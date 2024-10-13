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Тур: 4. Стадион: .
Шотландия
FIFA #52
 
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Португалия
FIFA #8
Прогнозы 39
Шотландия 0% (0)
X 7.7% (3)
Португалия 92.3% (36)
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Лучшие коэффициенты
Шотландия
Ничья
Португалия
5.10
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Шотландия
Португалия

История личных встреч

Шотландия
Португалия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:1
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 2 0.67
Кристи Райан 1 0.33
Гилмор Билли 1 0.33
Маклин Кенни 0 0
Ралстон Энтони 0 0
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 3 1
Фернандеш Бруну 1 0.33
Силва Бернарду 1 0.33
Далот Диогу 1 0.33
Мендеш Нуну 0 0
Леау Рафаэл 0 0

Карточки

Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэнли Грант 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Кристи Райан 1 0
Ралстон Энтони 1 0
Гилмор Билли 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 0
Невеш Рубен 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Нету Педру 1 0

Результаты матчей

Шотландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Шотландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
5
Шотландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Португалия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хорватия - Шотландия 2:1 Португалия - Шотландия 2:1 Шотландия - Польша 2:3 Шотландия - Венгрия 0:1
Шотландия - Швейцария 1:1 Германия - Шотландия 5:1 Шотландия - Финляндия 2:2 Гибралтар - Шотландия 0:2 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Шотландия - Норвегия 3:3 Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0
Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Польша - Португалия 1:3 Португалия - Шотландия 2:1 Португалия - Хорватия 2:1 Португалия - Франция 0:0
Португалия - Словения 0:0 Грузия - Португалия 2:0 Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1

Результаты матчей

Шотландия
Португалия

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Шотландия
Португалия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Хорватия
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Польша
 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
Шотландия
 3 0 0 3 4 - 7 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Португалия
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Шотландия
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Польша
 1 0 0 1 1 - 3 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Польша
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Хорватия
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Шотландия
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 39
    Шотландия 0% (0)
    X 7.7% (3)
    Португалия 92.3% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шотландия
    Ничья
    Португалия
    5.10
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    Прогнозы на матч Шотландия - Португалия

    Исход игры
    Шотландия
    0% (0)
    Ничья
    7.7% (3)
    Португалия
    92.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Португалия
    46.2% (18)
    0:2 Португалия
    20.5% (8)
    1:3 Португалия
    15.4% (6)
    0:1 Португалия
    7.7% (3)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
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