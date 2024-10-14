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Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Винчич Славко
Германия
FIFA #13
0:0
Первый тайм: 44'
Нидерланды
FIFA #7
0'
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Левелинг Джейми
30' Желтая карточка
Рейндерс Тиджани

Ход матча

2'
Левелинг Джейми
 
30'
 
Рейндерс Тиджани

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 127
Германия 84.3% (107)
X 10.2% (13)
Нидерланды 5.5% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Германия
Ничья
Нидерланды
1.90
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4.15
4.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
6
Киммих
Йозуа
2
Рюдигер
Антонио
15
Шлоттербек
Нико
18
Миттельштедт
Максимилиан
19
Штиллер
Ангело
16
Павлович
Александр
20
Гнабри
Серж
17
Вирц
Флориан
7
Левелинг
Джейми
9
Кляйндинст
Тим
1
Вербрюгген
Барт
22
Дюмфрис
Дензел
6
Де
Врей
Стефан
5
Ван
де
Вен
Микки
3
Хато
Йоррель
8
Гравенберх
Райан
16
Тимбер
Квинтен
7
Симонс
Хави
14
Рейндерс
Тиджани
11
Гакпо
Коди
9
Бробби
Брайан
Германия
4-2-3-1
Нидерланды
4-2-3-1

История личных встреч

Германия
Нидерланды

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛНУ
2:2
ТМС
2:1
ТМС
1:1
Е2
2:4
Е2
2:3
ЛНУ
2:2
ЛНУ
3:0
ММ
0:0
ММ
0:0
Е2
1:2
ММ
1:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.58
1.33

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ундав Дениз 3 0.75
Мусиала Джамал 1 0.25
Вирц Флориан 1 0.25
Киммих Йозуа 1 0.25
Фюллькруг Никлас 1 0.25
Павлович Александр 1 0.25
Хаверц Кай 1 (1) 0.25
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейндерс Тиджани 2 0.5
Дюмфрис Дензел 2 0.5
Гакпо Коди 1 0.25
Зиркзее Джошуа 1 0.25
Вегхорст Ваут 1 0.25
Симонс Хави 1 0.25
Мален Дониэлл 0 0
Бробби Брайан 0 0
Гравенберх Райан 0 0

Карточки

Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Раум Давид 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Вирц Флориан 1 0
Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Дейк Виргил 1 1

Результаты матчей

Германия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Германия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
7
Германия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Босния и Герцеговина - Германия 1:2 Нидерланды - Германия 2:2 Германия - Венгрия 5:0 Испания - Германия 2:1
Германия - Дания 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Германия - Венгрия 2:0 Германия - Шотландия 5:1 Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0 Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0
Нидерланды
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Венгрия - Нидерланды 1:1 Нидерланды - Германия 2:2 Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Нидерланды - Англия 1:2
Нидерланды - Турция 2:1 Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3

