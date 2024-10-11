Тур: 4. Стадион: Альянц Арена.
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История личных встреч
Германия
Нидерланды
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.58
1.33
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Германия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ундав Дениз
|3
|1
|Мусиала Джамал
|1
|0.33
|Вирц Флориан
|1
|0.33
|Киммих Йозуа
|1
|0.33
|Фюллькруг Никлас
|1
|0.33
|Павлович Александр
|1
|0.33
|Хаверц Кай
|1 (1)
|0.33
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.67
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.67
|Гакпо Коди
|1
|0.33
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.33
|Вегхорст Ваут
|1
|0.33
|Симонс Хави
|1
|0.33
|Мален Дониэлл
|0
|0
|Бробби Брайан
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Карточки
Германия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Нидерланды
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
Результаты матчей
Германия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Германия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
7
Германия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Германия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Босния и Герцеговина - Германия 1:2 Нидерланды - Германия 2:2 Германия - Венгрия 5:0 Испания - Германия 2:1
Германия - Дания 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Германия - Венгрия 2:0 Германия - Шотландия 5:1 Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0 Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0
Нидерланды
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Венгрия - Нидерланды 1:1 Нидерланды - Германия 2:2 Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Нидерланды - Англия 1:2
Нидерланды - Турция 2:1 Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3
Результаты матчей
Германия
Нидерланды
Точный счет
5:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Германия
Нидерланды
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|3.
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
Прогнозы на матч Германия - Нидерланды
Исход игры
Германия
87.5% (35)
Ничья
2.5% (1)
Нидерланды
10% (4)
Тотал 2.5
Больше
85% (34)
Меньше
15% (6)
Обе команды забьют
Да
85% (34)
Нет
15% (6)
Популярный счёт
2:1 Германия
57.5% (23)
3:2 Германия
10% (4)
2:0 Германия
7.5% (3)
1:0 Германия
7.5% (3)
1:2 Нидерланды
7.5% (3)
3:1 Германия
5% (2)
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