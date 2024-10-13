Тур: 4. Стадион: Хэмпден Парк.
Позже
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Главный тренер: Кларк Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Мартинес Роберто
История личных встреч
Шотландия
Португалия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Шотландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|2
|0.67
|Кристи Райан
|1
|0.33
|Гилмор Билли
|1
|0.33
|Маклин Кенни
|0
|0
|Ралстон Энтони
|0
|0
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|3
|1
|Фернандеш Бруну
|1
|0.33
|Силва Бернарду
|1
|0.33
|Далот Диогу
|1
|0.33
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Леау Рафаэл
|0
|0
Карточки
Шотландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хэнли Грант
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Ралстон Энтони
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
Результаты матчей
Шотландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Шотландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
5
Шотландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Португалия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Шотландия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хорватия - Шотландия 2:1 Португалия - Шотландия 2:1 Шотландия - Польша 2:3 Шотландия - Венгрия 0:1
Шотландия - Швейцария 1:1 Германия - Шотландия 5:1 Шотландия - Финляндия 2:2 Гибралтар - Шотландия 0:2 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Шотландия - Норвегия 3:3 Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0
Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Польша - Португалия 1:3 Португалия - Шотландия 2:1 Португалия - Хорватия 2:1 Португалия - Франция 0:0
Португалия - Словения 0:0 Грузия - Португалия 2:0 Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1
Результаты матчей
Шотландия
Португалия
Точный счет
2:3
1 раз 100%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Шотландия
Португалия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Румыния
|Марин Рэзван
|4 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 1
Прогнозы на матч Шотландия - Португалия
Исход игры
Шотландия
0% (0)
Ничья
7.7% (3)
Португалия
92.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (26)
Меньше
33.33% (13)
Обе команды забьют
Да
69.23% (27)
Нет
30.77% (12)
Популярный счёт
1:2 Португалия
46.2% (18)
0:2 Португалия
20.5% (8)
1:3 Португалия
15.4% (6)
0:1 Португалия
7.7% (3)
1:1 Ничья
5.1% (2)
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