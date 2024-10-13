Тур: 4. Стадион: Фадиль Вокри.
История личных встреч
Косово
Кипр
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
5
3
Среднее время на гол
18
30
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
38
Бомбардиры внутри турнира
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|2 (1)
|0.67
|Жегрова Эдон
|1
|0.33
|Делова Люмбардх
|1
|0.33
|Красники Эрмал
|1
|0.33
|Рахмани Альбион
|1
|0.33
|Рашица Милот
|0
|0
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Муслия Флоран
|0
|0
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|1
|0.33
|Ционис Маринос
|0
|0
Карточки
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войвода Мергим
|1
|1
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Делова Люмбардх
|1
|0
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сотириу Пиерос
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Кусулос Янис
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Ционис Маринос
|1
|0
|Киприану Гектор
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Косово
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кипр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Косово
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кипр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
6
0
Косово
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кипр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
6
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Косово
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Литва - Косово 1:2 Кипр - Косово 0:4 Косово - Румыния 0:3 Норвегия - Косово 3:0
Венгрия - Косово 2:0 Армения - Косово 0:1 Косово - Беларусь 0:1 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1
Кипр
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Кипр - Румыния 0:3 Кипр - Косово 0:4 Литва - Кипр 0:1 Сан-Марино - Кипр 1:4
Молдова - Кипр 3:2 Кипр - Сербия 0:1 Кипр - Латвия 1:1 Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3 Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1
Результаты матчей
Косово
Кипр
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Косово
Кипр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
Лига C. Группа 2
Лига C. Группа 2
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Румыния
|Марин Рэзван
|4 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 1
Прогнозы на матч Косово - Кипр
Исход игры
Косово
70.3% (26)
Ничья
21.6% (8)
Кипр
8.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (21)
Меньше
43.24% (16)
Обе команды забьют
Да
67.57% (25)
Нет
32.43% (12)
Популярный счёт
2:1 Косово
43.2% (16)
1:1 Ничья
13.5% (5)
2:0 Косово
13.5% (5)
1:0 Косово
10.8% (4)
2:2 Ничья
5.4% (2)
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