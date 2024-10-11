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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Германия
FIFA #13
 
Позже
Нидерланды
FIFA #7
Прогнозы 40
Германия 87.5% (35)
X 2.5% (1)
Нидерланды 10% (4)
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Лучшие коэффициенты
Германия
Ничья
Нидерланды
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Германия
Нидерланды

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛНУ
2:2
ТМС
2:1
ТМС
1:1
Е2
2:4
Е2
2:3
ЛНУ
2:2
ЛНУ
3:0
ММ
0:0
ММ
0:0
Е2
1:2
ММ
1:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.58
1.33

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ундав Дениз 3 1
Мусиала Джамал 1 0.33
Вирц Флориан 1 0.33
Киммих Йозуа 1 0.33
Фюллькруг Никлас 1 0.33
Павлович Александр 1 0.33
Хаверц Кай 1 (1) 0.33
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейндерс Тиджани 2 0.67
Дюмфрис Дензел 2 0.67
Гакпо Коди 1 0.33
Зиркзее Джошуа 1 0.33
Вегхорст Ваут 1 0.33
Симонс Хави 1 0.33
Мален Дониэлл 0 0
Бробби Брайан 0 0
Гравенберх Райан 0 0

Карточки

Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Раум Давид 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Вирц Флориан 1 0
Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Дейк Виргил 1 1

Результаты матчей

Германия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Германия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
7
Германия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Босния и Герцеговина - Германия 1:2 Нидерланды - Германия 2:2 Германия - Венгрия 5:0 Испания - Германия 2:1
Германия - Дания 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Германия - Венгрия 2:0 Германия - Шотландия 5:1 Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0 Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0
Нидерланды
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Венгрия - Нидерланды 1:1 Нидерланды - Германия 2:2 Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Нидерланды - Англия 1:2
Нидерланды - Турция 2:1 Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3

Результаты матчей

Германия
Нидерланды

Точный счет

5:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Германия
Нидерланды

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Нидерланды
 3 1 2 0 8 - 5 5
3.
Венгрия
 3 0 2 1 1 - 6 2
4.
Босния и Герцеговина
 3 0 1 2 3 - 7 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 2 1 1 0 7 - 4 4
2.
Германия
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Венгрия
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Босния и Герцеговина
 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Нидерланды
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Босния и Герцеговина
 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Венгрия
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Нидерланды от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 40
    Германия 87.5% (35)
    X 2.5% (1)
    Нидерланды 10% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Германия
    Ничья
    Нидерланды
    1.85
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    Прогнозы на матч Германия - Нидерланды

    Исход игры
    Германия
    87.5% (35)
    Ничья
    2.5% (1)
    Нидерланды
    10% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    85% (34)
    Меньше
    15% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    85% (34)
    Нет
    15% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Германия
    57.5% (23)
    3:2 Германия
    10% (4)
    2:0 Германия
    7.5% (3)
    1:0 Германия
    7.5% (3)
    1:2 Нидерланды
    7.5% (3)
    3:1 Германия
    5% (2)
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    Германия
    Нидерланды
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