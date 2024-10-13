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Тур: 4. Стадион: .
Косово
FIFA #104
 
Позже
Кипр
FIFA #123
Прогнозы 37
Косово 70.3% (26)
X 21.6% (8)
Кипр 8.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Косово
Ничья
Кипр
1.40
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9.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Косово
Кипр

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:4
ЛНУ
5:1
ЛНУ
0:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
38

Бомбардиры внутри турнира

Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 2 (1) 0.67
Жегрова Эдон 1 0.33
Делова Люмбардх 1 0.33
Красники Эрмал 1 0.33
Рахмани Альбион 1 0.33
Рашица Милот 0 0
Ррудхани Донат 0 0
Муслия Флоран 0 0
Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 1 0.33
Ционис Маринос 0 0

Карточки

Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войвода Мергим 1 1
Реджбекай Элвис 2 0
Бериша Валон 1 0
Алити Фидан 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Делова Люмбардх 1 0
Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сотириу Пиерос 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Кусулос Янис 1 0
Питтас Яннис 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Каро Андреас 1 0
Ционис Маринос 1 0
Киприану Гектор 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Хрисостому Андреас 1 0

Результаты матчей

Косово
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кипр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Косово
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кипр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

6
0
Косово
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кипр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

6
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Косово
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Литва - Косово 1:2 Кипр - Косово 0:4 Косово - Румыния 0:3 Норвегия - Косово 3:0
Венгрия - Косово 2:0 Армения - Косово 0:1 Косово - Беларусь 0:1 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1
Кипр
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Кипр - Румыния 0:3 Кипр - Косово 0:4 Литва - Кипр 0:1 Сан-Марино - Кипр 1:4
Молдова - Кипр 3:2 Кипр - Сербия 0:1 Кипр - Латвия 1:1 Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3 Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1

Результаты матчей

Косово
Кипр

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Косово
Кипр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Косово
 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Кипр
 3 1 0 2 1 - 7 3
4.
Литва
 3 0 0 3 2 - 6 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Косово
 1 0 0 1 0 - 3 0
3.
Литва
 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Кипр
 2 0 0 2 0 - 7 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Косово
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Кипр
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Литва
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Косово - Кипр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 37
    Косово 70.3% (26)
    X 21.6% (8)
    Кипр 8.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Косово
    Ничья
    Кипр
    1.40
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    Прогнозы на матч Косово - Кипр

    Исход игры
    Косово
    70.3% (26)
    Ничья
    21.6% (8)
    Кипр
    8.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (21)
    Меньше
    43.24% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (25)
    Нет
    32.43% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Косово
    43.2% (16)
    1:1 Ничья
    13.5% (5)
    2:0 Косово
    13.5% (5)
    1:0 Косово
    10.8% (4)
    2:2 Ничья
    5.4% (2)
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