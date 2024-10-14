Тур: 4. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Главный судья: Де Бургос Рикардо
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Глазер
Омри
11
Абада
Лиэль
10
Хазиза
Долев
15
Глух
Оскар
20
Мадмон
Элад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
18 Глазер ОмриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Абада ЛиэльЗащитник
-
10 Хазиза ДолевЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глух ОскарПолузащитник
-
20 Мадмон ЭладНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Герафи ЙоавВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Групер ДэнниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Халаили АнанНападающий
-
17 Битон ДанНападающий
-
19 Перец ЭлиэльНападающий
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
История личных встреч
Италия
Израиль
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|2
|0.5
|Димарко Федерико
|1
|0.25
|Ретеги Матео
|1
|0.25
|Распадори Джакомо
|1
|0.25
|Кин Мойзе
|1
|0.25
|Камбьясо Андреа
|1
|0.25
|Тонали Сандро
|0
|0
|Удоджи Дестини
|0
|0
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.25
|Гандельман Омри
|1
|0.25
|Шломо Раз
|0
|0
|Глух Оскар
|0
|0
Карточки
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|1
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Ретеги Матео
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
|Писилли Никколо
|1
|0
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ran Ben Shimon
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|Джабер Махмуд
|1
|0
Результаты матчей
Италия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Израиль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Италия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Израиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
5
0
Италия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Израиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
7
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Италия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Италия - Бельгия 2:2 Израиль - Италия 1:2 Франция - Италия 1:3 Швейцария - Италия 2:0
Хорватия - Италия 1:1 Испания - Италия 1:0 Италия - Албания 2:1 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2
Израиль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Израиль - Франция 1:4 Израиль - Италия 1:2 Бельгия - Израиль 3:1 Беларусь - Израиль 0:4
Венгрия - Израиль 3:0 Израиль - Исландия 1:4 Андорра - Израиль 0:2 Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1
Результаты матчей
Италия
Израиль
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Италия
Израиль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Лига A. Группа 2
Лига A. Группа 2
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Румыния
|Марин Рэзван
|4 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Италия 0:0 Израиль
Исход игры
Италия
95.1% (117)
Ничья
3.3% (4)
Израиль
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.12% (47)
Меньше
56.88% (62)
Обе команды забьют
Да
30.28% (33)
Нет
69.72% (76)
Популярный счёт
2:0 Италия
44.7% (55)
3:1 Италия
12.2% (15)
2:1 Италия
10.6% (13)
3:0 Италия
8.9% (11)
1:0 Италия
5.7% (7)
4:0 Италия
1.6% (2)
4:1 Италия
1.6% (2)
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