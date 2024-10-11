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Тур: 4. Стадион: .
Италия
FIFA #10
 
Позже
Израиль
FIFA #79
Прогнозы 41
Италия 95.1% (39)
X 4.9% (2)
Израиль 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Израиль
1.22
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7.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Италия
Израиль

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:2
ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
1:3

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 2 0.67
Димарко Федерико 1 0.33
Ретеги Матео 1 0.33
Распадори Джакомо 1 0.33
Кин Мойзе 1 0.33
Камбьясо Андреа 1 0.33
Тонали Сандро 0 0
Удоджи Дестини 0 0
Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абу-Фани Мохаммад 1 0.33
Гандельман Омри 1 0.33
Шломо Раз 0 0
Глух Оскар 0 0

Карточки

Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лоренцо 0 1
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Ретеги Матео 1 0
Гатти Федерико 1 0
Писилли Никколо 1 0
Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ran Ben Shimon 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Джабер Махмуд 1 0

Результаты матчей

Италия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Израиль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Италия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Израиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

5
0
Италия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Израиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

7
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Италия - Бельгия 2:2 Израиль - Италия 1:2 Франция - Италия 1:3 Швейцария - Италия 2:0
Хорватия - Италия 1:1 Испания - Италия 1:0 Италия - Албания 2:1 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2
Израиль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Израиль - Франция 1:4 Израиль - Италия 1:2 Бельгия - Израиль 3:1 Беларусь - Израиль 0:4
Венгрия - Израиль 3:0 Израиль - Исландия 1:4 Андорра - Израиль 0:2 Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1

Результаты матчей

Италия
Израиль

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Италия
Израиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Франция
 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Бельгия
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Израиль
 3 0 0 3 3 - 9 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Франция
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Италия
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Израиль
 2 0 0 2 2 - 6 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Франция
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Бельгия
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Израиль
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Израиль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 41
    Италия 95.1% (39)
    X 4.9% (2)
    Израиль 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Израиль
    1.22
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    Прогнозы на матч Италия - Израиль

    Исход игры
    Италия
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Израиль
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.9% (18)
    Меньше
    56.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    26.83% (11)
    Нет
    73.17% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Италия
    51.2% (21)
    3:0 Италия
    14.6% (6)
    3:1 Италия
    9.8% (4)
    2:1 Италия
    9.8% (4)
    1:0 Италия
    4.9% (2)
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