Результаты матчей

Германия
Нидерланды

Точный счет

5:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Германия
Нидерланды

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 0:0 4 2 2 0 9 - 3 8
2.
Нидерланды
 0:0 4 1 3 0 8 - 5 6
3.
Венгрия
 1:0 4 1 2 1 2 - 6 5
4.
Босния и Герцеговина
 0:1 4 0 1 3 3 - 8 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 0:0 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Нидерланды
 0:0 2 1 1 0 7 - 4 4
3.
Венгрия
 1:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Босния и Герцеговина
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Венгрия
 1:0 2 1 0 1 1 - 5 3
3.
Нидерланды
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Босния и Герцеговина
 0:1 2 0 1 1 2 - 5 1
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    43'
    ОПАСНО! Гнабри с правого фланга исполнил зрячий пас в центр вратарской на Кляйндинста, однако форварду сборной Германии не хватило доли секунды, дабы успеть к этой передаче!
  • 42'
    Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Немцы действуют намного активнее соперника, но открыть счёт им по-прежнему никак не удаётся. 
  • 41'
    Тимбер допустил грубейшую ошибку перед своей штрафной, вот только мяч слишком сильно отскочил от Гнабри и укатился за лицевую. Повезло сейчас голландцам. 
  • 40'
    Очередная атака сборной Германии закончилась ничем. Киммих с правого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, но никого из партнёров там не оказалось, и снаряд улетел за лицевую. 
  • 39'
    Киммих по правому краю на высокой скорости прорвался вперёд и прострелил в центр вратарской. Кляйндинст готовился пробить по воротам, вот только его в последний момент опередил Вербрюгген. 
  • 38'
    В матче предыдущего тура немцы обыграли сборную Боснии со счётом 2-1. Голландцы на выезде не смогли обыграть венгров. Матч завершился со счётом 1-1, а команда Рональда Кумана потеряла Ван Дейка из-за удаления. 
  • 37'
    Миттельштедт с левого края навесил в дальнюю часть штрафной, откуда головой пробил Штиллер, вот только мяч полетел слабо и пришёл точно в руки голкиперу сборной Голландии. 
  • 36'
    Удивительно видеть такой футбол. Многие предполагали, что игра сегодня будет интересной и результативной. Атакующие составы у команд, однако пока остроты мы не наблюдаем. 
  • 35'
    Левелинг из глубины отдал пас вперёд на Миттельштедта, а тот от лицевой пытался прострелить в штрафную, однако эту попытку в подкате своевременно заблокировал Гравенберх. 
  • 34'
    Продолжают футболисты сборной Голландии перекатывать мяч на своей половине поля. Гости пока ничего интересного не придумали в атаке. Бауманн спокойно провёл первую треть матча. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Кляйндинст получил мяч в центральной части поля и готовился развернуться лицом к воротам сборной Голландии, но против него нарушил правила Де Врей. Рефери не стал наказывать защитника гостей карточкой. 
  • Желтая карточка
    31'
    А вот и первая жёлтая карточка. Рейндерс наказан предупреждением в составе сборной Голландии. Павлович завладел мячом в центре поля, а футболист гостей грубо въехал ему в ноги. 
  • Опасный момент
    30'
    ШАНС! Ошиблись голландцы на своей половине поля. Игровой снаряд подхватил Кляйндинст, продвинулся вперёд и от правого угла штрафной мощно пальнул рядом с ближней штангой!
  • Угловой
    29'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Германии. Миттельштедт навесил к дальнему углу вратарской, откуда головой пробил Рюдигер, но мяч полетел точно в руки Вербрюггену. 
  • Опасный момент
    28'
    МОМЕНТИЩЕ! Гнабри от правого края штрафной прострелил в район одиннадцатиметровой отметки на Левелинга, который в одно касание наверняка пробил в правый нижний угол, но эту попытку успел заблокировать Де Врей!
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    • 27'
      Откровенно говоря, скучной получается пока эта встреча. Равный футбол мы наблюдаем, в котором команды поочерёдно проводят атаки, но до ударов дело так и не доходит. 
    • 25'
      Вирц по центру протащил мяч к штрафной гостей и отдал проникающий пас вперёд на Гнабри. Тимбер в этом моменте сыграл внимательно и в подкате перехватил передачу. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Бробби оттянулся в центральную часть поля и получил игровой снаряд, после чего ему сзади по ногам попал Шлоттербек. Винчич обошёлся без карточки в этом эпизоде. 
    • Офсайд
      23'
      Гакпо получил заброс на левом фланге атаки от Де Врея и даже навесил в штрафную, вот только игрок сборной Голландии забрался в офсайд, о чём и сигнализировал лайнсмен. 
    • 22'
