной не удалось остановить мяч у лицевой линии. Случилась потеря. 
  • Травма, повреждение
    22'
    Глазер, кстати говоря, получил повреждение. Там даже выход медиков потребовался. Дело в то, что Тонали ему в живот пробил, но кипер сориентировался. 
  • Опасный момент
    21'
    МОМЕНТ! Тонали справа оказался с мячом. Расстреливал он буквально голкипера соперника, но попал в стража, после чего мяч на  угловой улетел!
  • Угловой
    20'
    Корнер был неудачно разыгран. Выбивают сферу подальше от ворот игроки израильского коллектива. Вынос следует в центр футбольного газона.
  • Опасный момент
    18'
    ОПАСНО! Это снова Ретеги получил мяч на линии штрафной. В правый от себя угол он нанес удар, и голкиперу пришлось вступать в игру, переправляя мяч на угловой!
  • 17'
    Стоит отметить тот факт, что во всех трех играх Лиги наций Израиль забивал. Это очень веселая команда, которая любит атаковать сама и позволяет делать это своему сопернику. 
  • 16'
    Тонали с левого края прострелил мяч на дальнюю штангу, где никого из партнеров в той ситуации не оказалось. До удара по воротам дело не дошло. 
  • 14'
    Фаджоли почти вышел на свидание с голкипером сборной Израиля. Тот в последний момент из рамки выскочил, выбив сферу за боковую линию. 
  • 13'
    Ретеги сейчас сумел нанести удар по воротам после подачи углового. Мяч полетел намного левее цели. Тем не менее, в статистику он пойдет. 
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    • Угловой
      12'
      Фраттези попытался забросить мяч на Распадори. Тот пробивает слету по воротам соперника. Мяч рикошетит от ноги защитника, после чего улетает на угловой. 
    • 10'
      10 минут почти сыграли оппоненты. Голов в матче пока нет, но мяч в центре поля не держится. Этот матч не должен закончиться нулевой ничьей. 
    • 9'
      Ни к чему интересному розыгрыш не приводит. Тонали в своей штрафной уверенно играет головой. Игрок выносит мяч в сторону от рамки. 
    • Угловой
      8'
      Теперь уже несется вперед Израиль. Прострел в центр штрафной приводит к тому, что мяч на угловой улетает. Подача будет с правого края.
    • 7'
      Димарко простреливал мяч на Ретеги в центр штрафной, но партнер до сферу не добежал. Совсем немного ему не хватило, чтобы удар нанести. 
    • 6'
      Фаджоли сейчас заводился  с мячом. В итоге сферу оппонент забрал и даже нанес удар по воротам - рядом со стойкой получилось.
    • Угловой
      4'
      Фаджоди первый в матче угловой подал, но соперники смогли отбиться довольно легко. 
    • 2'
      Италия потеряла очки в последней встрече, а потому сегодня попытается оправдаться за ту осечку.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! 
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге наций. В матче 4-го тура Лиги А сыграют между собой Италия и Израиль.

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на матч! 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Италия 0:0 Израиль

    Исход игры
    Италия
    95.1% (117)
    Ничья
    3.3% (4)
    Израиль
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.12% (47)
    Меньше
    56.88% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    30.28% (33)
    Нет
    69.72% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Италия
    44.7% (55)
    3:1 Италия
    12.2% (15)
    2:1 Италия
    10.6% (13)
    3:0 Италия
    8.9% (11)
    1:0 Италия
    5.7% (7)
    4:0 Италия
    1.6% (2)
    4:1 Италия
    1.6% (2)
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