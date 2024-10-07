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Тур: 4. Стадион: .
Испания
FIFA #3
 
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Сербия
FIFA #35
Прогнозы 36
Испания 97.2% (35)
X 2.8% (1)
Сербия 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Испания
Сербия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:0
ММ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руис Фабиан 2 0.67
Хоселу Санмартин 1 0.33
Торрес Ферран 1 0.33
Субименди Мартин 1 0.33
Ямаль Ламин 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 1 0.33

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 1 1
Карвахаль Даниэль 2 0
Перес Айосе 1 0
Райя Давид 1 0
Ольмо Дани 1 0
Торрес Ферран 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Луис де ла Фуэнте 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неделькович Коста 1 0
Митрович Стефан 1 0
Лукич Саша 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Эракович Страхинья 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Белич Кристиян 1 0
Шимич Ян-Карло 1 0

Результаты матчей

Испания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сербия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Испания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сербия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Испания - Дания 1:0 Швейцария - Испания 1:4 Сербия - Испания 0:0 Испания - Англия 2:1
Испания - Франция 2:1 Испания - Германия 2:1 Испания - Грузия 4:1 Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7
Сербия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сербия - Швейцария 2:0 Дания - Сербия 2:0 Сербия - Испания 0:0 Дания - Сербия 0:0
Словения - Сербия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0

Результаты матчей

Испания
Сербия

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Испания
Сербия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Дания
 3 2 0 1 4 - 1 6
3.
Сербия
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Швейцария
 3 0 0 3 1 - 8 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сербия
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Испания
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Швейцария
 1 0 0 1 1 - 4 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Дания
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Сербия
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Швейцария
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 19 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 36
    Испания 97.2% (35)
    X 2.8% (1)
    Сербия 0% (0)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Испания - Сербия

    Исход игры
    Испания
    97.2% (35)
    Ничья
    2.8% (1)
    Сербия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (17)
    Меньше
    50% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    47.06% (16)
    Нет
    52.94% (18)
    Популярный счёт
    2:0 Испания
    41.7% (15)
    2:1 Испания
    25% (9)
    3:1 Испания
    13.9% (5)
    1:0 Испания
    5.6% (2)
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    Испания
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