      Рейндерс из глубины сделал заброс на левый фланг атаки. Гакпо на высокой скорости рвался вперёд, но его опередил Бауманн, далеко выскочивший за пределы штрафной. 
    • 21'
      Завершились стартовые минуты поединка. Футболисты сборной Германии активно начали встречу и даже смогли забить гол, но он был отменён из-за офсайда Гнабри. Сейчас игра стала более равной. 
    • 20'
      Симонс оказался с мячом на правом фланге атаки и пытался ворваться в штрафную немецкой сборной, однако игрок гостей далеко отпустил от себя снаряд, и тот укатился за лицевую. 
    • 19'
      Несколько успокоилась игра в эти минуты. Футболисты сборной Голландии забрали игровой снаряд под свой контроль, а вот хозяева, как мне кажется, взяли небольшую передышку. 
    • 18'
      Симонс из глубины отдал пас в правую часть штрафной хозяев на Рейндерса, а тот от лицевой навесил в центр вратарской, но эту передачу в высоком прыжке перехватил Рюдигер. 
    • 17'
      Левелинг зацепился за мяч на левом фланге и сделал скидку на Миттельштедта, а тот в одно касание навесил в центр штрафной, однако никто из партнёров в нужной точке не оказалось. 
    • 16'
      Гнабри получил отличный пас из глубины в левой части штрафной соперника и пытался выйти на ударную позицию, вот только обыграть Хато у него не получилось. 
    • 15'
      Под свист болельщиков забрали мяч под свой контроль футболисты сборной Голландии. Гости перекатывают игровой снаряд, однако пробраться к воротам Бауманна крайне проблематично. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Киммих перехватил мяч в центральной части поля и по правому флангу готовился стартовать вперёд, но против него нарушил правила Симонс. Рефери находился рядом с эпизодом и дал свисток. 
    • Угловой
      13'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Германии. Миттельштедт навесил к ближней штанге, а там внимательно сыграл Гакпо, головой выбивший мяч. 
    • 12'
      На отличных скоростях действуют команды в стартовые минуты поединка. Немцы владеют инициативой, а вот гости ждут момента, дабы умчаться в быструю ответную атаку. 
    • Опасный момент
      11'
      МОМЕНТ! Миттельштедт после отличной передачи из глубины получил мяч в левой части штрафной и плотно пробил в створ. Вербрюгген в падении выручил свою команду!
    • 10'
      Перехватили голландцы мяч на чужой половине поля. Гакпо оказался со снарядом у левого края штрафной, но его передача в центр на Симонса оказалась крайне неточной. 
    • 9'
      Левелинг продвинулся вперёд и отдал пас в левую часть штрафной, откуда в ближний угол пробил Кляйндинст, вот только эта попытка пришлась точно в руки Вербрюггену. 
    • 8'
      Рюдигер со своей половины поля сделал слишком сильный заброс на левый фланг атаки. Миттельштедт пытался получить игровой снаряд, однако до этой передачи добраться ему не удалось. 
    • 7'
      Левелинг по левому краю продвинулся вперёд и отдал пас на Миттельштедта, который пытался прострелить в штрафную, но эту попытку успел заблокировать Дюмфрис. 
    • Судья
      5'
      Не засчитан гол сборной Германии! Винчич долго смотрел повторы и принял решение, что Гнабри забрался в положение вне игры. Обидный момент для хозяев. 
    • Видеоповтор
      4'
      VAR включается в работу. Пригласили ассистенты Винчича к монитору, дабы он проверил положение Гнабри при развитии атаки. Возможно, футболист немецкой сборной забрался в небольшой офсайд. 
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! НЕ ЗАСЧИТАН!!! ЛЕВЕЛИНГ! Ошиблись голландцы в своей штрафной, после чего мяч от Гнабри отскочил в центр, и Левелинг с 14 метров пробил по воротам. Игровой снаряд по пути зацепил Ван де Вена и зашёл в левый нижний угол!
    • 2'
      Футболисты сборной Германии вышли на эту встречу в белом комплекте формы, голландцы играют в тёмно-синей форме. Ворота Бауманна в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fussball Arena Munich. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 53.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Германия 0:0 Нидерланды

    Исход игры
    Германия
    83.8% (109)
    Ничья
    10.8% (14)
    Нидерланды
    5.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    89.09% (98)
    Меньше
    10.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (100)
    Нет
    9.09% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Германия
    53.8% (70)
    3:2 Германия
    7.7% (10)
    2:2 Ничья
    4.6% (6)
    1:0 Германия
    4.6% (6)
    3:1 Германия
    3.8% (5)
    1:2 Нидерланды
    3.1% (4)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    2:0 Германия
    2.3% (3)
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