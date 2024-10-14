Первый тайм

31' МОМЕНТ! Как Ретеги не забивает? С левого края прострел у Италии прошел. Распадори не дотягивается в подкате до мяча, тогда как Ретеги пробивает правее цели! А ведь вратарь израильского коллектива уже упал на газон и спасти свою команду не мог!

30' Полчаса отыграли соперники. В целом, Италия пока активнее играет на поле. Владеет она инициативой, но забить никак не может.

29' Спаллетти сейчас, кстати говоря, показал мастер-класс. Пожонглировал он мячом, после чего красиво отдал мяч своему подопечному, вбросившему футбольный снаряд из аута. Лучано в порядке!

27' Оба наставника сейчас вышли к кромке поля. Активно тренеры ведут себя у боковой линии. Кажется, что они и сами готовы выбежать на газон, чтобы помочь своим коллективам.

26' Тонали отдал на Фраттези, который с правого края выполнял прострельную передачу в центр, но никого из партнеров в той зоне не оказалось.

25' Абу-Фани у нас на газоне. Тонали против него сыграл грубо на половине поля соперника. Рефери тут же дал свисток, определив нарушение правил.