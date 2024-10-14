Миттельштедт с левого края навесил в дальнюю часть штрафной, откуда головой пробил Штиллер, вот только мяч полетел слабо и пришёл точно в руки голкиперу сборной Голландии.

В матче предыдущего тура немцы обыграли сборную Боснии со счётом 2-1. Голландцы на выезде не смогли обыграть венгров. Матч завершился со счётом 1-1, а команда Рональда Кумана потеряла Ван Дейка из-за удаления.

Киммих по правому краю на высокой скорости прорвался вперёд и прострелил в центр вратарской. Кляйндинст готовился пробить по воротам, вот только его в последний момент опередил Вербрюгген.

Очередная атака сборной Германии закончилась ничем. Киммих с правого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, но никого из партнёров там не оказалось, и снаряд улетел за лицевую.

Тимбер допустил грубейшую ошибку перед своей штрафной, вот только мяч слишком сильно отскочил от Гнабри и укатился за лицевую. Повезло сейчас голландцам.

Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Немцы действуют намного активнее соперника, но открыть счёт им по-прежнему никак не удаётся.

ОПАСНО! Гнабри с правого фланга исполнил зрячий пас в центр вратарской на Кляйндинста, однако форварду сборной Германии не хватило доли секунды, дабы успеть к этой передаче!

МОМЕНТИЩЕ! Гнабри от правого края штрафной прострелил в район одиннадцатиметровой отметки на Левелинга, который в одно касание наверняка пробил в правый нижний угол, но эту попытку успел заблокировать Де Врей!

Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Германии. Миттельштедт навесил к дальнему углу вратарской, откуда головой пробил Рюдигер, но мяч полетел точно в руки Вербрюггену.

ШАНС! Ошиблись голландцы на своей половине поля. Игровой снаряд подхватил Кляйндинст, продвинулся вперёд и от правого угла штрафной мощно пальнул рядом с ближней штангой!

А вот и первая жёлтая карточка. Рейндерс наказан предупреждением в составе сборной Голландии. Павлович завладел мячом в центре поля, а футболист гостей грубо въехал ему в ноги.

Кляйндинст получил мяч в центральной части поля и готовился развернуться лицом к воротам сборной Голландии, но против него нарушил правила Де Врей. Рефери не стал наказывать защитника гостей карточкой.

Продолжают футболисты сборной Голландии перекатывать мяч на своей половине поля. Гости пока ничего интересного не придумали в атаке. Бауманн спокойно провёл первую треть матча.

Левелинг из глубины отдал пас вперёд на Миттельштедта, а тот от лицевой пытался прострелить в штрафную, однако эту попытку в подкате своевременно заблокировал Гравенберх.

Удивительно видеть такой футбол. Многие предполагали, что игра сегодня будет интересной и результативной. Атакующие составы у команд, однако пока остроты мы не наблюдаем.

27' Откровенно говоря, скучной получается пока эта встреча. Равный футбол мы наблюдаем, в котором команды поочерёдно проводят атаки, но до ударов дело так и не доходит.

25' Вирц по центру протащил мяч к штрафной гостей и отдал проникающий пас вперёд на Гнабри. Тимбер в этом моменте сыграл внимательно и в подкате перехватил передачу.

24' Бробби оттянулся в центральную часть поля и получил игровой снаряд, после чего ему сзади по ногам попал Шлоттербек. Винчич обошёлся без карточки в этом эпизоде.

23' Гакпо получил заброс на левом фланге атаки от Де Врея и даже навесил в штрафную, вот только игрок сборной Голландии забрался в офсайд, о чём и сигнализировал лайнсмен.

22' Рейндерс из глубины сделал заброс на левый фланг атаки. Гакпо на высокой скорости рвался вперёд, но его опередил Бауманн, далеко выскочивший за пределы штрафной.

21' Завершились стартовые минуты поединка. Футболисты сборной Германии активно начали встречу и даже смогли забить гол, но он был отменён из-за офсайда Гнабри. Сейчас игра стала более равной.

20' Симонс оказался с мячом на правом фланге атаки и пытался ворваться в штрафную немецкой сборной, однако игрок гостей далеко отпустил от себя снаряд, и тот укатился за лицевую.

19' Несколько успокоилась игра в эти минуты. Футболисты сборной Голландии забрали игровой снаряд под свой контроль, а вот хозяева, как мне кажется, взяли небольшую передышку.

18' Симонс из глубины отдал пас в правую часть штрафной хозяев на Рейндерса, а тот от лицевой навесил в центр вратарской, но эту передачу в высоком прыжке перехватил Рюдигер.